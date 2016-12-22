7 ошибок, которые портят ваш небольшой дом

Жизнь в маленьких квартирах может доставлять ряд неудобств и прежде всего – в организации пространства. Небольшой метраж подразумевает особо тщательный подход к порядку, чистоте и дизайну. В таких домах каждая ошибка становится моментально заметна, она сразу же может испортить общую картину. Захламленные углы, разбросанные повсюду журналы и пыль – вот самые распространенные упущения, которые необратимо приведут к хаосу.

Именно поэтому далее мы рассмотрим 7 главных ошибок и предложим их простые решения, чтобы вы в своей небольшой квартире чувствовали себя уютно и комфортно.