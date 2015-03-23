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Фасады частных домов

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homify Дома в классическом стиле
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Дом – квинтэссенция внутреннего мира его владельца и внешнего  окружающего бытия – природного ландшафта и социальной среды. Наивысший пилотаж архитектурной мысли – концептуальное  решение  частных апартаментов для жизни, максимально  экологичных, комфортных  и эстетически привлекательных.  Последнее  условие относится к утверждениям – «О вкусах не спорят… ».  И, тем не менее,  о них говорят и по ним судят  о  характере хозяина, его мировоззрении  и образе  жизни. В такой интерпретации, фасад частных апартаментов,  буквально, –  «лицо» хозяина дома.

Сила камня

Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
Вадим Бычков

Дом в Пестово

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Будущий владелец частного жилого пространства  берет на себя  ответственность за формирование визуальной среды, привнося в нее эстетику собственного духовного мира. Натуры постоянные и стабильные в собственных решениях, суждениях и чувствах строят дом « на века». Таким частным апартаментам суждено стать фамильным родовым гнездом. Идеальный фасад «дома с историей» – натуральный природный камень, искусная керамика облицовочного кирпича. Главные преимущества – долговечность и высокий уровень экологичности.

Альтернативный взгляд

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

 По принципу: «форма следует функции» – экстерьерный и интерьерный дизайн ультрасовременных апартаментов разрабатывается параллельно с архитектурой. Благодаря  системе навесных вентилируемых фасадов, все традиционные фактуры – керамика, камень, дерево и нанотехнологичная сталь, керамогранит и керамзит легко комбинируются на фасаде дома, представляя собой не просто красивую концептуальную оболочку здания, но и высокотехнологичную систему, позволяющую создать атмосферу максимального комфорта. Главные преимущества – конструкция с воздушными зазорами между утеплителем и облицовочным материалом обеспечивает хорошую вентиляцию фасада. В результате здание «стареет» медленнее, фасад долго сохраняет привлекательный внешний вид и обладает функцией терморегуляции и энергосбережения.

Практичный выбор

Усадьба в Новоглаголево, Studio B&L Studio B&L Дома в рустикальном стиле
Studio B&amp;L

Усадьба в Новоглаголево

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

 Выбор постройки с деревянным этажом  для зоны спальни или дома из клееного бруса – рассказывает о приоритете семейных ценностей  его хозяина, о заботе и трепетном отношении к  самым  близким и любимым. В таком доме, благодаря натуральной фактуре дерева,максимально комфортная и здоровая атмосфера, способствующая профилактике нервных, аллергических и легочных заболеваний у детей. В нем тепло зимой и прохладно летом, поэтому отсутствует необходимость установки систем кондиционирования воздуха. Клееный брус в отделке, также как  и термодерево на фасаде дома- исключительно безопасные материалы. Главные преимущества – термообработка отсекает возможность доступа грибковых и биологических поражений дерева. В результате фасад не нуждается в специальных защитных средствах. Он обладает повышенными противопожарными, влагоотталкивающими, теплоизолирующими и износостойкими свойствами.

Открытое небо

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Панорамное или частичное остекление,прозрачные раздвижные стены для личностей, привыкших мыслить масштабно, жизненно необходимо пространство и воздух… Современные разработки конструкторского бюро превратили стекло в уникальный материал отделки – травмобезопасный и стойкий к ультрафиолетовому излучению, наделив его широкими возможностями для декорирования. Интеграция  стекла в раздвижные системы позволяет играть с пространством: менять, перемещать, раздвигать, управлять.

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