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14 неприятных ошибок, которые мы совершаем при покраске стен

Shunny_Star Shunny_Star
homify Стены и пол в стиле модерн
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Если вы относитесь к тем людям, которые привыкли выполнять все работы по дому, в том числе и ремонты, самостоятельно, то из-за недостатка опыта вы, скорее всего, будете допускать ошибки и обязательно сделаете что-либо неправильно. Особенно хорошо видно ошибки, которые имеют место при покраске стен. В этой статье мы покажем некоторые приемы, которые помогут вам избежать определенных ошибок во время покраски стен. Обычно они допускаются непрофессионалами и людьми, не имеющими достаточного опыта в проведении таких отделочных работ.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы покрасить стены. Но на самом деле этот процесс предусматривает определенную последовательность действий. Если ее не придерживаться, вы можете получить отрицательный опыт с самыми плохими результатами.

Если стены сделаны из плохих заводских панелей, имеют высокую влажность или любые другие недостатки, не важно, сколько слоев краски вы на них нанесете. Они будут всегда выглядеть плохо. Краска не способна скрыть многие дефекты, так что нужно позаботиться о том, чтобы стены прошли подготовку к покраске.

В этой статье мы собрали несколько примеров, и попытались показать, что вы должны делать, и каким образом предотвратить дополнительные расходы, связанные с исправлением ошибок, после которых необходимо снова осуществлять покраску стен.

1. Не пропускайте ни одного шага

BPM Painting and Decorating, BPM Painting & Decorating BPM Painting & Decorating Стены и пол в классическом стиле
BPM Painting &amp; Decorating

BPM Painting and Decorating

BPM Painting & Decorating
BPM Painting &amp; Decorating
BPM Painting & Decorating

С самого начала необходимо позаботиться о том, чтобы стены перед покраской были хорошо отшлифованы. После этого их нужно очистить от пыли. Если это выполнить, краска будет отлично прилипать. Если данный этап упустить, результат может быть довольно плачевным. Сквозь краску будут видны шероховатости, и держаться она будет очень плохо.

Нельзя игнорировать эту работу или выполнять ее некачественно, так как все изъяны очень будут хорошо видны после высыхания нанесенной краски. Эта работа довольно трудоемкая, но вы обязательно увидите, какой хороший результат получится. При этом вы почувствуете, что это стоило приложенных усилий, если отнесетесь к этой работе с должным вниманием и усердием. Когда вы устраните все, даже довольно мелкие шероховатости и неровности, очистите стены от пыли, только после этого можно будет приступать к покрасочным работам.

2. Недостатки поверхности, не устраненные вовремя

Duplex - Altos del Suquía, ER Design. @eugeriveraERdesign ER Design. @eugeriveraERdesign Стены и пол в стиле минимализм
ER Design. @eugeriveraERdesign

ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign
ER Design. @eugeriveraERdesign

Прежде чем приступить к работе со стенами, необходимо их внимательно осмотреть, выявить все отверстия, влажные места и другие недостатки. Все они должны быть полностью устранены перед шлифовкой и покраской. Если этого не сделать, неровности будут хорошо видны, даже если на стенах нанесена декоративная штукатурка. Поэтому придется весь процесс повторять с самого начала. А это сделать довольно непросто.

3. Не злоупотребляйте текстурами

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte Стены и пол в стиле модерн
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

Если вы хотите сделать стены с определенной структурой или рисунком, это отличное решение. Оно способно украсить стены вашего дома стильно и оригинально. Но отделанные таким образом поверхности будут выглядеть красиво только при условии, что количество текстур , которые вы наносите, умеренное, и их нанесение максимально равномерное.

4. Не выбирайте слишком матовые оттенки

Vivienda VE, Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción Стены и пол в стиле кантри
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción
Ecohacer Bioarquitectura y Bioconstrucción

Если краски, которые вы выбираете, слишком матовые, можно превратить стены в скучные и не интересные. Кроме того, матовые поверхности выделяют пространство, акцентируя внимание на его архитектурных качествах, в особенности на недостатках.

5. Правильно сочетайте цвета

Reforma Integral PH, Grupo PZ Grupo PZ Стены и пол в стиле модерн
Grupo PZ

Grupo PZ
Grupo PZ
Grupo PZ

Если вы отдаете предпочтение определенным цветам, это вовсе не значит, что именно они подойдут для покраски ваших стен. Нужно быть предельно осторожным при выборе цветовых сочетаний во время отделки стен. Если вы сомневаетесь, что ваш выбор сделан правильно, используйте белую краску. С белым цветом можно сочетать самые различные цвета и оттенки. 

К нему отлично подойдет разнообразный текстиль, на белых стенах очень красиво смотрятся произведения искусства. На их фоне отлично выглядит различная мебель и предметы интерьера.

6. Не злоупотребляйте творчеством

Watercolor Spots Pixers Гостиная в колониальном стиле wall mural,wallpaper,painting,watercolor
Pixers

Watercolor Spots

Pixers
Pixers
Pixers

Если вы начинающий художник, но имеете много смелых и интересных идей, которые вы желаете воплотить на стенах в своем доме, постарайтесь не делать ничего сумасшедшего. Не всегда идеи, которые рождаются у нас в голове, могут принести ожидаемый результат в дизайне интерьера в доме. И очень часто такие художественные решения приносят разочарование. В итоге вам придется начинать все сначала. Лучше подойти к этому вопросу взвешенно и спокойно, прежде чем с большой дерзостью начать экспериментировать.

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7. Остерегайтесь резких и насыщенных цветов

Un Quincho Especial, Arq Andrea Mei - C O M E I - Arq Andrea Mei - C O M E I - Стены и пол в эклектичном стиле
Arq Andrea Mei – C O M E I -

Arq Andrea Mei - C O M E I -
Arq Andrea Mei – C O M E I -
Arq Andrea Mei - C O M E I -

Есть определенные цвета, которые вам очень нравятся и сначала кажутся совершенными. Но с течением времени, уже через пару недель вы начнете ужасно уставать, глядя на свои стены. Немного отступите от слишком кричащих, очень ярких расцветок в отделке. Такой интерьер может не только утомлять, но даже приводить к ухудшению вашего внутреннего состояния.

8. Создание ошибочных оптических иллюзий

First Floor Landing Studio Hooton Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле seating area,landing,cushions,bee fabric,flooring,rug,painting
Studio Hooton

First Floor Landing

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

Можно увеличить пространство, сделать его более интересным, используя роспись стен и комбинируя различные оттенки. На этой фотографии применены два оттенка серого цвета. Но вместо того, чтобы увеличить пространство, такой дизайнерский прием на самом деле визуально создает ощущение, при котором эта комната кажется гораздо меньшей, чем она есть на самом деле.

9. Цвет на всех стенах

CASA EN FINCAS DE IRAOLA, Estudio Sassi-Martinez Duarte Estudio Sassi-Martinez Duarte Стены и пол в классическом стиле
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte
Estudio Sassi-Martinez Duarte

Применение краски с насыщенным цветом на всех стенах иногда является ошибочным решением. Значительно привлекательнее будет выглядеть комната, в которой одна стена окрашена в насыщенных цвет, а остальные – в белый или нейтральные светлые оттенки.

10. Графика, которая может визуально загрязнять

Watercolor graphics Pixers Гостиная в скандинавском стиле wall mural,wallpaper,abstract,painting
Pixers

Watercolor graphics

Pixers
Pixers
Pixers

Важно найти баланс, когда вы используете на стенах роспись и графику. Такие дизайнерские решения имеют право на существование и применение. Но выглядеть красиво это будет в том случае, если соблюден баланс, который не позволяет визуально загрязнять пространство.

11. Использование рисунка

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Очень интересный способ украшения стен – нанесение определенного рисунка. Но прежде чем воплотить это решение, желательно хорошо продумать и учесть тематику и стиль, в котором оформлена комната.

12. Слишком темные стены

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Стены и пол в стиле модерн
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Если стены слишком темные, они поглощают свет, делая интерьер комнаты мрачным. Это не очень хорошая идея ни для ваших стен, ни, в общем, для всей комнаты.

13. Краски, нанесенные губкой

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo Стены и пол в стиле модерн
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

Это стиль старомоден, он широко использовался в 90-х годах прошлого столетия. Сейчас он не актуален и уже практически не используется. Это тот стиль, которого лучше избегать.

14. Аллегорические картины

homify Стены и пол в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Аллегорические картины не всегда приемлемы в коридорах рядом с комнатами, предназначенными для детей. На самом деле они не являются стильными. Вид у таких стен самый простой и обычный. Желательно в таких помещениях клеить виниловые однотонные обои.

Воспользуйтесь нашими советами во время отделки стен в своем доме, и вы получите отличный результат!

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