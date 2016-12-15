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До и после: ужасная квартира стала прекрасной!

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
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Если вы планируете сделать радикальный редизайн вашего дома, вы должны взглянуть на эту книгу идей, прежде чем приступить к работе. Вы найдете интересные идеи для того, чтобы изменить ваш дом до неузнаваемости.

1. Многовековая кухня

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Мы начинаем с примера, на котором показана печальная и ветхая кухня. Мебель уже изношена, стены и пол старомодны.

2. Современный вид

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

После ремонта эта кухня выглядит по-другому. Здесь теперь есть новая мебель, практическая и с современным вкусом. Окно было заменено на проем для получения света.

3. Прачечная

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Кухня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Мы все еще на кухне, здесь есть площадь для стирки вещей. Стоит отметить 2 линии цветовых тонов, гармонизирующих между собой.

4. Неуютная комната

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Столовая комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Кремовый цвет и мебель темного тона создают непривлекательный вид комнаты. Здесь нужна свежая энергия, новый уют, чтобы было комфортно проводить время.

5. Приятное место

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Сад в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Это новое пространство более пригодно для жизни и приятно. Тусклые цвета сменились на пастельные оттенки. Теперь все пространство, благодаря использованию белого, выглядит больше и светлее.

6. Открытая планировка

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Столовая комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Дизайнеры соединили кухню и столовую, оптимизировали пространство, тем самым улучшив общее качество жилья.

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7. Громоздкая мебель

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Гостиная в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Старый диван очень тяжелый, громоздкий на вид, не вызывает желания отдохнуть.

8. Красочный уголок

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Гостиная в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Здесь уголок отдыха выглядит намного более современно и приятно, чем когда-либо прежде. Тон этих красных кожаных диванов напоминает красный, используемый в кухне.

9. Терраса в плохом состоянии

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Сад в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Вот другая картина дома до ремонта, в котором показана связь между внутренним двором, ведущей к области стирки и кухни.

10. Спальня

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Спальня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Картинка стоит тысячи слов. Эта спальня была старая, требующая существенных изменений, которое, к счастью, были выполнены.

11. Элегантность серого

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Спальня в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Новая спальня имеет современный вид и элегантный благодаря умной комбинации серого и белого. Шкаф, с раздвижной системой дверей, помогает максимизировать пространство и сделать его особенно практичным.

12. Ванная перед ремонтом

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Нет никаких сомнений, что эта ванная когда-то модно выглядела, но сейчас ей нужна реконструкция и современные материалы.

13. Современное пространство

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Ванна сохраняет определенную центральную роль. Как и на кухне, здесь есть проем, обеспечивающий естественное освещение.

Интересные перемены в интерьере квартиры!

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