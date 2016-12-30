​5 садовых метаморфоз

В нашей новой книге идей мы хотим поделиться с читателями проектами, которые направлены на украшение фасада загородного дома, посредством озеленения участка возле фундамента. Действительно, многие из нас не раз задавались вопросом, должно ли что-то произрастать возле дома? Нужно ли высаживать по периметру цветы или достаточно просто поставить несколько растений в горшках? Ответ на эти вопросы мы находим в работах наших специалистов.
Вы, наконец, решились посадить цветы? Прекрасно! Подготовьте почву и подумайте, каким будет ваш будущий шедевр. Конечно, стоит принять во внимание сезонность растений, прихотливость, сочетание друг с другом…
Этот дом имеет внутренний дворик и нам понравилось, как он теперь украшен. Безусловно, столь экзотические растения и деревья требовательны в уходе, и, скорее всего, вряд ли они смогут прижиться в открытом пространстве без должного внимания. Однако нет ничего невозможного.
Место для палисадника есть, а цветов — нет. Но ничего страшного, подготовительные работы начались и скоро здесь будет очень красиво. Кстати, авторы учли внешние параметры расположения земельного участка и подобрали растения, которые идеально сочетаются со столь красивой и фактурной стеной.
Натуральный камень в облицовке фасада задает тон всей композиции. Растения подобраны не менее яркие и красноречивые. Нам также нравится, что они расположены хаотично по отношению друг к другу. В целом картина получилась очень динамичная.
Имея собственный палисад, мы напрочь забываем, что этот участок земли может стать прекрасным пространством для экспериментов, достойных лучшего садовника. Какое решение нашлось для этого дома?
В отличие от предыдущего примера, здесь растения подобраны по размеру и цвету, высажены симметрично и в определенном порядке: более высокие растения растут ближе к стене, а более низкие – к дорожке. Никто не потерялся. В этой композиции прослеживается благородная строгость и стремление подчеркнуть геометрию постройки.
Кстати, результат озеленения не зависит от размеров клумбы или грядки. Будь вы обладателем узкого клочка земли, предназначенного для высаживания цветов, эффект ваших стараний в любом случае окажется достойным. Главное, не бояться действовать.
Даже если получившаяся композиция вам не приглянется, вы всегда сможете пересадить свои растения, например, по росту.
Еще один пример достоин не меньших наград, чем все предыдущие. В данном случае растения будут украшать конкретный участок возле дома, который решено было выделить в том числе и цветом.
Сочный красный и яркий зеленый цвета являют собой прекрасную комбинацию, особенно при свете летнего солнца. Кстати, вот и наши любимые камни, которые выполняют декоративную функцию, а также помогут сэкономить время на прополке.
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