Загородные дома в стиле Баухауз

Сложно поверить, но с момента рождения направления Баухауз прошло уже почти 100 лет. Тем не менее, этот рациональный и лаконичный стиль, во главу угла ставящий функциональность, удобство и доступность для массового потребителя, продолжает оставаться популярным и востребованным.

Архитектура в стиле Баухауз имеет ряд отличительных особенностей, что делает этот стиль легко узнаваемым – минимум украшательств , строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. Давайте посмотрим на несколько домов, при проектировании которых были задействованы основные принципы Баухауза.