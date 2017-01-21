Лучшие беседки и садовые домики

Совсем не важно, какое сейчас время года. Даже если за окном идет снег или льет нескончаемый осенний дождь, даже если нет совершенно никакой возможности начать делать, вы всегда можете мечтать. О доме, в котором ваша семья станет счастливее. О саде, в котором ваша любимая кошка будет нежиться на солнышке. О беседке, в которой летним вечером вы будете пить чай с домашним печеньем. Именно о беседках и прочих садовых домиках наша сегодняшняя Книга Идей. Портфолио студии Garden Affairs Ltd покажет вам самые лучшие примере такого типа построек, возможно вы сможете выбрать что-то и для своего дома и сада.
Ландшафтный бассейн, который выглядит как природный водоем, где живут водные растения и можно купаться самому, станет украшением вашего сада. В паре с ним эффектно будет смотреться такой домик, где можно хранить инструменты, обустроить домашний офис или просто переодеваться и принимать душ после плавания.
Мы намеренно назвали это фото именно так, чтобы показать, что и обычный сарай для садовых инструментов может выглядеть столь потрясающе. Нет ничего сложного в такой конструкции, но стоить это все же будет прилично. Но если вы можете себе это позволить, почему бы и нет.
Над созданием такой эффектной комбинации поработали настоящие профессионалы. Чтобы все выглядело именно так, тщательно продумана каждая деталь. Цвет стен, форма окон, тип лавочки, расположение по отношению к водоему – все служит делу создания этой супер-эстетичной картинки.
Заранее подумайте о том, чтобы максимально органично вписать садовый домик в облик вашего сада. Здесь панелями, использованными для отделки домика, оформили прилегающий забор. Плюс подобрали мебель и даже растения в соответствующем стиле.
Неброский шарм этой беседки более полно проявляется именно на фоне леса и участка в естественном стиле, который выглядит как цветущий луг.
Пусть вас не смущают маленькие габариты этого дачного домика. При правильной расстановке мебели внутри хватит места для ночевок на природе.
Формат остекления позволяет с комфортом разместить здесь приехавший гостей, а в остальное время это может быть домом вашего сына-подростка, музыкальной студией дочери и вашей комнатой для медитаций.
Думаем, вы найдете, что разместить в этом скромном садовом домике.
Двери этого домика в саду можно открыть полностью, тогда его пространство объединяется с садом, впуская благоухание цветов и птичьи трели.
Терраса с навесом и мебелью в стиле патио приютила рядом небольшое помещение за закрытой дверью. Там может оказаться летняя кухня или сарай для садово-огородного инвентаря.
Хотите больше работать дома, а не в офисе в центре города? Тогда постройте себе отдельный домик в саду, расставьте там удобную мебель, соответствующую вашим представлениям об идеальной рабочей атмосфере и попросите домашних не беспокоить вас. Вы работаете, хотя это будет выглядеть для многих почти как отпуск.
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