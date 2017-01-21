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Лучшие беседки и садовые домики

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле кантри
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Совсем не важно, какое сейчас время года. Даже если за окном идет снег или льет нескончаемый осенний дождь, даже если нет совершенно никакой возможности начать делать, вы всегда можете мечтать. О доме, в котором ваша семья станет счастливее. О саде, в котором ваша любимая кошка будет нежиться на солнышке. О беседке, в которой летним вечером вы будете пить чай с домашним печеньем. Именно о беседках и прочих садовых домиках наша сегодняшняя Книга Идей. Портфолио студии Garden Affairs Ltd покажет вам самые лучшие примере такого типа построек, возможно вы сможете выбрать что-то и для своего дома и сада.

Домик у бассейна

Thatched Octagonal Summerhouse homify Сад в классическом стиле
homify

Thatched Octagonal Summerhouse

homify
homify
homify

Ландшафтный бассейн, который выглядит как природный водоем, где живут водные растения и можно купаться самому, станет украшением вашего сада. В паре с ним эффектно будет смотреться такой домик, где можно хранить инструменты, обустроить домашний офис или просто переодеваться и принимать душ после плавания.

Эффекный сарай в стиле минимализм

Iroko Box homify Гараж в стиле модерн Дерево Эффект древесины box,cube,storage,shed,modern,flat roof,wood effect,luxury
homify

Iroko Box

homify
homify
homify

Мы намеренно назвали это фото именно так, чтобы показать, что и обычный сарай для садовых инструментов может выглядеть столь потрясающе. Нет ничего сложного в такой конструкции, но стоить это все же будет прилично. Но если вы можете себе это позволить, почему бы и нет. 

Кантри-домик у прудика

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify Сад в стиле кантри
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

Над созданием такой эффектной комбинации поработали настоящие профессионалы. Чтобы все выглядело именно так, тщательно продумана каждая деталь. Цвет стен, форма окон, тип лавочки, расположение по отношению к водоему – все служит делу создания этой супер-эстетичной картинки.

Австралийский минимализм для вашего сада

Modern Garden Shed homify Гараж в стиле модерн Дерево Серый storage,garden,modern,contemporary,sliding door,city garden,premium,quality,futuristic,stylish
homify

Modern Garden Shed

homify
homify
homify

Заранее подумайте о том, чтобы максимально органично вписать садовый домик в облик вашего сада. Здесь панелями, использованными для отделки домика, оформили прилегающий забор. Плюс подобрали мебель и даже растения в соответствующем стиле.

Беседка у леса

Octagonal Cedar Summerhouse Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево
Garden Affairs Ltd

Octagonal Cedar Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Неброский шарм этой беседки более полно проявляется именно на фоне леса и участка в естественном стиле, который выглядит как цветущий луг.

Маленький дачный домик

Suffolk Hipped Roof Garage homify Сборные гаражи
homify

Suffolk Hipped Roof Garage

homify
homify
homify

Пусть вас не смущают маленькие габариты этого дачного домика. При правильной расстановке мебели внутри хватит места для ночевок на природе.

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Греческая палитра

Garden Office Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Синий office,teenage den,studio,guesthouse,log cabin,garden,blue,white,summerhouse,seaside,premium,quality
Garden Affairs Ltd

Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Формат остекления позволяет с комфортом разместить здесь приехавший гостей, а в остальное время это может быть домом вашего сына-подростка, музыкальной студией дочери и вашей комнатой для медитаций.

В углу сада

Posh Corner Shed Garden Affairs Ltd Гараж в классическом стиле Дерево Белый shed,corner shed,garden,summerhouse,storage,white,quality,scandinavian,premium,luxury
Garden Affairs Ltd

Posh Corner Shed

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Думаем, вы найдете, что разместить в этом скромном садовом домике.

Просторный офис с видом на сад

Log Cabin Garden Affairs Ltd Сад в стиле модерн Дерево Белый white,log cabin,luxury,premium,summerhouse,guesthouse,guestroom,studio,office,study,quality
Garden Affairs Ltd

Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Двери этого домика в саду можно открыть полностью, тогда его пространство объединяется с садом, впуская благоухание цветов и птичьи трели.

Красивая комбинация

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Эффект древесины gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Терраса с навесом и мебелью в стиле патио приютила рядом небольшое помещение за закрытой дверью. Там может оказаться летняя кухня или сарай для садово-огородного инвентаря.

Лучший домашний офис

The Somerset Log Cabin Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Эффект древесины
Garden Affairs Ltd

The Somerset Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Хотите больше работать дома, а не в офисе в центре города? Тогда постройте себе отдельный домик в саду, расставьте там удобную мебель, соответствующую вашим представлениям об идеальной рабочей атмосфере и попросите домашних не беспокоить вас. Вы работаете, хотя это будет выглядеть для многих почти как отпуск.

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