Дом-мечта в стиле модерн в Сочи

Уникальный дом по ультра-современному проекту будет построен в Сочи в рамках проекта Art Village. Архитекторы из студии «Мечты Сбываются» сделали его не только очень комфортабельным, удобным и элегантным, но еще и выдержали в лучших традициях пост-модернизма.
Легкий для понимания, данный проект дома является еще и прекрасным показателем того, что люксовая архитектора – это не сложности, хлопоты и заботы, но позитивная и лаконичная эксклюзивность, эффектные грани которой мы увидим в данном проекте.
Пост-модернизм как стиль отходит от стандартных решений модерна и ищет новые, неизведанные дороги на пути реализации максимально комфортабельного дома. Так, простая форма слегка усложняется модулями, выступами, комбинированной отделкой, разноформатными объемами, но все-таки остается предельно современной и лаконичной.
Кроме того, данный стиль более всего интересен в планировочных решениях. Лестничные холлы становятся более самостоятельными элементами, которые имеют свой собственный образ, внедряются подиумы для разных комнат на одном уровне, спальни превращаются в мастер-сьюты, а количество дополнительных бытовых помещений резко возрастает.
Пост-модернизм идеален для дизайна современного загородного дома для семьи с детьми или для пары с уже взрослыми детьми. Он позволяет сделать дом большим, оставляя при этом компактным и функциональным, а не просто увеличивая площадь из-за наличия бюджета.
Также такой дом особенно понравится любителям перфекцинизма в интерьере – количество гардеробных и кладовых может достигать 10 штук на дом, плюс к отдельным кладовым на кухне, прачечной, котельной, будуарным зонам при спальнях, мастерской при гараже и т.п.
Конфигурация данного дома состоит из двух объемов, которые дополняют друг друга в общей динамике. С эффектной современной палитрой, созданной на основе контраста серого клинкерного кирпича и декоративных деревянных панелей, этот дом выглядит почти футуристично. Дополненный стеклянными экранами для балконов, окнами и дверьми в стиле минимализм, он еще и любит дерево в красивой подшивке кровли с декоративными балками и большой террасе.
Несмотря на наличие большого количества помещений и функций, дом в стиле пост-модернизм остается почти нейтральным, но благодаря контрасту оттенков и форм позволяет добавить динамику как в дизайне фасадов, так и в интерьеры. Лучшие стили для использования в дизайне интерьера – модерн, минимализм, современная эклектика, голливудский, возможно с элементами ар-деко.
Очень удобная и при этом необычная планировка дома имеет четкое зонирование на общественную, хозяйственную и гостевую зоны. Так, первая представлена гостиной и кухней справа, вторая находится внизу слева, включая входную группу с гаражом, прихожей и котельной, прачечной и бытовой комнатой, а гостевая зона расположена на плане наверху и представлена комфортабельным мастер-сьютом.
На втором уровне нас ждут три мастер-сьюта, каждый с отдельной гардеробной и ванной комнатой, у главного есть балкон, а из лестничного холла можно попасть на большую террасу с современным патио.
Две детские комнаты имеют удобное рабочее место у окна в зоне с угловым остеклением, а общая площадь террасы составляет более 50 кв. метров.
Роскошная и современная, эклектичная и при этом почти нейтральная – эта гостиная вызывает исключительно положительные эмоции у каждого, кто на нее взглянет!
В этой части дома расположена шикарная кухня с большим функциональным островом и столовая на 6 персон. На заднем плане мы видим лестницу, которая выполнена в современном стиле с использованием яхтенной стилистики.
Выбор правильного региона и места для стройки – уже треть исполнения мечты об идеальном доме. Здесь из спален виднеются пышные, с тропическим видом зеленые горы, а с террасы на втором уровне и из кухни-гостиной виден бассейн с зоной отдыха.
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