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​Лучшие интерьеры 2016 года – ванные комнаты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
WHITE TREE , Artichok Design Artichok Design Ванная комната в скандинавском стиле Белый
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Специально для вас мы собрали интересные, практичные и просто красивые материалы прошедшего года по дизайну ванных комнат, чтобы в новом 2017-ом вы были во всеоружии!

​Ванная высшего класса

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

О том, как сделать ванную идеальной, мы думаем уже не первый год. Ищем идеи, советуемся с лучшими специалистами, предлагаем варианты от именитых дизайнеров. Тем не менее, есть особенно интересные материалы на эту тему, которые стали одними из самых популярных в этом сегменте на homify.

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​Дизайн маленькой ванной комнаты

Apartament Verbi , Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в стиле минимализм Плитка Белый
Polygon arch&amp;des

Apartament Verbi

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Для зонирование пространства, в котором не так много метров, помогут текстуры и цвета. Вы можете создавать линии на стенах или полу, не делая при этом видимые перегородки. Таким образом вы сможете сэкономить много метров. Об этой и множестве других интересных идей для дизайна маленькихванных комнат нам рассказывает Ксения Заярнюк.

​Новейшие тенденции в дизайне плитки

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Ванная комната в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Ни для кого не секрет, что в современном интерьере предназначение керамической плитки не исчерпывается сугубо санузлом или кухней. Тенденция к смешению стилей и преодолению условностей толкает современных дизайнеров использовать плитку в любом пространстве, где возникает необходимость в разнообразии фактур и поверхностей. Благо, сегодня керамическая плитка может иметь совершенно невообразимые качества и формы. Об этой теме более подробно нам рассказывает Марина Зайцева.

​Модные стили в дизайне ванной комнаты

Дизайн интерьера квартиры 90кв.м в г.Саратове на ул.Шелковичной-2, hq-design hq-design Ванная комната в стиле модерн
hq-design

Дизайн интерьера квартиры 90кв.м в г.Саратове на ул.Шелковичной-2

hq-design
hq-design
hq-design

В дизайне ванной комнаты очень важен определенный стиль. В компактном формате особенно легко создать нужную атмосферу. Мечтаете ли вы о французском будуаре или о тайской вилле с бассейном, именно на этой маленькой площади у вашей мечты больше всего шансов на исполнение. О таких стилях, какшале, параметрика, модерн и других нам расскажет Джули Бейкер. 

​Дизайн ванной комнаты в загородном доме

3-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio Ванная комната в стиле минимализм
BRO Design Studio

3-к квартира для молодой семьи

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

Авторство одной из самых популярных ванных комнат этого года принадлежит студии Hq-Design. Недавно мы использовали ее для того, чтобы наглядно показать возможности дизайна ванной комнаты в проекте бюджетного коттеджа здесь.

​Ванная в стиле минимализм

WHITE TREE WC Artichok Design Ванная комната в скандинавском стиле Белый
Artichok Design

WHITE TREE WC

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Стилистическое разнообразие в современном дизайне интерьеров достигло немыслимых масштабов. И чем больше вариантов, тем сложнее в них ориентироваться. Именно поэтому многие вспоминают о полюбившемся минимализме, когда речь заходит о ремонте в ванной комнате. Он позволяет достигнуть потрясающих результатов без лишних затрат, используя различные приемы и сочетания. Об этом и другом рассказывает нам Татьяна Ващенко.

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Мозаика в дизайне ванной комнаты

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Ванная комната в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Легкость бытия: ванная комната в современном стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Эта потрясающая ванная комната выполнена симферопольскими дизайнерами из студии Interior Design Ideas. Главным их инструментом была мозаика, позволяющая оригинальным образом украсить стены очень маленькой ванной комнаты. Мозаика дает возможность очень простым способом сделать дизайн ванной комнаты очень колоритным, о чем мы с вами говорили в этой статье.

​Как выбрать плитку для ванной комнаты

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Ванная комната в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

На эту самую актуальную тему по дизайну ванных комнат рассуждает Татьяна Ващенко: «Облицовка ванной комнаты керамической плиткой – весьма распространенное и грамотное решение. Данный материал отличается не только природным происхождением, но и долговечностью, простотой укладки, разнообразием цветовой палитры».

​Идеи для ограждения душа в ванной комнате

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Сложно представить современную ванную комнату без душа. Подобные конструкции встречаются даже в самых малогабаритных помещениях, поскольку они пользуются неизменной популярностью.

Для комфортного принятия душа существует целый ряд приспособлений, которые закрывают его от посторонних взглядов и предотвращают разбрызгивание. Выбрать нужный вариант нам поможет Татьяна Ващенко.

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