Датский дизайн: Vipp Shelter

Датские дизайнеры давно зарекомендовали себя как создателей простых, функциональных и красивых вещей. От стульев до светильников – все, к чему прикасается рука датских специалистов, обретает широкую популярность среди потребителей. Мало кто знает, но мусорка с переворачивающейся крышкой, это тоже изобретение датчан.
Сегодня мы решили рассказать о еще одном очень необычном продукте датских дизайнеров – Vipp Shelter. Vipp Shelter – это компактный, переносной дом для отдыха на природе. Он был создан компанией Vipp, которая вот уже более 70 лет радует нас практичным и рациональным подходом к решению бытовых проблем. Vipp специализируется на создании функциональных и элегантных продуктов, которые можно найти практически в каждом доме. Любопытно отметить, что именно ей принадлежит изобретение знаменитой мусорки с педалью.
Впрочем, представители компании Vipp не любят, когда их новое детище называют переносным домом и считают, что Vipp Shelter – это
живая конструкция, призванная воссоединить человека с природой. Двухэтажная постройка, общая площадь которой составляет 55 м², может быть размещена в любом месте – посреди леса, на берегу реки и даже на гористой местности. Она состоит из гостиной, столовой комнаты, спальни и небольшой ванной.
Не так давно мы опубликовали статью, посвященную Villa Kogelhof, в которой рассуждали о важнейшей тендеции в современной архитектуре, когда не ландшафт подстраивается под новое здание, а здание подстраивается под ландщафт. Современные архитекторы верят, что время индивидуализма прошло и сейчас в профессии преуспевает тот, кто прежде всего заботится не об оболочке, а о внутреннем содержании. Поэтому вместо того, чтобы возводить яркие фасады, молодые зодчии предпочитают строить скромные и многофункциональные дома, которые не нарушают гармонию окружающей природы.
Каждый предмет интерьера в домике был разработан дизайнерами Vipp. Лестницы, лампы, зеркала и даже крючки для полотенец – все это было создано руками работников компании. Для тех, кто купит этот компактный переносной дом, Vipp Shelter будет доставлен прямо с мебелью, бытовой техникой, светильниками, посудой, полотенцами и даже постельным бельем.
В переводе с английского ’Shelter’ означает
укрытие. На протяжении своей долгой истории компания Vipp, помимо предметов быта, проектировала подводные лодки и даже самолеты. Скорее всего, назвав свое новое детище
укрытием, Vipp хотели подчеркнуть свое индустриальное прошлое, которым очень гордится.
Минималистичное оформление интерьера и панорамные окна – еще один важнейший тренд в проектировании домов нового типа. Все внимание здесь сконцентрировано на пейзаже за окном, который и является самым ярким и неповторимым элементом декора.
Vipp Shelter предоставляет четыре спальных места, два из которых находятся на втором этаже, а еще два – на первом. Датчане не понаслышке знакомы с холодом, посему каждый мобильный дом оснащен камином, теплоизолированной крышей и полом с подогревом.
Снаружи Vipp Shelter представляет собой настоящий лесной домик. Его фасад невероятно прост и в тоже время элегантен. Наружная сторона панорамных окон отражает естественную красоту вековых деревьев. Проекты переносных мини-домов становятся все более популярными.
Экологический стиль жизни и желание быть ближе к природе формируют потребность в новой архитектуре. Надеемся, что в ближайшем будущем все больше крупных дизайнерских компаний начнут заниматься производством переносных домов, а мы, в свою очередь, будем рады знакомить вас с новинками этого пока молодого, но уже очень многообещающего рынка.