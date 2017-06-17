Дом для счастливой семьи

Преимуществом этого проекта является большой гараж на две машины, который еще и имеет террасу на крыше, удобное приватное расположение спален на мансарде в разных частях дома и отдельное расположение гостиной и кухни для тех, кто не любит совмещенную кухню-гостиную.

Авторство данного проекта принадлежит студии HomeKoncept из Кракова, Польша. Их проекты домов уже покорили весь homify – от Польши и Германии до России и даже таких стран, как Индия. Всем понравились компактные маленькие домики, которые очень комфортабельны и эргономичны, но при этом достаточно дешевы, чтобы их можно было реально построить.

Наверняка вам понравится планировка и этого дома, хотя она заметно отличается от других проектов HomeKoncept. Советуем особенное внимание уделить просторным спальням и отдельному кабинету на первом этаже.