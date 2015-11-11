Как разделить открытое пространство гостиной

Разделение одного большого пространства на несколько частей основывается прежде всего на функциональных задачах, которые хотелось бы решить на этой площади и от выбора вами степени обособленности, которую вы хотите придать каждой такой функциональной зоне. Самым радикальным способом разделения могут ведь стать и межкомнатные стены, создающие полное ощущение уединения и защищенности.
Но такое решение, даже если и выполнимо технически, далеко не всегда является оптимальным для организации комфортной жизни в доме. Зачастую именно совмещение нескольких функций в одном просторном помещении более соответствует современному насыщенному и многозадачному ритму жизни. Тем более, что конструкции современных предметов мебели и разнообразие дизайнерских решений позволят сделать вам нужное разделение открытого пространства гостиной, точно подстраиваясь под ваши желания и задачи.
Зачастую для разделения открытого пространства гостиной достаточно лишь небольшого намека в виде условной прозрачной перегородки. Так можно соединить два визуальных эффекта, выгодно преображающих пространство. Во-первых, за счет тонких линий такой легкой конструкции, часть гостиной отделяется в общего пространства в более уединенный уголок. Во-вторых, так как конструкция по большей части прозрачная, визуально мы воспринимаем всю полноту объема гостиной, не теряя ощущения наполненности большого пространства светом и воздухом. Представьте на месте такой прозрачной конструкции сплошную перегородку- и сразу создается ощущение давящих стен и маленькой, сжатой стенами со всех сторон, заставленной мебелью, комнаты.
Создать несколько зон в одной просторной гостиной, не потеряв при этом широты пространства, можно с помощью небольших декоративных перегородок, которые, не нарушая общей целостности, создают в каждой части комнаты ровно столько уединенности, сколько нужно вам для комфорта. Декоративность и функциональность такой небольшой конструкции позволит стать ей не мертвым элементом межкомнатной стены, а стилевым украшением гостиной.
Лаконичная форма, насыщенный цвет, текстурная отделка, полупрозрачный куб био-камина, встроенная медиа-система - дизайнерские приемы оформления таких разделительных элементов помогают им играть роль полноправного элемента композиции стиля в гостиной.
Пространство без правил и четких границ прекрасно воплощается благодаря стилистике фьюжн в интерьере просторной гостиной. Чтобы такое тонкое сочетание не выглядело нагромождением предметов в комнате, требуется, конечно, чувство гармонии и динамичности в сочетании цветов, фактур и элементов пространства. Стиль фьюжн – непростая задача для воплощения, но результат стоит трудов.
Абсолютно свободный интерьер, вместивший в себя всю систему функций – кухня, столовая, зона отдыха. Всему нашлось свое место в этой гостиной и каждая зона кажется абсолютно законченной, несмотря на отсутствие даже намека на какие-либо жесткие разграничения. И естественно, все это создает в гостиной ощущение свободы и легкости.
Разделить на зоны пространство гостиной, сочетая широту открытого пространства и визуальную законченность каждой части, можно с помощью большой арки. Таким образом мы может сохранить в центральной части комнаты единство большого, светлого помещения. Полукруглый свод арки, насыщенное декоративное оформление этого элемента позволяет воспринимать такую конструкцию как часть декора гостиной, избегая ненужной монументальности обычных межкомнатных стен. Сохранив восприятие общего пространства в гостиной, мы имеем возможность использовать в каждой зоне удобную, массивную мебель. Каждый элемент интерьера визуально соотносится со всем видимым объемом пространства, что позволяет разместить в гостиной много основательных предметов, сохранив ощущение легкости и простора в комнате.
Если поставить высокий шкаф вдоль стены, он сам по себе займет много места и ни в чем не поможет организации удобной жизни в гостиной. Размещая такой же большой шкаф как разделительный стеллаж, можно сразу решить множество задач. Это по-прежнему удобный шкаф, куда можно вместить все нужные и просто любимые вами предметы. Но плюс к этому – в одной гостиной есть две комфортные части, например столовая зона с широким столом, и зоны отдыха, с уютными диванчиками. И очень хорошо, что эти части остались объединенными общим пространством гостиной, что позволяет каждому в этой комнате свободно находится там, где ему удобнее, не отделяясь от общей компании, быть включенным в общую беседу и отдыхать в комфортной для себя обстановке.
В качестве разделительного приема в открытом пространстве гостиной вполне можно использовать и такой архитектурный элемент, как колонны. Конечно, при слове колонна нам сразу вспоминается нечто из образцов классической архитектуры, Римский Колизей или античные залы. Но на самом деле этот архитектурный прием прост и может быть выполнен сообразно любому стилю и помещению – от классики до рустилькальных бревен в интерьере. Главное что дает использование таких колон – зонирование пространства и акцент на вертикалях в комнате, дающий дополнительное ощущение высоты потолков.
Разделяя пространство гостиной мы часто стремимся не столько к получению нескольких полноценных по функциональности зон, как к созданию уюта. И как нельзя лучше в этом поможет небольшое отделение угловой зоны, где можно поставить уютный столик для семейных обедов или наоборот, оборудовать компактный рабочий кабинет.
Природные элементы в гостиной, в зависимости от их размещения, могут выполнять не только декоративную роль, но и помочь немного разделить зоны в открытом пространстве. Небольшая зеленая оранжерея из нескольких крупных растений или аквариум прекрасно смотрятся не только у стены, но и в центре гостиной, что позволяет использовать их в качестве легкого разделительного элемента между двумя частями пространства.
Деление открытого пространства совсем не подразумевает обязательного размещения каких то элементов между частями комнаты. Достаточно визуально разбить восприятие каждой части за счет различного стилевого оформления. Белый минимализм – в одной части комнаты ярко контрастирует с древесными оттенками и насыщенными фактурами натуральных материалов – в другой части этой же гостиной. И такой контраст теплого натурального стиля с легкостью белого минимализма вполне достаточен для разделения единого пространства гостиной на функциональные зоны.