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Проект маленького и дешевого дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
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Удивительно компактный, но с большой террасой и шикарным форматом остекления, этот домик выглядит как пляжный, но подходит для реализации даже в холодном климате. Систему отопления составляет тандем из газового котла (или теплового насоса, на выбор) и системы «теплого пола». Остекление здесь 2- или 3-камерное, в зависимости от ваших пожеланий и бюджета, а терраса обогревается зимой, чтобы быть идеально чистой от снега.

Общая площадь дома – 183 кв. метра, он имеет три спальни, две ванные комнаты и отдельно стоящий гараж на один автомобиль. Стоимость дома в бюджетном формате реализации – 4 млн рублей, с шикарной отделкой – около 5,8 млн рублей. А стоимость только материалов для проекта – около 3,3 млн рублей.

​Характеристика дома, отопление и остекление

homify
homify

homify
homify
homify

Дома построен из керамического блока с утеплением минеральной ватой, на ленточном фундаменте с железобетонным межэтажными перекрытиями. Использованы фасадные панели HPL в сочетании с гипсом. Отопление газовое (конденсационный котел). Кровля на деревянном каркасе, с покрытием из листового метала (оцинкованная).

Канальные нагреватели для остекления на первом этаже позволяют полностью забыть о том, что панорамное остекление может вызывать зимой какие-либо неудобства. На официальном сайте студии вы можете найти данный проект дома под номером 04. Там же – полная смета на материалы, план и проект в формате PDF, все это в бесплатном доступе, но на польском языке, отчасти интуитивно понятном.

​Бетонная терраса с отделкой керамогранитом

homify
homify

homify
homify
homify

Такая терраса выглядит люксовой даже без стеклянных ограждений, но с ними такой маленький домик становится похож на шикарную виллу. Без сомнения, это один из самых ярких проектов домов в стиле минимализм до 4 млн рублей, представленных на homify  польскими архитекторами.

​Гостиная с панорамным видом

homify
homify

homify
homify
homify

Эта визуализация гостиной комнаты показывает возможности открытой планировки. Большая комната визуально разделена на зону с TV и диваном, столовую и местечко у камина с креслами в центре.

​Кухня в удобной нише

homify
homify

homify
homify
homify

Очень современно смотрится кухня с барной стойкой и высокими встроенными модулями для габаритного хранения и бытовой техники слева.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Очень интересная планировка дома характеризуется угловой лестницей справа, коридором между каминной зоной и ванной комнатой, а также большой террасой с четырех сторон дома. Архитекторы подчеркивают, что установка гаража может быть произведена в любом месте на участке, с соблюдением всех требований по ландшафту и размерам.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы найдем три просторные спальни, ванную комнату и маленькую гардеробную. Две спальни имеют стандартное остекление на уровне фронтона, третья – только в кровле, но большого формата. Заметьте, мансардное остекление в кровле есть и в ванной комнате.

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