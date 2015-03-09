Загородные дома в стиле Баухауз

Сложно поверить, но с момента рождения направления Баухауз прошло уже почти 100 лет. Тем не менее, этот рациональный и лаконичный стиль, во главу угла ставящий функциональность, удобство и доступность для массового потребителя, продолжает оставаться популярным и востребованным.
Архитектура в стиле Баухауз имеет ряд отличительных особенностей, что делает этот стиль легко узнаваемым – минимум
украшательств, строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. Давайте посмотрим на несколько домов, при проектировании которых были задействованы основные принципы Баухауза.
Здания в стиле Баухауз имеют, как правило, кубическую форму с прямыми или, что реже, с закругленными углами. Для них характерны гладкие фасады, плоская крыша открытая планировка. Широкие, асимметричные окна, а также угловые балконы - это, своего рода, визитная карточка стиля.
В частных домах, при проектировании которых архитекторы опираются на идеи Баухауза, особое внимание уделяется окнам. Чем больше естественного света проникает во внутрь, тем лучше. Нет четкой границы между стенами и окнами, также как и нет четкого разделения на пространство интерьера и пространство экстерьера.
Баухауз часто и неоправданно называют черно-белым стилем. На самом деле, архитекторы и дизайнеры, работавшие в этом направлении, никогда не гнушались ярких цветов, среди которых красный, желтый и синий использовались чаще всего. В современном воплощении Баухауза минимализм фасада нередко компенсируется за счет необычной геометрии света. Выражается это в подсветке окон с помощью неоновых ламп или создании причудливого светового ансамбля около входа в дом.
Сталь, хром, алюминий, стекло, цемент и бетон – самые распространенные материалы в архитектуре Баухауза. В развитии Баухауза не последнюю роль сыграл прогресс в строительных технологиях и инженерии. Особенно важным для эволюции стиля стало появление железобетона, позволившее придавать бетонным стенам любую форму.
В архитектуре загородных домов в стиле Баухауз вы не встретите причудливых форм, элементов роскоши, орнаментов. Баухауз не терпит излишеств, но поощряет внимательное отношение к деталям. Линии должны быть безупречно ровными, асимметричность – продуманной, а декор – функциональным. В доме, представленном на фото, панорамные окна можно закрыть деревянными жалюзями, которые не только украсят фасад, но и послужат защитой от ярких солнечных лучей.
Любителям жить
на широкую ногу и повсеместно демонстрировать свое благосостояние не по пути с Баухаузом. Напомним, что этот стиль возник в непростое для Европы время после Первой мировой войны, и его главной целью было обеспечить как можно больше людей доступным жильем и предметами мебели. Баухауз остается верен своим принципам и по сей день. Роскошь в понимании поклонников Баухауза – это максимум жилого пространства и естественного света.