Топ 5 – дизайн интерьера небольших квартир

Почти все статьи, вошедшие в пятерку лучших, оказались посвящены теме оформления интерьера небольших квартир. Мы полагаем, что это обусловлено ранней весной – особенным периодом года, когда так хочется перемен во всех областях жизни.
Поиск новых решений по реорганизации интерьера – увлекательный процесс, который захватывает с головой. Каждый день homify публикует проекты по оформлению квартир, и каждое воскресенье знакомит вас с лучшими из них.
Классический стиль в интерьере – понятие весьма неоднородное. В нем выделяются несколько направлений, среди которых можно назвать барокко, рококо, классицизм XVIII века и даже ампир. Но современная городская квартира мало похожа на роскошный дворец ушедших эпох. Поэтому говоря о
классическом интерьере сегодня, мы представляем себе вовсе не барочную роскошь, а скорее сдержанно оформленное помещение, в котором доминируют правильные формы и отсутствуют лишние детали. В качестве примера - дизайн трехкомнатной квартиры в Москве, выполненный специалистами из студии DEFACTO.
Для стиля прованс характерно легкое, воздушное настроение. Жить в таком интерьере приятно и уютно. Дух старины – его неотъемлемый спутник, однако в отличие от других ответвлений классического стиля, здесь мы не увидим тяжелой мебели, гигантских хрустальных люстр или массивного декора. В интерьере в стиле прованс важна умеренность и внимание к деталям. Разбираем особенности стиля на примере интерьера, оформленного дизайнером Вадимом Бычковым.
Элегантный и одновременно сдержанный интерьер этой московской квартиры своим общим настроением напоминает золотые 20-е годы прошлого века. Тогда в Европе правил Ар-Деко, впитавший в себя общеевропейские художественные течения. Давайте посмотрим, в каких деталях и особенностях этого интерьера мы найдем отголоски стиля со столетней историей.
В проекте этой трехкомнатной квартире в Казани автор постаралась избавиться от всех лишних перегородок и дверей, объединив холл, гостиную и кухню в единое, но четко разделенное на зоны пространство. Что из этого получилось, читайте в этой Книге идей.
Угловые шкафы или как их еще называют шкафы г-образной формы – незаменимые спутники малометражных квартир. Все мы мечтаем иметь в распоряжении много свободных квадратных метров, на которых можно свободно экспериментировать с расстановкой и перестановкой мебели и аксессуаров. Однако большинству жителей небольших городских квартир приходится бороться за каждый квадратный метр. Угловые шкафы и тумбочки являются надежными помощниками в этом нелегком деле, а потому удостоились целиком и полностью посвященной им Книги идей.