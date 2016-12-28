​Лучшие интерьеры 2016 года – ванные комнаты

Сложно представить современную ванную комнату без душа. Подобные конструкции встречаются даже в самых малогабаритных помещениях, поскольку они пользуются неизменной популярностью.

Для комфортного принятия душа существует целый ряд приспособлений, которые закрывают его от посторонних взглядов и предотвращают разбрызгивание. Выбрать нужный вариант нам поможет Татьяна Ващенко.

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