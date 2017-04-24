Потрясающе красивый лофт в Киеве

Открытая планировка, новостройка, модный дизайн – что еще захочет молодой специалист для жизни по современным правилам? Этот лофт создан из двухкомнатной квартиры с достаточно стандартной планировкой и преобразован в креативное пространство для жизни, отдыха и работы.
Автор данного проекта – Александр Корниенко из киевской студии KORNIENKO-PARTNE. Он смог сделать на 63 кв. метрах почти невозможное: создать особенный мир с живой, оригинальной атмосферой. Давайте посмотрим, как лофт выглядит со всех сторон!
Открытая планировка, окна в пол и встроенные в пол конвекторы отопления позволяют сделать лофт максимально подходящим оригинальному характеру и задумке, а вот выбранный кухонный гарнитур добавляет капельку глянца. Главным цветовым акцентом в этом интерьере стали верхние модули кухни цвета бугенвиллии, эффектно контрастирующие на фоне белой кирпичной кладки.
Самой же аутентичной деталью является столовая группа с разнокалиберными стульями и столом, который оформлен в стиле старого железного станка с деревянной столешницей. Интересно был решен и вопрос оформления потолка – штукатурка под бетон вкупе с нестандартными светильниками-лампочками, популярными сейчас во всем мире, добавляет этому светлому солнечному интерьеру положенной лофту брутальности.
Сейчас мы смотрим из кухни и видим гостиную с модным модульным диваном и столовую с зоной для просмотра TV. Как вы можете заметить, на дальней стене дизайн решен с помощью молдингов под неоклассический стиль, который вместе с черными и брутальными элементами в интерьере будто добавляет капельку готического настроения. На стене висит произведение современного искусства – модные в США очаровательные акварели с золочением.
Чтобы сделать пространство по центру максимально свободным, в квартире были встроены системы хранения, невидимые с первого взгляда. Например, левый модуль кухонного гарнитура заметен лишь из столовой, он прячет за своими дверцами холодильник, духовку, микроволновку и габаритные места для хранения. Слева на верхнем снимке, уже на территории гостиной, мы видим встроенные ниши для декора и семейной библиотеки за популярными «амбарными» дверьми. В прихожей тоже есть пара встроенных блоков и удивительный модуль с тумбочкой зеленого цвета, который зонирует пространство.
Данный дизайн-проект создан специально для квартиры в новостройке, с остеклением в пол и встроенными конвекторами отопления вдоль окон, о чем мы уже говорили ранее. Такой формат позволяет максимально комфортно реализовать идею лофта, обеспечив ему нужную среду – без маленьких стандартных окон, радиаторов, типовых решений. При покупке квартиры «под лофт» это обязательно нужно учитывать.
Над изголовьем необычной кровати на колесиках мы видим импровизированную карту мира, которая на фоне кирпичной кладки смотрится очень оригинально. Приглядевшись, вы заметите, что детализация карты достаточно точна – здесь есть и Новая Зеландия, и Мадагаскар, и Исландия, которые делают образ карты максимально реалистичным. Спальня визуально разделена на две зоны – для отдыха и рабочую. Последняя для контраста оформлена в голубиных оттенках и включает в себя зону кабинета и TV.
Яркая ванная комната комбинирует в дизайне и отделке множество материалов – кирпичная кладка, керамическая плитка под дерево, керамический паркет, наливной пол под бетон, глянцевая столешница, блестящая керамика, стильные аксессуары. Все вместе это отлично смотрится на фоне яркой подсветки и минималистичного дизайна душевой кабины.
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