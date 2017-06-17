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Дом для счастливой семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Преимуществом этого проекта является большой гараж на две машины, который еще и имеет террасу на крыше, удобное приватное расположение спален на мансарде в разных частях дома и отдельное расположение гостиной и кухни для тех, кто не любит совмещенную кухню-гостиную.

Авторство данного проекта принадлежит студии HomeKoncept из Кракова, Польша. Их проекты домов уже покорили весь homify – от Польши и Германии до России и даже таких стран, как Индия. Всем понравились компактные маленькие домики, которые очень комфортабельны и эргономичны, но при этом достаточно дешевы, чтобы их можно было реально построить.

Наверняка вам понравится планировка и этого дома, хотя она заметно отличается от других проектов HomeKoncept. Советуем особенное внимание уделить просторным спальням и отдельному кабинету на первом этаже.

​Плюсы этого дома

homify
homify

homify
homify
homify

HomeKONCEPT-07 представляет собой уникальный проект современного дома. Здесь объединены кухня и столовая, а гостиная с камином расположена отдельно. Стоит отметить, что и в столовой, и гостиной есть выходы на террасу, которые расположены так, чтобы сад и терраса (соответственно) стали их естественным продолжением. Впечатляет и остекление в столовой и гостиной, благодаря чему интерьер щедро залит солнечным светом. Кабинет, расположенный в дальней части, позволит поработать в тишине и с полной концентрацией или будет идеальным местом для ваших гостей. Общая площадь дома – 183 кв. метра + 42 кв. метра занимает просторный гараж.

На официальном сайте HomeKoncept вы можете купить данный проект дома и подобные ему. Стоимость проектов, в среднем – около 60 тысяч рублей за небольшой дом. Вы можете заказать перевод проекта в студии HomeKoncept. Все сметы будут в полном варианте приложены к проекту, хотя они доступны и в бесплатной форме на сайте.

​Стоимость строительства

homify
homify

homify
homify
homify

Даже просто глядя на фасад, мы уже видим, что планировка этого дома очень интересна. Есть и балкон, и роскошное панорамное остекление сразу в двух комнатах на первом уровне, и красивые террасы. Строительство дома по этому проекту «под ключ» (с отделкой, работой строителей и всеми материалами) будет стоить 7,4 млн рублей. Вы можете строго экономить и даже делать некоторые вещи своими силами и уменьшить цену до 5,1 млн рублей «под ключ» с отделкой. Обязательно стоит учитывать, что эти цифры польские, они учитывают именно польские зарплаты строителей, цены на материалы, декор и т. п. В регионах (например, в Краснодарском крае, Курской области и т. п)  вы можете рассчитывать на скидку до 35% от названной стоимости дома, благодаря более низким ценам.

​Дизайн гостиной

homify
homify

homify
homify
homify

Несмотря на компактный размер гостиной, она получилась очень просторной благодаря светлым оттенкам отделки и мебели и панорамному остеклению. Идеальная гостиная для вечернего киносеанса выглядит именно так!

​Семейная сказка

homify
homify

homify
homify
homify

В этом доме все сделано для того, чтобы в каждой комнате каждый член семьи ощущал себя как Дома, в безопасности и комфорте. Для маленьких детей будет очень полезно иметь солнечную гостиную, окруженную с двух сторон террасой и полностью закрытую от взглядов с улицы.

​Столовая

homify
homify

homify
homify
homify

Стильная столовая находится в одной комнате с кухней и имеет выход на собственную террасу.

​Кухня

homify
homify

homify
homify
homify

Эта кухня выглядит еще более современной, чем столовая. Здесь есть отдельные окна над гарнитуром, а солнечный свет проникает сюда за счет панорамных дверей-слайдеров в столовой. Также здесь есть барная стойка для завтраков или чашечки кофе.

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Ванная комната

homify
homify

homify
homify
homify

Шикарная ванная комната вызывает восхищение! 

Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже очень эффектно смотрится размещенный отдельно от главного здания гараж, необычное крыльцо, закрытое от посторонних глаз, и кабинет, расположенный вдали от общественной зоны дома.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Мансарда дома HomeKONCEPT-07 скрывает в себе большую площадь, хотя снаружи выглядит очень компактно. Стоит отметить, что в доме имеется достаточно места даже для постоянного проживания 4-5 человек. Архитекторы здесь разработали отдельную спальню для родителей с собственной ванной комнатой и гардеробной, три дополнительные спальни, две гардеробные комнаты и большую общую вторую ванную комнату.

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До и После: ветхий дом полностью отремонтирован
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