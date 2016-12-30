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​5 садовых метаморфоз

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CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
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В нашей новой книге идей мы хотим поделиться с читателями проектами, которые направлены на украшение  фасада загородного дома, посредством озеленения участка возле фундамента. Действительно, многие из нас не раз задавались вопросом, должно ли что-то произрастать возле дома? Нужно ли высаживать по периметру цветы или достаточно просто поставить несколько растений в горшках? Ответ на эти вопросы мы находим в работах наших специалистов. 

С этого все начинается

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Вы, наконец, решились посадить цветы? Прекрасно! Подготовьте почву и подумайте, каким будет ваш будущий шедевр. Конечно, стоит принять во внимание сезонность растений, прихотливость, сочетание друг с другом…

Званая экзотика

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Этот дом имеет внутренний дворик и нам понравилось, как он теперь украшен. Безусловно, столь экзотические растения и деревья требовательны в уходе, и, скорее всего, вряд ли они смогут прижиться в открытом пространстве без должного внимания. Однако нет ничего невозможного. 

Обращаем внимание на…

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Место для палисадника есть, а цветов — нет. Но ничего страшного, подготовительные работы начались и скоро здесь будет очень красиво. Кстати, авторы учли внешние параметры расположения земельного участка и подобрали растения, которые идеально сочетаются со столь красивой и фактурной стеной. 

Остров цвета

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Натуральный камень в облицовке фасада задает тон всей композиции. Растения подобраны не менее яркие и красноречивые. Нам также нравится, что они расположены хаотично по отношению друг к другу. В целом картина получилась очень динамичная. 

Ровный тон

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Имея собственный палисад, мы напрочь забываем, что этот участок земли может стать прекрасным пространством для экспериментов, достойных лучшего садовника. Какое решение нашлось для этого дома?

Геометрия в действии

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

В отличие от предыдущего примера, здесь растения подобраны по размеру и цвету, высажены симметрично и в определенном порядке: более высокие растения растут ближе к стене, а более низкие – к дорожке. Никто не потерялся. В этой композиции прослеживается благородная строгость и стремление подчеркнуть геометрию постройки. 

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Ни сантиметра больше

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Кстати, результат озеленения не зависит от размеров клумбы или грядки. Будь вы обладателем узкого клочка земли, предназначенного для высаживания цветов, эффект ваших стараний в любом случае окажется достойным. Главное, не бояться действовать. 

Шанс на исправление

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Даже если получившаяся композиция вам не приглянется, вы всегда сможете пересадить свои растения, например, по росту.

Полная гармония

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Еще один пример достоин не меньших наград, чем все предыдущие. В данном случае  растения будут украшать конкретный участок возле дома, который решено было выделить в том числе и цветом.

Сочный и яркий…

CASA ZB-TERRANOVA, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Сочный красный и яркий зеленый цвета являют собой прекрасную комбинацию, особенно при свете летнего солнца. Кстати, вот и наши любимые камни, которые выполняют декоративную функцию, а также помогут сэкономить время на прополке.

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