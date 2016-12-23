Дом для семьи с изысканным вкусом

Используя самые современные строительные технологии, архитекторы из BAU-FRITZ GMBH & CO. KG разработали и воплотили в жизнь один из самых передовых эко-домов. Но, прежде чем мы углубимся во все мельчайшие детали этого дома, мы хотим обратить внимание на превосходный минималистичный стиль архитектуры, что придает этому строению уникальную идентичность. Архитекторы решили покрыть фасад исключительно деревянными панелями и огромными листами прозрачного стекла. Это был смелый шаг, который стал изюминкой проекта.
Давайте же посмотрим и оценим остальные особенности представленного эко-дома!
Этот стильный и экологически ориентированный дом обеспечивает необычайный комфорт и жизненное пространство для современной семьи. Потрясающий внешний вид с обилием дерева и стекла прекрасно гармонирует с окружающей обстановкой. Благодаря естественной палитре материалов и лаконичной форме этот дом будет актуален даже спустя многие годы.
Открытая терраса является идеальным местом, чтобы проводить там время с друзьями и членами семьи. Здесь, как и в остальных зонах, древесина является главным материалом и создает дополнительный уют. Наружные стены имеют толщину 37 см, что гарантирует прекрасную изоляцию помещения.
Помимо самого здания, нельзя не отметить зеленую зону возле него. Окружающий сад наполнен свежестью и яркими красками, которые так радуют глаз! На таком газоне можно бегать и прыгать, играть в различные игры или просто отдыхать. Каждый член семьи обязательно найдет здесь занятия для себя, чтобы восстановить жизненные сили и получить заряд позитива. А если хозяева еще и увлекаются садоводством – то можно отвести участок земли для выращивания овощей, фруктов и зелени.
Простой и лаконичный вход в дом обозначен витиеватой тропинкой из темных и светлых элементов. Комбинация натурального камня и дерева украшена несколькими живыми растениями, что напоминает восточную стилистику. Такое решение не требует тщательного и сложного ухода, при это смотрится потрясающе. Вы согласны?
Интерьер дома представляет из себя открытое пространство, наполненное максимальным количеством естественного света благодаря огромным окнам. Полированное деревянное напольное покрытие способствует распространению отблесков по всему периметру помещения.
Оценив этот прекрасный вид на озеро, сразу становится понятным, почему архитекторы использовали так много стекла в данном проекте. Раздвижные двери позволяют моментально оказаться на террасе или проветрить комнату во время хорошей погоды.
Необычная мебель и встроенные элементы интерьера обладают кубической формой. Это неспроста – так было задумано, как и сочетание ярких стен со спокойной гаммой предметов внутри дома. На переднем плане виден ультрасовременный камин со стеклянным корпусом, который особенно красиво смотрится в вечернем полумраке. Согласитесь, этот эко-дом и внутри, и снаружи поражает воображение!