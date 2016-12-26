Лучшие кухни года 2016

За последние несколько лет дизайн интерьера кухни претерпел множество изменений. В этом году нас просто покорили интегрированная мелкая бытовая техника, белые глянцевые фасады и стеклянные кухонные фартуки!
Давайте посмотрим, какие кухни и Книги Идей о дизайне кухонь были самыми популярными в уходящем году, вдруг вы что-то пропустили.
В этой статье мы собрали важные инновации и тренды 2016 года, которые будут развиваться и со временем становиться все более и более доступными. Специально для вас мы отобрали названия модной мелкой бытовой техники, инновационные варианты организации пространства, шикарные проекты планировок маленьких функциональных кухонь и удивительные идеи для технологичной начинки столешниц.
Отличная подборка из 10 красивых кухонь с советами о том, как оформить интерьер с белым гарнитуром и почему сегодня это так модно.
Между трендовым и классическим дизайном всегда приходилось выбирать. Но образ вашей кухни должен в первую очередь соответствовать вашей мечте, тому, как вы хотите жить в будущем благодаря новому ремонту, а не тому, кем вы являетесь сейчас.
Поэтому шаг в сторону трендового декора так же, как и традиционных стилей Европы или кантри – это реальное воплощение ваших желаний. Кухня как сердце дома играет главную роль в общем восприятии вашей семьи, поэтому не ищите компромиссов – выбирайте только самое лучшее!
В этой статье мы рассмотрим интересные проекты дизайна кухонь от самых современных до традиционных европейских и американских. Выбрав один проект, вы уже можете начать собирать собственную Книгу Идей, коллекционируя хорошие идеи для ремонта на вашей кухне.
Кухня – это комната, которая есть в каждом доме. Маленькая она или большая, открытая и просторная или маленькая и компактная – без этого помещения в доме или квартире не обойтись. Какой бы ни была эта комната, оборудовав в ней барную стойку, вы получите массу преимуществ по сравнению с традиционно оформленной кухней. Это упростит передвижение по дому, а также позволит создать непрерывную связь с жилыми помещениями, такими как гостиная и столовая. Ссылка на статью.
Правильная планировка кухни позволит хозяйке максимально комфортно готовить на кухне, не испытывая различных неудобств. Когда все лежит под рукой и в то же время абсолютно не мешает готовке – это идеально. Эргономичная расстановка мебели на кухне сэкономит вам время и нервы.
Самыми популярными стилями в городском формате стали скандинавский и модерн. Так, удобные, компактные и на вид очень аккуратные кухни спасают 5-8 кв. метров пространства комнаты от полного хаоса.
Идеи дизайна кухонь и других интерьеров в скандинавском стиле можно посмотреть здесь.
Шикарные идеи модного дизайна на кухне способны вдохновить даже того, кто считает, что этот интерьер должен быть исключительно функциональным. Трендовые, стильные и инновационные идеи декора для кухни помогут вам определиться со стилистикой оформления интерьера, выбрав любимый образ. Кухни бывают традиционные (большие, с классическим декором), мульти-функциональные (нацеленные на результат), гламурные и эклектичные (где на первом месте стоит дизайн) и урбанистичные, способные сделать многое на крохотной площади. Ссылка на статью.
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Современные кухни уже давно перестали быть скучным дуэтом гарнитура и стола. Теперь существует множество возможностей разнообразить индивидуальный дизайн этого помещения. Один из удачных вариантов – разместить барную стойку на кухне.
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