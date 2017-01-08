Проект маленького и дешевого дома

Удивительно компактный, но с большой террасой и шикарным форматом остекления, этот домик выглядит как пляжный, но подходит для реализации даже в холодном климате. Систему отопления составляет тандем из газового котла (или теплового насоса, на выбор) и системы «теплого пола». Остекление здесь 2- или 3-камерное, в зависимости от ваших пожеланий и бюджета, а терраса обогревается зимой, чтобы быть идеально чистой от снега.

Общая площадь дома – 183 кв. метра, он имеет три спальни, две ванные комнаты и отдельно стоящий гараж на один автомобиль. Стоимость дома в бюджетном формате реализации – 4 млн рублей, с шикарной отделкой – около 5,8 млн рублей. А стоимость только материалов для проекта – около 3,3 млн рублей.