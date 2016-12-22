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7 ошибок, которые портят ваш небольшой дом

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
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Жизнь в маленьких квартирах может доставлять ряд неудобств и прежде всего – в организации пространства. Небольшой метраж подразумевает особо тщательный подход к порядку, чистоте и дизайну. В таких домах каждая ошибка становится моментально заметна, она сразу же может испортить общую картину. Захламленные углы, разбросанные повсюду журналы и пыль – вот самые распространенные упущения, которые необратимо приведут к хаосу. 

Именно поэтому далее мы рассмотрим 7 главных ошибок и предложим их простые решения, чтобы вы в своей небольшой квартире чувствовали себя уютно и комфортно. 

1. Нагромождение вещей

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Иногда мы просто пытаемся расставить слишком много вещей в одной маленькой комнате – как на этой кухне, которую вы видите на фото. Это сразу же создает неопрятный вид и еще больше скрадывает пространство. Решений здесь может быть два: либо избавляться от ненужных вещей, либо грамотно организовывать системы хранения. А лучше совместить два названные подхода, чтобы спрятать в шкафчики только то, что вам действительно нужно на кухне. 

2. Неправильная расстановка мебели

Reforma de la vivienda de Mario en Chamartín, Madrid, Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid Гостиная в стиле модерн
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

Иногда хозяева усугубляют небольшую квадратуру жилища абсолютно безграмотной расстановкой мебели. Таким образом перекрываются проходы, создаются преграды или просто некрасивые комнаты. Проанализируйте свою мебель и попробуйте нарисовать план ее размещения на бумаге. Поиграйте с пропорциями, заполните углы и максимально освободите центр комнаты. Если у вас никак не получается сделать это – обратитесь за помощью к специалистам или установите специальную программу 3Д-моделирования.  

3. Непродуманное освещение

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

Свет является одним из наиболее важных элементов в дизайне вашего дома. Темная квартира часто выглядит угнетающей и маленькой, даже если у нее внушительные габариты. Ну а небольшие помещения и вовсе требуют особого подхода в организации освещения. Во-первых, убедитесь, что все углы в доме подсвечены, а во-вторых – комбинируйте различные типы освещения – настенное, потолочное, напольное. Это не только красиво, но и функционально. Также избавьтесь от тяжелых гардин – пусть естественный солнечный свет максимально наполняет ваше жилище! 

4. Раздражающие цвета

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Ванная комната в стиле модерн
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Цветовая гамма имеет колоссальное значение в дизайне интерьера, особенно если речь идет о небольших помещениях. В первую очередь нужно продумать оттенки для стен. Какое бы покрытие вы не выбрали – плитку, обои, штукатурку, это очень важно. Остерегайтесь слишком темных и пестрых сочетаний, нарочито блестящих и слишком разноцветных стен в маленьких помещениях, поскольку такие решения рекомендованы для просторных комнат. На фото можно убедиться, как неверно подобранный цвет плитки на стене испортил дизайн ванной комнаты.

5. Неопрятная обстановка

CH_House, Studio 15 Arquitetura Studio 15 Arquitetura Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Studio 15 Arquitetura

Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura
Studio 15 Arquitetura

Эта ошибка особенно актуальна для тех, кто работает дома, превращая жилище одновременно в офис. Стопки документов, журналов, техника и канцелярские принадлежности повсюду – это дорога к хаосу. Рабочее пространство должно быть отделено от зоны отдыха и аккуратно организовано. Заставляйте себя ежедневно наводить порядок и это быстро войдет в привычку. Для удобства оборудуйте домашний офис полками и шкафчиками, в которых можно спрятать все необходимое. 

6. Мнимая многофункциональность

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Мы все любим универсальную мебель, которая может быть собрана из модулей по любому проекту. Но это далеко не всегда означает функциональность. Кухня, представленная на фото, выглядит вполне пристойно, однако не все в ней продумано как следует, согласитесь? Наш совет: перед оформлением заказа просмотрите максимальное количество возможных вариантов с помощью 3Д визуализации, чтобы подобрать действительно многофункциональный образец. 

7. Старомодная мебель

metamorfoza (salon kuchnia) 30m2 Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Гостиная в стиле минимализм
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Нам всем известно, что стенка на фото может служить бесконечно долго. Но стоит ли сохранять старомодную мебель, которая утратила свою актуальность? Однозначно – нет, если это не дорогостоящий антиквариат, конечно. Современные модульные системы светлых оттенков благодаря своей лаконичности и универсальности способны освежить и кардинально преобразить обстановку. Не бойтесь перемен и смело шагайте в ногу со временем!

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