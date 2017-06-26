Польский дом за 4,8 млн рублей

Модель дома HomeKONCEPT-08 отличается особенно традиционным асимметричным видом фасадов и чрезвычайно рациональным использованием пространства. Этот комфортабельный дом с мансардой станет идеальным местом для любителей современных и уникальных решений.
Польская студия HomeKoncept работает по всей стране и базируется в Кракове. Их дома были построены уже тысячи раз! Многие клиенты присылают им фотографии реализованных проектов, которые вы можете найти на их официальном сайте. Здесь же есть бесплатные сметы на работу строителей и материалы по постройке каждого проекта, что не может не радовать. Именно на основе детальных смет студия выставляет свои цены, которыми мы на homify делимся с вами.
Уровень HomeKoncept гораздо выше и по планированию, и по архитектуре, и по дизайну интерьера, чем у большинство польских фирм для бюджетного строительства. Так, у вас есть возможность купить оригинальный проект и перевести его в самой фирме HomeKoncept. Стоимость проектов от HomeKoncept на небольшие дома обычно составляет 40-80 тысяч рублей.
Общая площадь дома – 167 кв. метров + 27 кв. метров занимает гараж. Здесь есть отдельные кухня, гостиная и кабинет на первом этаже. Второй свет над гостиной придает интерьеру элегантности и шарма, а габаритное остекление наполняет пространство естественным светом. Кабинет предусмотрительно расположен в стороне от гостиной.
Строительство этого дома в формате «под ключ» с отделкой, работой строителей и материалами будет стоить уже 7 млн рублей. Если вы решитесь на очень строгую экономию, и даже некоторое количество работ выполните самостоятельно, то сможете уменьшить стоимость дома до 4,8 млн рублей «под ключ» с отделкой, что очень привлекательно.
При этом, все цены в сметах даны польские, с учетом зарплат строителей в Польше и материалов из польских магазинов, которые примерно равны московским вариантам. А вот в регионах вы можете рассчитывать на скидку до 30-35% от названной стоимости дома, просто потому, что есть возможность использовать более дешевые материалы и более доступную рабочую силу. Данное утверждение верно, например, для Белгородской, Воронежской, Саратовской и подобных областей. Сэкономить не получится лишь там, где зарплаты выше из-за холодного климата (а материалы дороже из-за доставки), а также в пригородах крупных городов типа Новосибирска.
На первом этаже вы легко найдете на плане гостиную и кухню, в центре будет лестничный холл, прихожая с гардеробом, ванная комната. Справа разместился гараж с бойлерной, а в верхней части плана есть кабинет с еще одной террасой. Из-за того, что ванная комната находится близко к кабинету, этот удачный тандем может быть использован как еще один мастер-сьют.
Наверху есть три спальни с общей ванной комнатой. У детских – встроенные шкафы под скатом кровли, в центре – детская игровая в лестничном холле с балконом. Еще одна терраса над гаражом есть у главной спальни.
Мансарда – это компактное место для домашнего досуга. Существует спальня с террасой над гаражом, две детские со встроенными шкафами и просторная общая ванная комната. Когда архитекторы проектировали балкон с видом на второй свет гостиной, они добавили более просторный холл, который может стать второй гостиной, и балкончик к нему. Здесь расположится идеальная детская игровая!
Как мы и говорили, двусветная гостиная щедро залита солнечным светом да еще и оформлена в светлых нейтральных тонах.
В отделке были использованы максимально лаконичные материалы – светлые, без рельефа и контраста, чтобы сделать дом приятным для семьи с маленькими детьми.
Черные акценты, блестящие светильники и стекло выполняют роль интересных дополнений и декора по всему дому.
На кухне в зоне острова разместилась и большая столовая с дверьми-слайдерами с выходом на террасу и остеклением с двух сторон.
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