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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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В этом выпуске Лучших проектов недели собраны самые яркие и запоминающиеся статьи на homify за прошедшую неделю – деревянный дом мечты, 10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн, полный ремонт квартиры с очень старомодным интерьером и обзор плюсов и минусов 7 систем отопления. 

1. Деревянный дом мечты!

Проект Д-191-783 GOOD WOOD Дома в классическом стиле дом из клееного бруса,загородный дом,коттедж,деревянный дом,строительство домов под ключ,строительные компании
GOOD WOOD

Проект Д-191-783

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Эксперты из студии Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.

Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где комфортабельность, технологичность и удобство ставятся во главу угла. Отправимся на прогулку по дому

2. 10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн

homify
homify

homify
homify
homify

Новые проекты современных коттеджей в нашей новой Книге Идей покажут, что именно вы можете позволить себе на скромный бюджет при строительстве коттеджа. Сейчас мы говорим, конечно же, не о 2-милионных бунгало самого бюджетного формата, но о современном загородном доме с бюджетом в 2-7 млн рублей с отделкой.

3. До и После: Из бабушкиной квартиры в апартаменты мечты!

Metamorfoza mieszkanie ul.Kowalska Lublin, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Специалисты homify часто делятся со всеми нами вдохновляющими преображениями старых домов и квартир. Их стараниями пространства, на которые трудно смотреть без сожаления и даже ужаса, становятся модными студиями, уютными квартирками и шикарными домами. Невероятно эффектный ремонт квартиры на этот раз нам показывают специалисты из студии AURAPROJEKTиз Люблина. Трудно поверить, что из такого ужасающего места получилось создать столь стильные апартаменты.

4. TOP-10 теплых домов с панорамным остеклением

Brouwhuis, Bedaux de Brouwer Architecten Bedaux de Brouwer Architecten Дома в скандинавском стиле
Bedaux de Brouwer Architecten

Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten
Bedaux de Brouwer Architecten

Как вы думаете, сколько стоит отопление такого дома с панорамным остеклением? Кажется, что целое состояние. Он выглядит продуваемым, холодным, слишком уж подверженным внешним климатическим изменениям.

Мы представляем вам 10 теплых домов с панорамным остеклением, которые действительно выдержат любые зимы в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Ленинградской области даже без слишком больших затрат на отопление!

5. Какая система отопления подойдет вашему дому

Дом в загородном поселке «Охтинский парк» ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом в загородном поселке «Охтинский парк»

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

В российском климате вопрос оборудования системы отопления в доме – один из наиболее важных для создания уютного жилья, поэтому и к выбору вариантов обогрева подход очень основательный. Постепенное развитие технологий систем отопления позволяет цивилизации шагнуть все дальше от централизованных инженерных магистралей и построить теплый, комфортный дом как  в обустроенном пригороде, так и поближе к чистым уголкам природы.

Маленький домик с мансардой за 3,6 млн

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