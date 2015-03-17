Перестройка Нью-Йоркского лофта

Достаточно одного взгляда, чтобы ощутить огромный размер этого помещения, с его открытым планом жилой зоны и высокими потолками, привычными для пост-фабричных пространств. Архитекторы начали с того, что разместили на площади 300 кв.м. три отдельно стоящих 2,5 метровых объема, объединяющих вокруг себя разные типы программ.

Первый объем – алюминиевый шкаф, специально спроектированный авторами для хранения хозяйской коллекции традиционных корейских сундуков. Конструкция шкафа одновременно отделяет зону кухни-столовой и гостиной от кабинета. Полки со стороны кабинета устроены чаще и уже, специально для хранения книг, в то время как коллекция демонстрируется в больших отсеках со стороны гостиной.