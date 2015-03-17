Перестройка Нью-Йоркского лофта

В какой-то момент своей биографии каждый из нас мечтает пару лет пожить в Нью-Йорке. Есть что-то бесконечно притягательное в Большом яблоке, ни с чем не сравнимый шарм и мистический ореол уникальности. Во всем мире есть лишь горстка мест, где реконструированные под жилье складские помещения были бы до такой степени востребованы как в Нью-Йорке, и этот лофт в нижнем Манхэттене – один из наиболее рафинированных примеров этого поветрия. Необъятные 300 кв.м. площади, еще недавно принадлежавшие индустрии и коммерции, были продуманным и тщательным образом преобразованы в идиллическое жилье для урбанистических джунглей. Вооружившись большой палитрой материалов, индустриальных штрихов и знанием последних тенденций стиля нью-йоркское бюро Slade Architecture энергично взялось за процесс превращения нежилого пространства в обихоженный дом. Давайте посмотрим что из этого вышло.
Достаточно одного взгляда, чтобы ощутить огромный размер этого помещения, с его открытым планом жилой зоны и высокими потолками, привычными для пост-фабричных пространств. Архитекторы начали с того, что разместили на площади 300 кв.м. три отдельно стоящих 2,5 метровых объема, объединяющих вокруг себя разные типы программ.
Первый объем – алюминиевый шкаф, специально спроектированный авторами для хранения хозяйской коллекции традиционных корейских сундуков. Конструкция шкафа одновременно отделяет зону кухни-столовой и гостиной от кабинета. Полки со стороны кабинета устроены чаще и уже, специально для хранения книг, в то время как коллекция демонстрируется в больших отсеках со стороны гостиной.
Легкая почти естественная рассогласованность в выборе мебели и цветовая схема, состоящая из нейтральных земляных тонов, проявляются все сильнее по мере продвижения в глубь лофта. Интересно, что даже ковры в этой квартире были изготовлены по эскизам архитекторов – серо-голубой, будто бы выцветающий к центру, в гостиной и интенсивно-оранжевый в кабинете.
Второй объем содержит встроенную
рабочую станцию с письменным столом и стеной шкаф с противоположенной стороны. Две спрятанные двери позволяют при необходимости перекрыть коридор между вторым и третьим объемами. Рядом с письменным столом организована еще одна лаундж-зона, под потолком которой расположился проектор – для проведения уютных вечеров дома. Нам нравится микс старого и нового, с ретро-мебелью расставленной рядом с современной.
В открытом пространстве гостиной тут же бросается в глаза шикарный обеденный стол, сделаный на заказ из цельного куска африканского дерева породы макора. Его размеры внушительны: 5,8 м на 1,2 м и чтобы доставить его в квартиру пришлось использовать подъемный кран, зато теперь за ним можно с легкостью разместить 20 человек. Уникальная столешница установлена на двух специально изготовленных подпорках из червленой стали.
Большие индустриальные окна, характерные для старого складского здания, были тщательным образом отреставрированы, позволяя солнечному свету проникать в интерьер с противоположенных сторон, усиливая эффект открытого легкого
текучего пространства. В кухне к сложившейся палитре материалов и текстур был добавлен новый элемент: массивная мраморая столешница – гордое завершение кухонного острова. Ее фон – нержавейка нижнего яруса кухонной мебели и полупрозрачные акриловые панели второго. Во всей квартире были оставлен оригинальный паркет, его лишь освежили новым слоем краски.
На этой фотографии вы также можете видеть приставную лестницу, ведущую во вторую спальню, расположенную на антресоли над хозяйской ванной и гардеробной. Дальше по коридору – две небольшие ступеньки, преодолев которые, вы окажетесь в хозяйской спальне.
Спинка в изголовье хозяйской кровати сделана из тика, а установленные в ее горизонтальных прорезях полки можно свободно передвигать, меняя их композицию. В углу комнаты красуется Eames lounge chair – бессмертный предмет дизайна родом из далекого 1956.