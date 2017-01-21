Лучшие беседки и садовые домики

Совсем не важно, какое сейчас время года. Даже если за окном идет снег или льет нескончаемый осенний дождь, даже если нет совершенно никакой возможности начать делать, вы всегда можете мечтать. О доме, в котором ваша семья станет счастливее. О саде, в котором ваша любимая кошка будет нежиться на солнышке. О беседке, в которой летним вечером вы будете пить чай с домашним печеньем. Именно о беседках и прочих садовых домиках наша сегодняшняя Книга Идей. Портфолио студии Garden Affairs Ltd покажет вам самые лучшие примере такого типа построек, возможно вы сможете выбрать что-то и для своего дома и сада.