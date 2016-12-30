​5 садовых метаморфоз

В нашей новой книге идей мы хотим поделиться с читателями проектами, которые направлены на украшение фасада загородного дома, посредством озеленения участка возле фундамента. Действительно, многие из нас не раз задавались вопросом, должно ли что-то произрастать возле дома? Нужно ли высаживать по периметру цветы или достаточно просто поставить несколько растений в горшках? Ответ на эти вопросы мы находим в работах наших специалистов.