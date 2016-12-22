7 ошибок, которые портят ваш небольшой дом

Жизнь в маленьких квартирах может доставлять ряд неудобств и прежде всего – в организации пространства. Небольшой метраж подразумевает особо тщательный подход к порядку, чистоте и дизайну. В таких домах каждая ошибка становится моментально заметна, она сразу же может испортить общую картину. Захламленные углы, разбросанные повсюду журналы и пыль – вот самые распространенные упущения, которые необратимо приведут к хаосу.
Именно поэтому далее мы рассмотрим 7 главных ошибок и предложим их простые решения, чтобы вы в своей небольшой квартире чувствовали себя уютно и комфортно.
Иногда мы просто пытаемся расставить слишком много вещей в одной маленькой комнате – как на этой кухне, которую вы видите на фото. Это сразу же создает неопрятный вид и еще больше скрадывает пространство. Решений здесь может быть два: либо избавляться от ненужных вещей, либо грамотно организовывать системы хранения. А лучше совместить два названные подхода, чтобы спрятать в шкафчики только то, что вам действительно нужно на кухне.
Иногда хозяева усугубляют небольшую квадратуру жилища абсолютно безграмотной расстановкой мебели. Таким образом перекрываются проходы, создаются преграды или просто некрасивые комнаты. Проанализируйте свою мебель и попробуйте нарисовать план ее размещения на бумаге. Поиграйте с пропорциями, заполните углы и максимально освободите центр комнаты. Если у вас никак не получается сделать это – обратитесь за помощью к специалистам или установите специальную программу 3Д-моделирования.
Свет является одним из наиболее важных элементов в дизайне вашего дома. Темная квартира часто выглядит угнетающей и маленькой, даже если у нее внушительные габариты. Ну а небольшие помещения и вовсе требуют особого подхода в организации освещения. Во-первых, убедитесь, что все углы в доме подсвечены, а во-вторых – комбинируйте различные типы освещения – настенное, потолочное, напольное. Это не только красиво, но и функционально. Также избавьтесь от тяжелых гардин – пусть естественный солнечный свет максимально наполняет ваше жилище!
Цветовая гамма имеет колоссальное значение в дизайне интерьера, особенно если речь идет о небольших помещениях. В первую очередь нужно продумать оттенки для стен. Какое бы покрытие вы не выбрали – плитку, обои, штукатурку, это очень важно. Остерегайтесь слишком темных и пестрых сочетаний, нарочито блестящих и слишком разноцветных стен в маленьких помещениях, поскольку такие решения рекомендованы для просторных комнат. На фото можно убедиться, как неверно подобранный цвет плитки на стене испортил дизайн ванной комнаты.
Эта ошибка особенно актуальна для тех, кто работает дома, превращая жилище одновременно в офис. Стопки документов, журналов, техника и канцелярские принадлежности повсюду – это дорога к хаосу. Рабочее пространство должно быть отделено от зоны отдыха и аккуратно организовано. Заставляйте себя ежедневно наводить порядок и это быстро войдет в привычку. Для удобства оборудуйте домашний офис полками и шкафчиками, в которых можно спрятать все необходимое.
Мы все любим универсальную мебель, которая может быть собрана из модулей по любому проекту. Но это далеко не всегда означает функциональность. Кухня, представленная на фото, выглядит вполне пристойно, однако не все в ней продумано как следует, согласитесь? Наш совет: перед оформлением заказа просмотрите максимальное количество возможных вариантов с помощью 3Д визуализации, чтобы подобрать действительно многофункциональный образец.
Нам всем известно, что стенка на фото может служить бесконечно долго. Но стоит ли сохранять старомодную мебель, которая утратила свою актуальность? Однозначно – нет, если это не дорогостоящий антиквариат, конечно. Современные модульные системы светлых оттенков благодаря своей лаконичности и универсальности способны освежить и кардинально преобразить обстановку. Не бойтесь перемен и смело шагайте в ногу со временем!