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Самые современные садовые домики и беседки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Summerhouse, Garden Affairs Ltd Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Белый
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Странно, конечно, но мы живем не цельной жизнью, а определенными кусочками. Мы считаем количество ударов сердца за минуту. Откладываем что-то интересное до выходных. Неделя у нас в голове разделена, как в школьном дневнике. И лишь определенное время года мы интуитивно ощущаем как единственно возможное, чтобы выскочить из рутины и круто изменить свою жизнь.

Живя там, где природа явственно показывает смену сезонов, точно по календарю закрывая все снегом, мы просто вынуждены начинать садово-огородные работы только с апреля и с большим неудовольствием сворачивать кипучую деятельность после уборки поздней капусты.

Но прелесть в том, что то время, когда в наших руках нет ни лопаты, ни лейки, ни секатора, мы можем планировать. Мы можем представлять свой сад-огород и размышлять над тем, как же приблизить его к идеалу. Чего не хватает ему, чтобы дети и внуки стремились туда так же, как и вы сами. Как сделать так, чтобы не просто снимать напряжение от жизни в городе, передавая его земле для трансформации, но и  радоваться просто самому бытию, нежась на солнышке на террасе или потягивая коктейль через яркую соломинку, сидя в удобном и невероятно модном кресле. А может быть вам не хватает там кусочка города в виде удобного места для ноутбука, тогда не придется уезжать отсюда раньше времени, чтобы доделать работу к понедельнику.

Наша сегодняшняя подборка покажет вам варианты садовых домиков и беседок, спроектированных специалистами homify именно для вас. Они хотят, чтобы ваш кусочек земли (в формате дачи с миниатюрным домиком на 6 сотках или коттеджа в три этажа с бассейном цвета берлинской лазури) стал функциональным, комфортабельным и невероятно красивым.

Самый миниатюрный дачный домик с туалетом

Accommodation Pods, Armadilla Pods Armadilla Pods Спальня в скандинавском стиле
Armadilla Pods

Accommodation Pods

Armadilla Pods
Armadilla Pods
Armadilla Pods

Домашний офис в саду

Contemporary Garden Office Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в стиле модерн
Garden Affairs Ltd

Contemporary Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Красивый сарай для инструментов

Pioneer 2 - Garden Shed with Canopy/Log Store Garden Affairs Ltd Гараж в стиле модерн Дерево Белый shed,pioneer,slanted roof,modern,store,luxury,premium
Garden Affairs Ltd

Pioneer 2 – Garden Shed with Canopy/Log Store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Современная садовая беседка

Summerhouse Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле Дерево Белый summerhouse,entertaining,seating,long windows,cedar,white,quality,garden,room,relaxing,sublime
Garden Affairs Ltd

Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Восьмиугольная беседка с крышей из кедрового гонта

Octagonal Summerhouse Garden Affairs Ltd Сад в стиле кантри
Garden Affairs Ltd

Octagonal Summerhouse

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Уютный садовый домик в кантри-стиле

Log Cabin Garden Affairs Ltd Сад в колониальном стиле Дерево Белый summerhouse,log cabin,white,pure,studio,city garden,extra space,beautiful,quality,premium,luxury,hobby
Garden Affairs Ltd

Log Cabin

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

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Садовый домик с плоской крышей и высокими окнами

Contemporary Garden Building Garden Affairs Ltd Сад в стиле модерн
Garden Affairs Ltd

Contemporary Garden Building

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Просторный домик для офиса в углу сада

Garden Room , Garden Affairs Ltd Garden Affairs Ltd Сад в классическом стиле
Garden Affairs Ltd

Garden Room

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Чайный домик под черепичной крышей

Oval Summerhouse homify Сад в колониальном стиле Плитка Желтый summerhouse,garden,seating,garden room,entertain,outdoor,friends,party,oval,premium,quality,luxury
homify

Oval Summerhouse

homify
homify
homify

Маленький дачный домик

The Prima Marloes Traditional Garden Office Garden Affairs Ltd Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Белый office,study,summerhouses,green windows,premium,luxury,entertain,guesthouse,classy
Garden Affairs Ltd

The Prima Marloes Traditional Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Бельведер с дополнительной комнатой для инструментов

Prima Capri Gazebo Garden Affairs Ltd Сад в стиле модерн Дерево Серый gazebo,contemporary,veranda,porch,flat roof,seating,entertain,drinks,eat
Garden Affairs Ltd

Prima Capri Gazebo

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Стильный садовый домик с террасой

Iroko Box with canopy homify Гараж в стиле модерн Дерево Эффект древесины canopy,seating area,wood exterior,storage,sliding door,veranda,premium,quality,cube,design,modern
homify

Iroko Box with canopy

homify
homify
homify

Самый эффектный домашний офис

Office Pods, Armadilla Pods Armadilla Pods Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Armadilla Pods

Office Pods

Armadilla Pods
Armadilla Pods
Armadilla Pods

Гостевой домик с собственной террасой

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd Сад в стиле кантри
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

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