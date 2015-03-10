Декор в ванных комнатах

Когда речь заходит о декоре квартиры, о ванной комнате думают в последнюю очередь. Мы часто недооцениваем потенциал ванной, полагая, что ее маленькое пространство не предназначено для
украшательств. В этой Книге идей мы собрали интереснейшие работы дизайнеров, которые на примере своих проектов доказывают обратное.
Ванная комната – специфическая и во многом сложная часть дома. При ее оформлении дизайнеры часто идут по пути наименьшего сопротивления. Однако не перевелись в наших рядах профессионалы, которые отваживаются на эксперименты. Специалисты из студии DESIGN3F украсили ванную большим мозаичным панно с изображением молодой девушки.
Дерево в качестве материала для отделки стен в ванной комнате используется значительно реже, чем распространенная кафельная плитка. Объясняется это тем, что отделка деревом – это сложный процесс, который занимает много времени и требует обязательной профессиональной подготовки. Однако, как видим на фото, результат стоит вложенных усилий. Ванная комната с деревянными стенами смотрится красиво и изысканно, особенно когда в качестве материала выбирается дерево, сохранившее свой уникальный природный рисунок.
В классически оформленных квартирах ванные часто выбиваются из общей концепции. Многие дизайнеры полагают, что их интерьер не нуждается в стилизации, и оставляют эту комнату без внимания. Фото перед вами лишь подтверждает ошибочность подобных суждений. Мебель и аксессуары в классическом стиле вовсе не вступают в противоречие с белоснежной сантехникой и современной душевой кабиной из прозрачного стекла и стали.
Ванная комната традиционно считается не самым подходящим местом для фотографий. Однако пример ванной, оформленной дизайнером Людмилой Худяковой, убедил нас в том, что черно-белое фото может вполне органично смотреться среди белой сантехники и керамической плитки. Роскошная ванна-джакузи и символ красоты 40-х как бы намекают на то, что хозяева этой квартиры умеют жить красиво.
Просторные ванные комнаты с окном нечасто можно встретить в типовых малометражных квартирах. Если вам повезло, и вы живете в доме с большой ванной, обязательно уделите внимание ее интерьеру. Преобразить скучное белое пространство не так уж и сложно. Поиграйте с цветовой гаммой, замените однотонную плитку на цветную, добавьте несколько ярких аксессуаров, и интерьер привычной ванной заиграет новыми красками.
Кафель на стенах ванной комнаты – это не только дань традиции, но и продуманный дизайнерский ход. Отделка плиткой стоит недорого, а сам материал отличается прочностью, водостойкостью и простотой в обслуживании. Сделать выбор в пользу кафеля вовсе не значит обречь интерьер ванной на скуку и однообразие. Большой выбор цветов, размеров, фактур, текстур и форм оставляет дизайнерам огромное пространство для экспериментов.