Фасады частных домов

Выбор постройки с деревянным этажом для зоны спальни или дома из клееного бруса – рассказывает о приоритете семейных ценностей его хозяина, о заботе и трепетном отношении к самым близким и любимым. В таком доме, благодаря натуральной фактуре дерева,максимально комфортная и здоровая атмосфера, способствующая профилактике нервных, аллергических и легочных заболеваний у детей. В нем тепло зимой и прохладно летом, поэтому отсутствует необходимость установки систем кондиционирования воздуха. Клееный брус в отделке, также как и термодерево на фасаде дома- исключительно безопасные материалы. Главные преимущества – термообработка отсекает возможность доступа грибковых и биологических поражений дерева. В результате фасад не нуждается в специальных защитных средствах. Он обладает повышенными противопожарными, влагоотталкивающими, теплоизолирующими и износостойкими свойствами.