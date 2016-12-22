Превращение старого дизайна в современный стиль

Проект, который мы представляем сегодня, является доказательством того, что в помещении может быть скрыт значительный потенциал. Видя плачевное состояние интерьера старой квартиры, многие покупатели быстро отказались от него. Тем не менее, один клиент выразил заинтересованность и взял это помещение, отремонтировав его.