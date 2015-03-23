Фасады частных домов

Дом – квинтэссенция внутреннего мира его владельца и внешнего окружающего бытия – природного ландшафта и социальной среды. Наивысший пилотаж архитектурной мысли – концептуальное решение частных апартаментов для жизни, максимально экологичных, комфортных и эстетически привлекательных. Последнее условие относится к утверждениям – «О вкусах не спорят… ». И, тем не менее, о них говорят и по ним судят о характере хозяина, его мировоззрении и образе жизни. В такой интерпретации, фасад частных апартаментов, буквально, – «лицо» хозяина дома.
Будущий владелец частного жилого пространства берет на себя ответственность за формирование визуальной среды, привнося в нее эстетику собственного духовного мира. Натуры постоянные и стабильные в собственных решениях, суждениях и чувствах строят дом « на века». Таким частным апартаментам суждено стать фамильным родовым гнездом. Идеальный фасад «дома с историей» – натуральный природный камень, искусная керамика облицовочного кирпича. Главные преимущества – долговечность и высокий уровень экологичности.
По принципу: «форма следует функции» – экстерьерный и интерьерный дизайн ультрасовременных апартаментов разрабатывается параллельно с архитектурой. Благодаря системе навесных вентилируемых фасадов, все традиционные фактуры – керамика, камень, дерево и нанотехнологичная сталь, керамогранит и керамзит легко комбинируются на фасаде дома, представляя собой не просто красивую концептуальную оболочку здания, но и высокотехнологичную систему, позволяющую создать атмосферу максимального комфорта. Главные преимущества – конструкция с воздушными зазорами между утеплителем и облицовочным материалом обеспечивает хорошую вентиляцию фасада. В результате здание «стареет» медленнее, фасад долго сохраняет привлекательный внешний вид и обладает функцией терморегуляции и энергосбережения.
Выбор постройки с деревянным этажом для зоны спальни или дома из клееного бруса – рассказывает о приоритете семейных ценностей его хозяина, о заботе и трепетном отношении к самым близким и любимым. В таком доме, благодаря натуральной фактуре дерева,максимально комфортная и здоровая атмосфера, способствующая профилактике нервных, аллергических и легочных заболеваний у детей. В нем тепло зимой и прохладно летом, поэтому отсутствует необходимость установки систем кондиционирования воздуха. Клееный брус в отделке, также как и термодерево на фасаде дома- исключительно безопасные материалы. Главные преимущества – термообработка отсекает возможность доступа грибковых и биологических поражений дерева. В результате фасад не нуждается в специальных защитных средствах. Он обладает повышенными противопожарными, влагоотталкивающими, теплоизолирующими и износостойкими свойствами.
Панорамное или частичное остекление,прозрачные раздвижные стены для личностей, привыкших мыслить масштабно, жизненно необходимо пространство и воздух… Современные разработки конструкторского бюро превратили стекло в уникальный материал отделки – травмобезопасный и стойкий к ультрафиолетовому излучению, наделив его широкими возможностями для декорирования. Интеграция стекла в раздвижные системы позволяет играть с пространством: менять, перемещать, раздвигать, управлять.