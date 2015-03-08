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Топ 5 – дизайн интерьера небольших квартир

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Классика для молодой семьи, Defacto studio Defacto studio Гостиная в классическом стиле
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Почти все статьи, вошедшие в пятерку лучших, оказались посвящены теме оформления интерьера небольших квартир. Мы полагаем, что это обусловлено ранней весной – особенным периодом года, когда так хочется перемен во всех областях жизни. 

Поиск новых решений по реорганизации интерьера – увлекательный процесс, который захватывает с головой. Каждый день homify публикует проекты по оформлению квартир, и каждое воскресенье знакомит вас с лучшими из них.

1. Классический интерьер для молодой семьи

Гостиная. Вид 1 Defacto studio Гостиная в классическом стиле
Defacto studio

Гостиная. Вид 1

Defacto studio
Defacto studio
Defacto studio

Классический стиль в интерьере – понятие весьма неоднородное. В нем выделяются несколько направлений, среди которых можно назвать барокко, рококо, классицизм XVIII века и даже ампир. Но современная городская квартира мало похожа на роскошный дворец ушедших эпох. Поэтому говоря о классическом интерьере сегодня, мы представляем себе вовсе не барочную роскошь, а скорее сдержанно оформленное помещение, в котором доминируют правильные формы и отсутствуют лишние детали. В качестве примера - дизайн трехкомнатной квартиры в Москве, выполненный специалистами из студии DEFACTO.

2. Лёгкое веяние французского прованса

Северная Слобода, Вадим Бычков Вадим Бычков Ванная в классическом стиле
Вадим Бычков

Северная Слобода

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Для стиля прованс характерно легкое, воздушное настроение. Жить в таком интерьере приятно и уютно. Дух старины – его неотъемлемый спутник, однако в отличие от других ответвлений классического стиля, здесь мы не увидим тяжелой мебели, гигантских хрустальных люстр или массивного декора. В интерьере в стиле прованс важна умеренность и внимание к деталям. Разбираем особенности стиля на примере интерьера, оформленного дизайнером Вадимом Бычковым. 

3. Квартира на проспекте Вернадского

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Кухни в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 180 кв.м. на Вернадском проспекте, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Элегантный и одновременно сдержанный интерьер этой московской квартиры своим общим настроением напоминает золотые 20-е годы прошлого века. Тогда в Европе правил Ар-Деко, впитавший в себя общеевропейские художественные течения. Давайте посмотрим, в каких деталях и особенностях этого интерьера мы найдем отголоски стиля со столетней историей.

4. Интерьер трехкомнатной квартиры в Казани

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В проекте этой трехкомнатной квартире в Казани автор постаралась избавиться от всех лишних перегородок и дверей, объединив холл, гостиную и кухню в единое, но четко разделенное на зоны пространство. Что из этого получилось, читайте в этой Книге идей.

5. Преимущества угловых шкафов

Children's room for a girl with dressing room, Your royal design Your royal design Гардеробная в классическом стиле
Your royal design

Children's room for a girl with dressing room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Угловые шкафы или как их еще называют шкафы г-образной формы – незаменимые спутники малометражных квартир. Все мы мечтаем иметь в распоряжении много свободных квадратных метров, на которых можно свободно экспериментировать с расстановкой и перестановкой мебели и аксессуаров. Однако большинству жителей небольших городских квартир приходится бороться за каждый квадратный метр. Угловые шкафы и тумбочки являются надежными помощниками в этом нелегком деле, а потому удостоились целиком и полностью посвященной им Книги идей.

Минималистичная кухня-столовая в частном доме
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