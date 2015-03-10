Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Декор в ванных комнатах

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Ванная в классическом стиле
Loading admin actions …

Когда речь заходит о декоре квартиры, о ванной комнате думают в последнюю очередь. Мы часто недооцениваем потенциал ванной, полагая, что ее маленькое пространство не предназначено для украшательств. В этой Книге идей мы собрали интереснейшие работы дизайнеров, которые на примере своих проектов доказывают обратное.

Инсталляция в ванной

ванная студия Design3F Ванная комната в стиле модерн
студия Design3F

ванная

студия Design3F
студия Design3F
студия Design3F

Ванная комната – специфическая и во многом сложная часть дома. При ее оформлении дизайнеры часто идут по пути наименьшего сопротивления. Однако не перевелись в наших рядах профессионалы, которые отваживаются на эксперименты. Специалисты из студии DESIGN3F украсили ванную большим мозаичным панно с изображением молодой девушки.

Деревянные стены

Дерево в качестве материала для отделки стен в ванной комнате используется значительно реже, чем распространенная кафельная плитка. Объясняется это тем, что отделка деревом – это сложный процесс, который занимает много времени и требует обязательной профессиональной подготовки. Однако, как видим на фото, результат стоит вложенных усилий. Ванная комната с деревянными стенами смотрится красиво и изысканно, особенно когда в качестве материала выбирается дерево, сохранившее свой уникальный природный рисунок.

Ванная в классическом стиле

Ванная комната Студия Искандарова Ванная комната в стиле модерн
Студия Искандарова

Ванная комната

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

В классически оформленных квартирах ванные часто выбиваются из общей концепции. Многие дизайнеры полагают, что их интерьер не нуждается в стилизации, и оставляют эту комнату без внимания. Фото перед вами лишь подтверждает ошибочность подобных суждений. Мебель и аксессуары в классическом стиле вовсе не вступают в противоречие с белоснежной сантехникой и современной душевой кабиной из прозрачного стекла и стали.

Джакузи и Мэрилин

Красное на черном, Худякова Людмила Худякова Людмила Ванная комната в стиле минимализм
Худякова Людмила

Красное на черном

Худякова Людмила
Худякова Людмила
Худякова Людмила

Ванная комната традиционно считается не самым подходящим местом для фотографий. Однако пример ванной, оформленной дизайнером Людмилой Худяковой, убедил нас в том, что черно-белое фото может вполне органично смотреться среди белой сантехники и керамической плитки. Роскошная ванна-джакузи и символ красоты 40-х как бы намекают на то, что хозяева этой квартиры умеют жить красиво.

Неожиданная цветовая гамма

Мечта розовой феи , Samarina projects Samarina projects Ванная в классическом стиле
Samarina projects

Мечта розовой феи

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Просторные ванные комнаты с окном нечасто можно встретить в типовых малометражных квартирах. Если вам повезло, и вы живете в доме с большой ванной, обязательно уделите внимание ее интерьеру. Преобразить скучное белое пространство не так уж и сложно. Поиграйте с цветовой гаммой, замените однотонную плитку на цветную, добавьте несколько ярких аксессуаров, и интерьер привычной ванной заиграет новыми красками.

Оранжевое настроение

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2, Gallery 63 Gallery 63 Ванная в классическом стиле
Gallery 63

Двухэтажная квартира в Лаврушинском переулке 270 м2

Gallery 63
Gallery 63
Gallery 63

Кафель на стенах ванной комнаты – это не только дань традиции, но и продуманный дизайнерский ход. Отделка плиткой стоит недорого, а сам материал отличается прочностью, водостойкостью и простотой в обслуживании. Сделать выбор в пользу кафеля вовсе не значит обречь интерьер ванной на скуку и однообразие. Большой выбор цветов, размеров, фактур, текстур и форм оставляет дизайнерам огромное пространство для экспериментов.

Практичный и долговечный дизайн квартиры в ЖК "Воробьевы горы"
Как украшена ваша ванная комната?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо