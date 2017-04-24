Потрясающе красивый лофт в Киеве

Открытая планировка, новостройка, модный дизайн – что еще захочет молодой специалист для жизни по современным правилам? Этот лофт создан из двухкомнатной квартиры с достаточно стандартной планировкой и преобразован в креативное пространство для жизни, отдыха и работы.

Автор данного проекта – Александр Корниенко из киевской студии KORNIENKO-PARTNE. Он смог сделать на 63 кв. метрах почти невозможное: создать особенный мир с живой, оригинальной атмосферой. Давайте посмотрим, как лофт выглядит со всех сторон!