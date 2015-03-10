Декор в ванных комнатах

В классически оформленных квартирах ванные часто выбиваются из общей концепции. Многие дизайнеры полагают, что их интерьер не нуждается в стилизации, и оставляют эту комнату без внимания. Фото перед вами лишь подтверждает ошибочность подобных суждений. Мебель и аксессуары в классическом стиле вовсе не вступают в противоречие с белоснежной сантехникой и современной душевой кабиной из прозрачного стекла и стали.