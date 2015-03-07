До и После: Дом в Лондоне

Стены, мебель и лестницы из дуба украсят интерьер любого дома. Дуб обладает не только уникальной долговечностью и прочностью, но и прекрасными эстетическими свойствами. Теплота этого материала слегка смягчает эффект от холодного бетона и неприступного кирпича. Неудивительно, что лестница ведущая на второй этаж, на котором находятся три спальни, была выполнена именно из дуба.

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