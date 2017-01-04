Самые современные садовые домики и беседки

Странно, конечно, но мы живем не цельной жизнью, а определенными кусочками. Мы считаем количество ударов сердца за минуту. Откладываем что-то интересное до выходных. Неделя у нас в голове разделена, как в школьном дневнике. И лишь определенное время года мы интуитивно ощущаем как единственно возможное, чтобы выскочить из рутины и круто изменить свою жизнь.

Живя там, где природа явственно показывает смену сезонов, точно по календарю закрывая все снегом, мы просто вынуждены начинать садово-огородные работы только с апреля и с большим неудовольствием сворачивать кипучую деятельность после уборки поздней капусты.

Но прелесть в том, что то время, когда в наших руках нет ни лопаты, ни лейки, ни секатора, мы можем планировать. Мы можем представлять свой сад-огород и размышлять над тем, как же приблизить его к идеалу. Чего не хватает ему, чтобы дети и внуки стремились туда так же, как и вы сами. Как сделать так, чтобы не просто снимать напряжение от жизни в городе, передавая его земле для трансформации, но и радоваться просто самому бытию, нежась на солнышке на террасе или потягивая коктейль через яркую соломинку, сидя в удобном и невероятно модном кресле. А может быть вам не хватает там кусочка города в виде удобного места для ноутбука, тогда не придется уезжать отсюда раньше времени, чтобы доделать работу к понедельнику.

Наша сегодняшняя подборка покажет вам варианты садовых домиков и беседок, спроектированных специалистами homify именно для вас. Они хотят, чтобы ваш кусочек земли (в формате дачи с миниатюрным домиком на 6 сотках или коттеджа в три этажа с бассейном цвета берлинской лазури) стал функциональным, комфортабельным и невероятно красивым.