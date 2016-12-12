14 неприятных ошибок, которые мы совершаем при покраске стен

Если вы относитесь к тем людям, которые привыкли выполнять все работы по дому, в том числе и ремонты, самостоятельно, то из-за недостатка опыта вы, скорее всего, будете допускать ошибки и обязательно сделаете что-либо неправильно. Особенно хорошо видно ошибки, которые имеют место при покраске стен. В этой статье мы покажем некоторые приемы, которые помогут вам избежать определенных ошибок во время покраски стен. Обычно они допускаются непрофессионалами и людьми, не имеющими достаточного опыта в проведении таких отделочных работ.

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы покрасить стены. Но на самом деле этот процесс предусматривает определенную последовательность действий. Если ее не придерживаться, вы можете получить отрицательный опыт с самыми плохими результатами.

Если стены сделаны из плохих заводских панелей, имеют высокую влажность или любые другие недостатки, не важно, сколько слоев краски вы на них нанесете. Они будут всегда выглядеть плохо. Краска не способна скрыть многие дефекты, так что нужно позаботиться о том, чтобы стены прошли подготовку к покраске.

В этой статье мы собрали несколько примеров, и попытались показать, что вы должны делать, и каким образом предотвратить дополнительные расходы, связанные с исправлением ошибок, после которых необходимо снова осуществлять покраску стен.