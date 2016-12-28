​Лучшие интерьеры 2016 года – ванные комнаты

Специально для вас мы собрали интересные, практичные и просто красивые материалы прошедшего года по дизайну ванных комнат, чтобы в новом 2017-ом вы были во всеоружии!
О том, как сделать ванную идеальной, мы думаем уже не первый год. Ищем идеи, советуемся с лучшими специалистами, предлагаем варианты от именитых дизайнеров. Тем не менее, есть особенно интересные материалы на эту тему, которые стали одними из самых популярных в этом сегменте на homify.
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Для зонирование пространства, в котором не так много метров, помогут текстуры и цвета. Вы можете создавать линии на стенах или полу, не делая при этом видимые перегородки. Таким образом вы сможете сэкономить много метров. Об этой и множестве других интересных идей для дизайна маленькихванных комнат нам рассказывает Ксения Заярнюк.
Ни для кого не секрет, что в современном интерьере предназначение керамической плитки не исчерпывается сугубо санузлом или кухней. Тенденция к смешению стилей и преодолению условностей толкает современных дизайнеров использовать плитку в любом пространстве, где возникает необходимость в разнообразии фактур и поверхностей. Благо, сегодня керамическая плитка может иметь совершенно невообразимые качества и формы. Об этой теме более подробно нам рассказывает Марина Зайцева.
В дизайне ванной комнаты очень важен определенный стиль. В компактном формате особенно легко создать нужную атмосферу. Мечтаете ли вы о французском будуаре или о тайской вилле с бассейном, именно на этой маленькой площади у вашей мечты больше всего шансов на исполнение. О таких стилях, какшале, параметрика, модерн и других нам расскажет Джули Бейкер.
Авторство одной из самых популярных ванных комнат этого года принадлежит студии Hq-Design. Недавно мы использовали ее для того, чтобы наглядно показать возможности дизайна ванной комнаты в проекте бюджетного коттеджа здесь.
Стилистическое разнообразие в современном дизайне интерьеров достигло немыслимых масштабов. И чем больше вариантов, тем сложнее в них ориентироваться. Именно поэтому многие вспоминают о полюбившемся минимализме, когда речь заходит о ремонте в ванной комнате. Он позволяет достигнуть потрясающих результатов без лишних затрат, используя различные приемы и сочетания. Об этом и другом рассказывает нам Татьяна Ващенко.
Эта потрясающая ванная комната выполнена симферопольскими дизайнерами из студии Interior Design Ideas. Главным их инструментом была мозаика, позволяющая оригинальным образом украсить стены очень маленькой ванной комнаты. Мозаика дает возможность очень простым способом сделать дизайн ванной комнаты очень колоритным, о чем мы с вами говорили в этой статье.
На эту самую актуальную тему по дизайну ванных комнат рассуждает Татьяна Ващенко: «Облицовка ванной комнаты керамической плиткой – весьма распространенное и грамотное решение. Данный материал отличается не только природным происхождением, но и долговечностью, простотой укладки, разнообразием цветовой палитры».
Сложно представить современную ванную комнату без душа. Подобные конструкции встречаются даже в самых малогабаритных помещениях, поскольку они пользуются неизменной популярностью.
Для комфортного принятия душа существует целый ряд приспособлений, которые закрывают его от посторонних взглядов и предотвращают разбрызгивание. Выбрать нужный вариант нам поможет Татьяна Ващенко.
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