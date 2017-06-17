Дом для счастливой семьи

Преимуществом этого проекта является большой гараж на две машины, который еще и имеет террасу на крыше, удобное приватное расположение спален на мансарде в разных частях дома и отдельное расположение гостиной и кухни для тех, кто не любит совмещенную кухню-гостиную.
Авторство данного проекта принадлежит студии HomeKoncept из Кракова, Польша. Их проекты домов уже покорили весь homify – от Польши и Германии до России и даже таких стран, как Индия. Всем понравились компактные маленькие домики, которые очень комфортабельны и эргономичны, но при этом достаточно дешевы, чтобы их можно было реально построить.
Наверняка вам понравится планировка и этого дома, хотя она заметно отличается от других проектов HomeKoncept. Советуем особенное внимание уделить просторным спальням и отдельному кабинету на первом этаже.
HomeKONCEPT-07 представляет собой уникальный проект современного дома. Здесь объединены кухня и столовая, а гостиная с камином расположена отдельно. Стоит отметить, что и в столовой, и гостиной есть выходы на террасу, которые расположены так, чтобы сад и терраса (соответственно) стали их естественным продолжением. Впечатляет и остекление в столовой и гостиной, благодаря чему интерьер щедро залит солнечным светом. Кабинет, расположенный в дальней части, позволит поработать в тишине и с полной концентрацией или будет идеальным местом для ваших гостей. Общая площадь дома – 183 кв. метра + 42 кв. метра занимает просторный гараж.
На официальном сайте HomeKoncept вы можете купить данный проект дома и подобные ему. Стоимость проектов, в среднем – около 60 тысяч рублей за небольшой дом. Вы можете заказать перевод проекта в студии HomeKoncept. Все сметы будут в полном варианте приложены к проекту, хотя они доступны и в бесплатной форме на сайте.
Даже просто глядя на фасад, мы уже видим, что планировка этого дома очень интересна. Есть и балкон, и роскошное панорамное остекление сразу в двух комнатах на первом уровне, и красивые террасы. Строительство дома по этому проекту «под ключ» (с отделкой, работой строителей и всеми материалами) будет стоить 7,4 млн рублей. Вы можете строго экономить и даже делать некоторые вещи своими силами и уменьшить цену до 5,1 млн рублей «под ключ» с отделкой. Обязательно стоит учитывать, что эти цифры польские, они учитывают именно польские зарплаты строителей, цены на материалы, декор и т. п. В регионах (например, в Краснодарском крае, Курской области и т. п) вы можете рассчитывать на скидку до 35% от названной стоимости дома, благодаря более низким ценам.
Несмотря на компактный размер гостиной, она получилась очень просторной благодаря светлым оттенкам отделки и мебели и панорамному остеклению. Идеальная гостиная для вечернего киносеанса выглядит именно так!
В этом доме все сделано для того, чтобы в каждой комнате каждый член семьи ощущал себя как Дома, в безопасности и комфорте. Для маленьких детей будет очень полезно иметь солнечную гостиную, окруженную с двух сторон террасой и полностью закрытую от взглядов с улицы.
Стильная столовая находится в одной комнате с кухней и имеет выход на собственную террасу.
Эта кухня выглядит еще более современной, чем столовая. Здесь есть отдельные окна над гарнитуром, а солнечный свет проникает сюда за счет панорамных дверей-слайдеров в столовой. Также здесь есть барная стойка для завтраков или чашечки кофе.
На первом этаже очень эффектно смотрится размещенный отдельно от главного здания гараж, необычное крыльцо, закрытое от посторонних глаз, и кабинет, расположенный вдали от общественной зоны дома.
Мансарда дома HomeKONCEPT-07 скрывает в себе большую площадь, хотя снаружи выглядит очень компактно. Стоит отметить, что в доме имеется достаточно места даже для постоянного проживания 4-5 человек. Архитекторы здесь разработали отдельную спальню для родителей с собственной ванной комнатой и гардеробной, три дополнительные спальни, две гардеробные комнаты и большую общую вторую ванную комнату.
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