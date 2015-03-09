Датский дизайн: Vipp Shelter

Датские дизайнеры давно зарекомендовали себя как создателей простых, функциональных и красивых вещей. От стульев до светильников – все, к чему прикасается рука датских специалистов, обретает широкую популярность среди потребителей. Мало кто знает, но мусорка с переворачивающейся крышкой, это тоже изобретение датчан.

Сегодня мы решили рассказать о еще одном очень необычном продукте датских дизайнеров – Vipp Shelter. Vipp Shelter – это компактный, переносной дом для отдыха на природе. Он был создан компанией Vipp, которая вот уже более 70 лет радует нас практичным и рациональным подходом к решению бытовых проблем. Vipp специализируется на создании функциональных и элегантных продуктов, которые можно найти практически в каждом доме. Любопытно отметить, что именно ей принадлежит изобретение знаменитой мусорки с педалью.