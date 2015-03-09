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Загородные дома в стиле Баухауз

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
BAUHAUS VILLA MIT AUSSENPOOL, b2 böhme PROJEKTBAU GmbH b2 böhme PROJEKTBAU GmbH Дома в стиле модерн
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Сложно поверить, но с момента рождения направления Баухауз прошло уже почти 100 лет. Тем не менее, этот рациональный и лаконичный стиль, во главу угла ставящий функциональность, удобство и доступность для массового потребителя, продолжает оставаться популярным и востребованным. 

Архитектура в стиле Баухауз имеет ряд отличительных особенностей, что делает этот стиль легко узнаваемым – минимум украшательств, строгая геометричность и максимальное использование жилого пространства помещений. Давайте посмотрим на несколько домов, при проектировании которых были задействованы основные принципы Баухауза.

Архитектурная форма

Bauhausserie Hommage, Hanlo Haus Hanlo Haus Дома в стиле модерн
Hanlo Haus

Hanlo Haus
Hanlo Haus
Hanlo Haus

Здания в стиле Баухауз имеют, как правило, кубическую форму с прямыми или, что реже, с закругленными углами. Для них характерны гладкие фасады, плоская крыша открытая планировка. Широкие, асимметричные окна, а также угловые балконы  - это, своего рода, визитная карточка стиля.

Все внимание на окнах

BAUHAUS VILLA MIT AUSSENPOOL, b2 böhme PROJEKTBAU GmbH b2 böhme PROJEKTBAU GmbH Дома в стиле модерн
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH
b2 böhme PROJEKTBAU GmbH

В частных домах, при проектировании которых архитекторы опираются на идеи Баухауза, особое внимание уделяется окнам. Чем больше естественного света проникает во внутрь, тем лучше. Нет четкой границы между стенами и окнами, также как и нет четкого разделения на пространство интерьера и пространство экстерьера.

Цвета Баухауза

Haus Börger, Architekten Spiekermann Architekten Spiekermann Дома в стиле модерн
Architekten Spiekermann

Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann

Баухауз часто и неоправданно называют черно-белым стилем. На самом деле, архитекторы и дизайнеры, работавшие в этом направлении, никогда не гнушались ярких цветов, среди которых красный, желтый и синий использовались чаще всего. В современном воплощении Баухауза минимализм фасада нередко компенсируется за счет необычной геометрии света. Выражается это в подсветке окон с помощью неоновых ламп или создании причудливого светового ансамбля около входа в дом.

Материалы

Mehrfamilienhaus_H, Fachwerk4 | Architekten BDA Fachwerk4 | Architekten BDA Многоквартирные дома
Fachwerk4 | Architekten BDA

Fachwerk4 | Architekten BDA
Fachwerk4 | Architekten BDA
Fachwerk4 | Architekten BDA

Сталь, хром, алюминий, стекло, цемент и бетон – самые распространенные материалы в архитектуре Баухауза. В развитии Баухауза не последнюю роль сыграл прогресс в строительных технологиях и инженерии. Особенно важным для эволюции стиля стало появление железобетона, позволившее придавать бетонным стенам любую форму.

Внимание к деталям

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В архитектуре загородных домов в стиле Баухауз вы не встретите причудливых форм, элементов роскоши, орнаментов. Баухауз не терпит излишеств, но поощряет внимательное отношение к деталям. Линии должны быть безупречно ровными, асимметричность – продуманной, а декор – функциональным. В доме, представленном на фото, панорамные окна можно закрыть деревянными жалюзями, которые не только украсят фасад, но и послужат защитой от ярких солнечных лучей.

Функциональность вместо роскоши

Bauhausserie, Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus – eine Marke der Green Building Deutschland GmbH
Bau mein Haus - eine Marke der Green Building Deutschland GmbH

Любителям жить на широкую ногу и повсеместно демонстрировать свое благосостояние не по пути с Баухаузом. Напомним, что этот стиль возник в непростое для Европы время после Первой мировой войны, и его главной целью было обеспечить как можно больше людей доступным жильем и предметами мебели. Баухауз остается верен своим принципам и по сей день. Роскошь в понимании поклонников Баухауза – это максимум жилого пространства и естественного света.

Необрутальный шик - пространство из серебра

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