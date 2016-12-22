Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Превращение старого дизайна в современный стиль

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Гостиная в стиле минимализм Бежевый
Loading admin actions …

Проект, который мы представляем сегодня, является доказательством того, что в помещении может быть скрыт значительный потенциал. Видя плачевное состояние интерьера старой квартиры, многие покупатели быстро отказались от него. Тем не менее, один клиент выразил заинтересованность и взял это помещение, отремонтировав его.

До: неуютно

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Невозможно не заметить странную атмосферу интерьера. Эта часть выглядит ужасно.

До: ничего особенного!

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Потертая аллея и поврежденные стены особенно отвратительны. К счастью, скоро начнутся ремонтные работы. Окружающие деревья дают нам надежду на лучшее.

До: отсутствие дизайна

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Это, возможно, не большая светлая ванная комната, однако, она может быть организована функционально и интересно. Здесь явно нужна рука дизайнеров.

До: балкон

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Интерьера явно не хватает, вид полностью разочаровывает, что даже не хочется там находиться и отдыхать.

До: кухня

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Даже кухня ничем неприметна, здесь особенно видно как нужен ремонт. Помещение нуждается в свете, современной мебели и дизайне. Единственный плюс этой кухни – это ее размер.

После: свежо и чисто

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Гостиная в стиле минимализм Бежевый
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Действительно ли это та же квартира? Это пространство современное и яркое. Современное освещение, древесина по-настоящему преобразовали интерьер.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

После: кухня

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Столовая комната в стиле минимализм Белый
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Новая кухня не имеет ничего общего со старым видом. Темное и угнетающее пространство исчезло, чтобы освободить место для пространства невероятно светлого и живого!

После: двор

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Дома в стиле минимализм
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Вы помните этот жалкий и печальный вид? Теперь полюбуйтесь обновленной версией. Белая краска для стен иногда может творить чудеса.

После: балкон

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Балкон и терраса в стиле минимализм
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Даже терраса была полностью преобразована. На балконе теперь есть паркетный пол и стол и стулья, чтобы ими пользоваться на открытом воздухе.

После: вокруг дома

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Сад в стиле минимализм
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Зачем тратить время на ремонт интерьера, но не украсить при этом дом снаружи? Эти березы придают оригинальный вид.

После: терраса

미니멀한 자연주의 감성주택, 33평 주택리모델링, 로하디자인 로하디자인 Сад в стиле минимализм
로하디자인

로하디자인
로하디자인
로하디자인

Деревья составляют маленький сад у дома. Прекрасная терраса позволит проводить обеды на открытом воздухе.

Одна большая хорошая кухня

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо