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Потрясающе красивый лофт в Киеве

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
"Vintage", Kornienko-Partners Kornienko-Partners Кухни в эклектичном стиле
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Открытая планировка, новостройка, модный дизайн – что еще захочет молодой специалист для жизни по современным правилам? Этот лофт создан из двухкомнатной квартиры с достаточно стандартной планировкой и преобразован в креативное пространство для жизни, отдыха и работы.

Автор данного проекта – Александр Корниенко из киевской студии KORNIENKO-PARTNE. Он смог сделать на 63 кв. метрах почти невозможное: создать особенный мир с живой, оригинальной атмосферой. Давайте посмотрим, как лофт выглядит со всех сторон!

​Очаровательная комбинация

"Vintage" Kornienko-Partners Кухни в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Открытая планировка, окна в пол и встроенные в пол конвекторы отопления позволяют сделать лофт максимально подходящим оригинальному характеру и задумке, а вот выбранный кухонный гарнитур добавляет капельку глянца. Главным цветовым акцентом в этом интерьере стали верхние модули кухни цвета бугенвиллии, эффектно контрастирующие на фоне белой кирпичной кладки.

Самой же аутентичной деталью является столовая группа с разнокалиберными стульями  и столом, который оформлен в стиле старого железного станка с деревянной столешницей. Интересно был решен и вопрос оформления потолка – штукатурка под бетон вкупе с нестандартными светильниками-лампочками, популярными сейчас во всем мире, добавляет этому светлому солнечному интерьеру положенной лофту брутальности.

​Гостиная и столовая

"Vintage" Kornienko-Partners Гостиные в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Сейчас мы смотрим из кухни и видим гостиную с модным модульным диваном и столовую с зоной для просмотра TV. Как вы можете заметить, на дальней стене дизайн решен с помощью молдингов под неоклассический стиль, который вместе с черными и брутальными элементами в интерьере будто добавляет капельку готического настроения. На стене висит произведение современного искусства – модные в США очаровательные акварели с золочением.

​Встроенная мебель

"Vintage" Kornienko-Partners Кухни в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Чтобы сделать пространство по центру максимально свободным, в квартире были встроены системы хранения, невидимые с первого взгляда. Например, левый модуль кухонного гарнитура заметен лишь из столовой, он прячет за своими дверцами холодильник, духовку, микроволновку и габаритные места для хранения. Слева на верхнем снимке, уже на территории гостиной, мы видим встроенные ниши для декора и семейной библиотеки за популярными «амбарными» дверьми. В прихожей тоже есть пара встроенных блоков и удивительный модуль с тумбочкой зеленого цвета, который зонирует пространство.

​Остекление в пол и расположение

"Vintage" Kornienko-Partners Кухни в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Данный дизайн-проект создан специально для квартиры в новостройке, с остеклением в пол и встроенными конвекторами отопления вдоль окон, о чем мы уже говорили ранее. Такой формат позволяет максимально комфортно реализовать идею лофта, обеспечив ему нужную среду – без маленьких стандартных окон, радиаторов, типовых решений. При покупке квартиры «под лофт» это обязательно нужно учитывать.

​Карта мира

"Vintage" Kornienko-Partners Спальня в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Над изголовьем необычной кровати на колесиках мы видим импровизированную карту мира, которая на фоне кирпичной кладки смотрится очень оригинально. Приглядевшись, вы заметите, что детализация карты достаточно точна – здесь есть и Новая Зеландия, и Мадагаскар, и Исландия, которые делают образ карты максимально реалистичным. Спальня визуально разделена на две зоны – для отдыха и рабочую. Последняя для контраста оформлена в голубиных оттенках и включает в себя зону кабинета и TV.

​Ванная комната

"Vintage" Kornienko-Partners Ванная комната в эклектичном стиле
Kornienko-Partners

Vintage

Kornienko-Partners
Kornienko-Partners
Kornienko-Partners

Яркая ванная комната комбинирует в дизайне и отделке множество материалов – кирпичная кладка, керамическая плитка под дерево, керамический паркет, наливной пол под бетон, глянцевая столешница, блестящая керамика, стильные аксессуары. Все вместе это отлично смотрится на фоне яркой подсветки и минималистичного дизайна душевой кабины.

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