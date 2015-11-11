Как разделить открытое пространство гостиной

Разделение одного большого пространства на несколько частей основывается прежде всего на функциональных задачах, которые хотелось бы решить на этой площади и от выбора вами степени обособленности, которую вы хотите придать каждой такой функциональной зоне. Самым радикальным способом разделения могут ведь стать и межкомнатные стены, создающие полное ощущение уединения и защищенности.

Но такое решение, даже если и выполнимо технически, далеко не всегда является оптимальным для организации комфортной жизни в доме. Зачастую именно совмещение нескольких функций в одном просторном помещении более соответствует современному насыщенному и многозадачному ритму жизни. Тем более, что конструкции современных предметов мебели и разнообразие дизайнерских решений позволят сделать вам нужное разделение открытого пространства гостиной, точно подстраиваясь под ваши желания и задачи.