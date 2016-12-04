Топ 5 – Лучшие проекты недели

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Лучших проектов недели собраны самые яркие и запоминающиеся статьи на homify за прошедшую неделю – деревянный дом мечты, 10 фантастически красивых коттеджей от 2 млн, полный ремонт квартиры с очень старомодным интерьером и обзор плюсов и минусов 7 систем отопления.
Эксперты из студии Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21 века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи.
Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где комфортабельность, технологичность и удобство ставятся во главу угла. Отправимся на прогулку по дому?
Новые проекты современных коттеджей в нашей новой Книге Идей покажут, что именно вы можете позволить себе на скромный бюджет при строительстве коттеджа. Сейчас мы говорим, конечно же, не о 2-милионных бунгало самого бюджетного формата, но о современном загородном доме с бюджетом в 2-7 млн рублей с отделкой.
Специалисты homify часто делятся со всеми нами вдохновляющими преображениями старых домов и квартир. Их стараниями пространства, на которые трудно смотреть без сожаления и даже ужаса, становятся модными студиями, уютными квартирками и шикарными домами. Невероятно эффектный ремонт квартиры на этот раз нам показывают специалисты из студии AURAPROJEKTиз Люблина. Трудно поверить, что из такого ужасающего места получилось создать столь стильные апартаменты.
Как вы думаете, сколько стоит отопление такого дома с панорамным остеклением? Кажется, что целое состояние. Он выглядит продуваемым, холодным, слишком уж подверженным внешним климатическим изменениям.
Мы представляем вам 10 теплых домов с панорамным остеклением, которые действительно выдержат любые зимы в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и Ленинградской области даже без слишком больших затрат на отопление!
В российском климате вопрос оборудования системы отопления в доме – один из наиболее важных для создания уютного жилья, поэтому и к выбору вариантов обогрева подход очень основательный. Постепенное развитие технологий систем отопления позволяет цивилизации шагнуть все дальше от централизованных инженерных магистралей и построить теплый, комфортный дом как в обустроенном пригороде, так и поближе к чистым уголкам природы.