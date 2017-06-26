Польский дом за 4,8 млн рублей

Модель дома HomeKONCEPT-08 отличается особенно традиционным асимметричным видом фасадов и чрезвычайно рациональным использованием пространства. Этот комфортабельный дом с мансардой станет идеальным местом для любителей современных и уникальных решений.

Польская студия HomeKoncept работает по всей стране и базируется в Кракове. Их дома были построены уже тысячи раз! Многие клиенты присылают им фотографии реализованных проектов, которые вы можете найти на их официальном сайте. Здесь же есть бесплатные сметы на работу строителей и материалы по постройке каждого проекта, что не может не радовать. Именно на основе детальных смет студия выставляет свои цены, которыми мы на homify делимся с вами.

Уровень HomeKoncept гораздо выше и по планированию, и по архитектуре, и по дизайну интерьера, чем у большинство польских фирм для бюджетного строительства. Так, у вас есть возможность купить оригинальный проект и перевести его в самой фирме HomeKoncept. Стоимость проектов от HomeKoncept на небольшие дома обычно составляет 40-80 тысяч рублей.