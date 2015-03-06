Реконструкция здания бывшего Военного Союза в Риме

В исторических центрах большинства европейских городов запрещено строить новые здания, поэтому чтобы модернизировать и расширить площадь вековых построек, западные архитекторы нередко прибегают к распространенному архитектурному решению – созданию надстроек.

Сегодня мы хотели бы рассказать об одном из таких проектов. Здание бывшего Военного Союза было построено в XIX веке, оно располагается в историческом центре Рима, недалеко от знаменитой Испанской лестницы. Реконструировать его было поручено студии Fuksas, которую возглавляет один из известнейших современных архитекторов Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas). Работы начались в 2008 году и продлились до конца 2013 года.