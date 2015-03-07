Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Дом в Лондоне

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Недвижимость в Лондоне никогда не была дешевой. Ее стоимость продолжает расти год от года, что легко объясняется огромным количеством желающих поселиться в одном из самых значимых культурных и экономических центров мира. Тех, кто нацелился на переезд в Лондон, не остановить астрономическими ценами на арендное жилье. Вот только найти свободное пространство для строительства нового дома в перенаселенном мегаполисе не так просто. Поэтому проекты по превращению старых заброшенных домов в новые столь популярны в столице Туманного Альбиона. Один из них мы рассмотрим в традиционной рубрике До и После.

До: Заброшенный фасад

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Перед началом работы по реконструкции, фасад дома находился в заброшенном состоянии. Несложно догадаться, что и за его стенами состояние здания оставляло желать лучшего. Постройка была находилась между викторианской террасой и железнодорожным вокзалом, а значит для комфортного проживания в ней требовалось улучшить звукоизоляцию. Вызов приняли специалисты из местного архитектурного бюро Patalab Architecture.

После: Современная кирпичная кладка

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Дома в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Фасад дома прошел своего рода процедуру подтяжки лица – старая кирпичная кладка приобрела современный бронзовый блеск. На стенах здания была установлена подсветка, на окнах появились новые рамы, двери гаража также были заменены.

До: Интерьер

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Как мы и предполагали, внутри нас встретил не самый шикарный интерьер – давно устаревшиая мебель 50-х годов, деревянный потолок в аварийном состоянии, ободранные обои.  Вряд ли амбициозные молодые люди, приезжающие в Лондон с целью покорить город мечты, стали бы жить в таких условиях.

После: очарование современного лофта

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Гостиная в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

После проведенного ремонта мы попадаем в современный интерьер в стиле лофт. Здесь доминируют бетон, древесина и кирпич. Кирпичная кладка была покрашена в белый цвет, что позволило визуально расширить и без того большую гостиную. За сложную геометрию пространства отвечают деревянная стена, частично отгородившая гостиную от столовой и многоуровневые потолки.

Естественный свет в столовой

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Столовая комната в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Солнечный свет – самый ценный источник энергии. Особенно важную роль он играет в минималистичных интерьерах, в дизайне которых используется мало декора, зато много холодных материалов. Кухне и обеденной комнате в этом лондонском доме повезло – они окружены большими окнами со всех сторон и даже сверху.

Красота лиственных пород деревьев

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Стены, мебель и лестницы из дуба украсят интерьер любого дома. Дуб обладает не только уникальной долговечностью и прочностью, но и прекрасными эстетическими свойствами. Теплота этого материала слегка смягчает эффект от холодного бетона и неприступного кирпича. Неудивительно, что лестница ведущая на второй этаж, на котором находятся три спальни, была выполнена именно из дуба.

Другие статьи из рубрики До и После можно прочесть здесь:

До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру

До и После: Превращение здания фабрики в жилой дом

homify 360°: Современный дом в престижном коттеджном поселке

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо