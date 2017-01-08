Проект маленького и дешевого дома

Удивительно компактный, но с большой террасой и шикарным форматом остекления, этот домик выглядит как пляжный, но подходит для реализации даже в холодном климате. Систему отопления составляет тандем из газового котла (или теплового насоса, на выбор) и системы «теплого пола». Остекление здесь 2- или 3-камерное, в зависимости от ваших пожеланий и бюджета, а терраса обогревается зимой, чтобы быть идеально чистой от снега.
Общая площадь дома – 183 кв. метра, он имеет три спальни, две ванные комнаты и отдельно стоящий гараж на один автомобиль. Стоимость дома в бюджетном формате реализации – 4 млн рублей, с шикарной отделкой – около 5,8 млн рублей. А стоимость только материалов для проекта – около 3,3 млн рублей.
Дома построен из керамического блока с утеплением минеральной ватой, на ленточном фундаменте с железобетонным межэтажными перекрытиями. Использованы фасадные панели HPL в сочетании с гипсом. Отопление газовое (конденсационный котел). Кровля на деревянном каркасе, с покрытием из листового метала (оцинкованная).
Канальные нагреватели для остекления на первом этаже позволяют полностью забыть о том, что панорамное остекление может вызывать зимой какие-либо неудобства. На официальном сайте студии вы можете найти данный проект дома под номером 04. Там же – полная смета на материалы, план и проект в формате PDF, все это в бесплатном доступе, но на польском языке, отчасти интуитивно понятном.
Такая терраса выглядит люксовой даже без стеклянных ограждений, но с ними такой маленький домик становится похож на шикарную виллу. Без сомнения, это один из самых ярких проектов домов в стиле минимализм до 4 млн рублей, представленных на homify польскими архитекторами.
Эта визуализация гостиной комнаты показывает возможности открытой планировки. Большая комната визуально разделена на зону с TV и диваном, столовую и местечко у камина с креслами в центре.
Очень современно смотрится кухня с барной стойкой и высокими встроенными модулями для габаритного хранения и бытовой техники слева.
Очень интересная планировка дома характеризуется угловой лестницей справа, коридором между каминной зоной и ванной комнатой, а также большой террасой с четырех сторон дома. Архитекторы подчеркивают, что установка гаража может быть произведена в любом месте на участке, с соблюдением всех требований по ландшафту и размерам.
На втором этаже мы найдем три просторные спальни, ванную комнату и маленькую гардеробную. Две спальни имеют стандартное остекление на уровне фронтона, третья – только в кровле, но большого формата. Заметьте, мансардное остекление в кровле есть и в ванной комнате.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;