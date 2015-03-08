Топ 5 – дизайн интерьера небольших квартир

Почти все статьи, вошедшие в пятерку лучших, оказались посвящены теме оформления интерьера небольших квартир. Мы полагаем, что это обусловлено ранней весной – особенным периодом года, когда так хочется перемен во всех областях жизни.

Поиск новых решений по реорганизации интерьера – увлекательный процесс, который захватывает с головой. Каждый день homify публикует проекты по оформлению квартир, и каждое воскресенье знакомит вас с лучшими из них.