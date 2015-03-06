Реконструкция здания бывшего Военного Союза в Риме

В исторических центрах большинства европейских городов запрещено строить новые здания, поэтому чтобы модернизировать и расширить площадь вековых построек, западные архитекторы нередко прибегают к распространенному архитектурному решению – созданию надстроек.
Сегодня мы хотели бы рассказать об одном из таких проектов. Здание бывшего Военного Союза было построено в XIX веке, оно располагается в историческом центре Рима, недалеко от знаменитой Испанской лестницы. Реконструировать его было поручено студии Fuksas, которую возглавляет один из известнейших современных архитекторов Массимилиано Фуксас (Massimiliano Fuksas). Работы начались в 2008 году и продлились до конца 2013 года.
Массимилиано Фуксас не стал вносить никаких существенных изменений в фасад здания, восстановив его со всеми архитектурными особенностями оригинала. Свои усилия он сконцентрировал на модернизации крыши.
Стеклянный павильон, построенный Массимилиано на крыше здания, связывает историю и современность. Чтобы не нарушать гармонию архитектурных стилей, павильон был построен таким образом, чтобы увидеть его можно было только находясь на одной с ним высоте. Из купола открывается прекрасный вид на живописные окрестности Рима, в частности, на церковь Сан-Карло-Аль-Корсо, построенную в начале XVII века.
Архитектор дал павильону название
Фонарь. Обтекаемые формы и сложная геометрия
Фонаря непременно понравятся всем поклонникам современной архитектуры.
Фонарь высотой около 8 метров представляет собой уникальный наблюдательный пункт прямо в центре итальянской столицы.
Огромный
Фонарь из стекла и стали стал не только частью экстерьера, но и проник в интерьер здания бывшего Военного Союза. Его овальная конструкция охватила все четыре этажа здания.
Здание бывшего Военного Союза имеет общую площадь около 6100 м². Его интерьер похож на космический корабль будущего – здесь вы не встретите гипсовую лепнину, тяжеловесных завитков и вензелей. За стенами исторического здания вас ждет белоснежное царство из стекла и стали.
Помимо белого, в разных частях постройки можно встретить так называемые зоны, окрашенные в яркие оттенки синего, зеленого, оранжевого и других цветов. Благодаря цветовому зонированию пространства, посетителям здания не грозит заблудиться среди многочисленных стеклянных перегородок и схожих по дизайну предметов мебели с закругленными углами.
Интересно заметить, что практически вся мебель была разработана специалистами студии Fuksas. В качестве основного материала был использован глянцевый стеклопластик белого цвета. С ответственной задачей осветить футуристический интерьер блестяще справились специалисты из студии Speirs & Major Associates.
С наступление вечера павильон под названием
Фонарь начинает выполнять свою непосредственную функцию – ярко освещать главные улицы прекрасного Рима. Надо сказать, что проект не только получил высокие оценки от мирового архитектурного сообщества, но и пришелся по вкусу жителям Рима и его гостям. А это значит, что в будущем мы будем видеть все больше подобных проектов.
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