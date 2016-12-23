Дом для семьи с изысканным вкусом

Помимо самого здания, нельзя не отметить зеленую зону возле него. Окружающий сад наполнен свежестью и яркими красками, которые так радуют глаз! На таком газоне можно бегать и прыгать, играть в различные игры или просто отдыхать. Каждый член семьи обязательно найдет здесь занятия для себя, чтобы восстановить жизненные сили и получить заряд позитива. А если хозяева еще и увлекаются садоводством – то можно отвести участок земли для выращивания овощей, фруктов и зелени.