До и после: ужасная квартира стала прекрасной!

Если вы планируете сделать радикальный редизайн вашего дома, вы должны взглянуть на эту книгу идей, прежде чем приступить к работе. Вы найдете интересные идеи для того, чтобы изменить ваш дом до неузнаваемости.
Мы начинаем с примера, на котором показана печальная и ветхая кухня. Мебель уже изношена, стены и пол старомодны.
После ремонта эта кухня выглядит по-другому. Здесь теперь есть новая мебель, практическая и с современным вкусом. Окно было заменено на проем для получения света.
Мы все еще на кухне, здесь есть площадь для стирки вещей. Стоит отметить 2 линии цветовых тонов, гармонизирующих между собой.
Кремовый цвет и мебель темного тона создают непривлекательный вид комнаты. Здесь нужна свежая энергия, новый уют, чтобы было комфортно проводить время.
Это новое пространство более пригодно для жизни и приятно. Тусклые цвета сменились на пастельные оттенки. Теперь все пространство, благодаря использованию белого, выглядит больше и светлее.
Дизайнеры соединили кухню и столовую, оптимизировали пространство, тем самым улучшив общее качество жилья.
Старый диван очень тяжелый, громоздкий на вид, не вызывает желания отдохнуть.
Здесь уголок отдыха выглядит намного более современно и приятно, чем когда-либо прежде. Тон этих красных кожаных диванов напоминает красный, используемый в кухне.
Вот другая картина дома до ремонта, в котором показана связь между внутренним двором, ведущей к области стирки и кухни.
Картинка стоит тысячи слов. Эта спальня была старая, требующая существенных изменений, которое, к счастью, были выполнены.
Новая спальня имеет современный вид и элегантный благодаря умной комбинации серого и белого. Шкаф, с раздвижной системой дверей, помогает максимизировать пространство и сделать его особенно практичным.
Нет никаких сомнений, что эта ванная когда-то модно выглядела, но сейчас ей нужна реконструкция и современные материалы.