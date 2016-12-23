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Дом для семьи с изысканным вкусом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Сад Мебель
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Используя самые современные строительные технологии, архитекторы из BAU-FRITZ GMBH & CO. KG разработали и воплотили в жизнь один из самых передовых эко-домов. Но, прежде чем мы углубимся во все мельчайшие детали этого дома, мы хотим обратить внимание на превосходный минималистичный стиль архитектуры, что придает этому строению уникальную идентичность. Архитекторы решили покрыть фасад исключительно деревянными панелями и огромными листами прозрачного стекла. Это был смелый шаг, который стал изюминкой проекта.

Давайте же посмотрим и оценим остальные особенности представленного эко-дома!

Высший стандарт

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Этот стильный и экологически ориентированный дом обеспечивает необычайный комфорт и жизненное пространство для современной семьи. Потрясающий внешний вид с обилием дерева и стекла прекрасно гармонирует с окружающей обстановкой. Благодаря естественной палитре материалов и лаконичной форме этот дом будет актуален даже спустя многие годы. 

Скрытые выгоды

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Балкон, веранда и террасаОсвещение
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Открытая терраса является идеальным местом, чтобы проводить там время с друзьями и членами семьи. Здесь, как и в остальных зонах, древесина является главным материалом и создает дополнительный уют. Наружные стены имеют толщину 37 см, что гарантирует прекрасную изоляцию помещения. 

Зеленое пространство

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Сад Мебель
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Помимо самого здания, нельзя не отметить зеленую зону возле него. Окружающий сад наполнен свежестью и яркими красками, которые так радуют глаз! На таком газоне можно бегать и прыгать, играть в различные игры или просто отдыхать. Каждый член семьи обязательно найдет здесь занятия для себя, чтобы восстановить жизненные сили и получить заряд позитива. А если хозяева еще и увлекаются садоводством – то можно отвести участок земли для выращивания овощей, фруктов и зелени. 

Естественная композиция из дерева и камня

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Простой и лаконичный вход в дом обозначен витиеватой тропинкой из темных и светлых элементов. Комбинация натурального камня и дерева украшена несколькими живыми растениями, что напоминает восточную стилистику. Такое решение не требует тщательного и сложного ухода, при это смотрится потрясающе. Вы согласны?

Жизнь у озера

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG ГостинаяКамины и аксессуары
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Интерьер дома представляет из себя открытое пространство, наполненное максимальным количеством естественного света благодаря огромным окнам. Полированное деревянное напольное покрытие способствует распространению отблесков по всему периметру помещения. 

Оценив этот прекрасный вид на озеро, сразу становится понятным, почему архитекторы использовали так много стекла в данном проекте. Раздвижные двери позволяют моментально оказаться на террасе или проветрить комнату во время хорошей погоды. 

Стильный интерьер

Moderne trifft Natur, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG ГостинаяКамины и аксессуары
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Необычная мебель и встроенные элементы интерьера обладают кубической формой. Это неспроста – так было задумано, как и сочетание ярких стен со спокойной гаммой предметов внутри дома. На переднем плане виден ультрасовременный камин со стеклянным корпусом, который особенно красиво смотрится в вечернем полумраке. Согласитесь, этот эко-дом и внутри, и снаружи поражает воображение!

До и После: Новая терраса на пустом месте

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