Превращение старого дизайна в современный стиль

Проект, который мы представляем сегодня, является доказательством того, что в помещении может быть скрыт значительный потенциал. Видя плачевное состояние интерьера старой квартиры, многие покупатели быстро отказались от него. Тем не менее, один клиент выразил заинтересованность и взял это помещение, отремонтировав его.
Невозможно не заметить странную атмосферу интерьера. Эта часть выглядит ужасно.
Потертая аллея и поврежденные стены особенно отвратительны. К счастью, скоро начнутся ремонтные работы. Окружающие деревья дают нам надежду на лучшее.
Это, возможно, не большая светлая ванная комната, однако, она может быть организована функционально и интересно. Здесь явно нужна рука дизайнеров.
Интерьера явно не хватает, вид полностью разочаровывает, что даже не хочется там находиться и отдыхать.
Даже кухня ничем неприметна, здесь особенно видно как нужен ремонт. Помещение нуждается в свете, современной мебели и дизайне. Единственный плюс этой кухни – это ее размер.
Действительно ли это та же квартира? Это пространство современное и яркое. Современное освещение, древесина по-настоящему преобразовали интерьер.
Новая кухня не имеет ничего общего со старым видом. Темное и угнетающее пространство исчезло, чтобы освободить место для пространства невероятно светлого и живого!
Вы помните этот жалкий и печальный вид? Теперь полюбуйтесь обновленной версией. Белая краска для стен иногда может творить чудеса.
Даже терраса была полностью преобразована. На балконе теперь есть паркетный пол и стол и стулья, чтобы ими пользоваться на открытом воздухе.
Зачем тратить время на ремонт интерьера, но не украсить при этом дом снаружи? Эти березы придают оригинальный вид.