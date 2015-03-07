До и После: Дом в Лондоне

Недвижимость в Лондоне никогда не была дешевой. Ее стоимость продолжает расти год от года, что легко объясняется огромным количеством желающих поселиться в одном из самых значимых культурных и экономических центров мира. Тех, кто нацелился на переезд в Лондон, не остановить астрономическими ценами на арендное жилье. Вот только найти свободное пространство для строительства нового дома в перенаселенном мегаполисе не так просто. Поэтому проекты по превращению старых заброшенных домов в новые столь популярны в столице Туманного Альбиона. Один из них мы рассмотрим в традиционной рубрике
До и После.
Перед началом работы по реконструкции, фасад дома находился в заброшенном состоянии. Несложно догадаться, что и за его стенами состояние здания оставляло желать лучшего. Постройка была находилась между викторианской террасой и железнодорожным вокзалом, а значит для комфортного проживания в ней требовалось улучшить звукоизоляцию. Вызов приняли специалисты из местного архитектурного бюро Patalab Architecture.
Фасад дома прошел своего рода процедуру
подтяжки лица – старая кирпичная кладка приобрела современный бронзовый блеск. На стенах здания была установлена подсветка, на окнах появились новые рамы, двери гаража также были заменены.
Как мы и предполагали, внутри нас встретил не самый шикарный интерьер – давно устаревшиая мебель 50-х годов, деревянный потолок в аварийном состоянии, ободранные обои. Вряд ли амбициозные молодые люди, приезжающие в Лондон с целью покорить город мечты, стали бы жить в таких условиях.
После проведенного ремонта мы попадаем в современный интерьер в стиле лофт. Здесь доминируют бетон, древесина и кирпич. Кирпичная кладка была покрашена в белый цвет, что позволило визуально расширить и без того большую гостиную. За сложную геометрию пространства отвечают деревянная стена, частично отгородившая гостиную от столовой и многоуровневые потолки.
Солнечный свет – самый ценный источник энергии. Особенно важную роль он играет в минималистичных интерьерах, в дизайне которых используется мало декора, зато много холодных материалов. Кухне и обеденной комнате в этом лондонском доме повезло – они окружены большими окнами со всех сторон и даже сверху.
Стены, мебель и лестницы из дуба украсят интерьер любого дома. Дуб обладает не только уникальной долговечностью и прочностью, но и прекрасными эстетическими свойствами. Теплота этого материала слегка смягчает эффект от холодного бетона и неприступного кирпича. Неудивительно, что лестница ведущая на второй этаж, на котором находятся три спальни, была выполнена именно из дуба.
Другие статьи из рубрики
До и После можно прочесть здесь:
- До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру