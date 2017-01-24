Дом-мечта в стиле модерн в Сочи

Пост-модернизм как стиль отходит от стандартных решений модерна и ищет новые, неизведанные дороги на пути реализации максимально комфортабельного дома. Так, простая форма слегка усложняется модулями, выступами, комбинированной отделкой, разноформатными объемами, но все-таки остается предельно современной и лаконичной.

Кроме того, данный стиль более всего интересен в планировочных решениях. Лестничные холлы становятся более самостоятельными элементами, которые имеют свой собственный образ, внедряются подиумы для разных комнат на одном уровне, спальни превращаются в мастер-сьюты, а количество дополнительных бытовых помещений резко возрастает.

Пост-модернизм идеален для дизайна современного загородного дома для семьи с детьми или для пары с уже взрослыми детьми. Он позволяет сделать дом большим, оставляя при этом компактным и функциональным, а не просто увеличивая площадь из-за наличия бюджета.

Также такой дом особенно понравится любителям перфекцинизма в интерьере – количество гардеробных и кладовых может достигать 10 штук на дом, плюс к отдельным кладовым на кухне, прачечной, котельной, будуарным зонам при спальнях, мастерской при гараже и т.п.