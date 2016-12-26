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Лучшие кухни года 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
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За последние несколько лет дизайн интерьера кухни претерпел множество изменений. В этом году нас просто покорили интегрированная мелкая бытовая техника, белые глянцевые фасады и стеклянные кухонные фартуки!

Давайте посмотрим, какие кухни и Книги Идей о дизайне кухонь были самыми популярными в уходящем году, вдруг вы что-то пропустили.

​Дизайн кухни: инновации и тренды 2016

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

В этой статье мы собрали важные инновации и тренды 2016 года, которые будут развиваться и со временем становиться все более и более доступными. Специально для вас мы отобрали названия модной мелкой бытовой техники, инновационные варианты организации пространства, шикарные проекты планировок маленьких функциональных кухонь и удивительные идеи для технологичной начинки столешниц.

​Белые кухни: модный тренд

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Отличная подборка из 10 красивых кухонь с советами о том, как оформить интерьер с белым гарнитуром и почему сегодня это так модно.

​Выбираем стиль для кухни

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Между трендовым и классическим дизайном всегда приходилось выбирать. Но образ вашей кухни должен в первую очередь соответствовать вашей мечте, тому, как вы хотите жить в будущем благодаря новому ремонту, а не тому, кем вы являетесь сейчас.

Поэтому шаг в сторону трендового декора так же, как и традиционных стилей Европы или кантри – это реальное воплощение ваших желаний. Кухня как сердце дома играет главную роль в общем восприятии вашей семьи, поэтому не ищите компромиссов – выбирайте только самое лучшее!

В этой статье мы рассмотрим интересные проекты дизайна кухонь от самых современных до традиционных европейских и американских. Выбрав один проект, вы уже можете начать собирать собственную Книгу Идей, коллекционируя хорошие идеи для ремонта на вашей кухне.

​10 сенсационных барных стоек!

Яркая индивидуальность в типовой квартире Anna Clark Interiors Кухня в скандинавском стиле
Anna Clark Interiors

Яркая индивидуальность в типовой квартире

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Кухня – это комната, которая есть в каждом доме. Маленькая она или большая, открытая и просторная или маленькая и компактная – без этого помещения в доме или квартире не обойтись. Какой бы ни была эта комната, оборудовав в ней барную стойку, вы получите массу преимуществ по сравнению с традиционно оформленной кухней. Это упростит передвижение по дому, а также позволит создать непрерывную связь с жилыми помещениями, такими как гостиная и столовая. Ссылка на статью.

​Варианты расстановки мебели на кухне

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
Aiya Design

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

Правильная планировка кухни позволит хозяйке максимально комфортно готовить на кухне, не испытывая различных неудобств. Когда все лежит под рукой и в то же время абсолютно не мешает готовке – это идеально. Эргономичная расстановка мебели на кухне сэкономит вам время и нервы.

​Кухни в стиле кантри

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Кухня в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Популярность кухонь в стиле кантри, рустик и деревенском не требует объяснений. Кантри-шик, средиземноморский, итальянский и другие варианты вы сможете найти здесь. Более брутальные кухни в бразильском стиле и стиле шале здесь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Дизайн кухни в скандинавском стиле

Кухня в скандинавском стиле Анна Теклюк Кухня в скандинавском стиле
Анна Теклюк

Кухня в скандинавском стиле

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Самыми популярными стилями в городском формате стали скандинавский и модерн. Так, удобные, компактные и на вид очень аккуратные кухни спасают 5-8 кв. метров пространства комнаты от полного хаоса.

Идеи дизайна кухонь и других интерьеров в скандинавском стиле можно посмотреть здесь.

​Модные планировки кухонь

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО Кухни в эклектичном стиле
Мастерская дизайна ЭГО

Квартира в Москве, 50 кв.м.

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

Шикарные идеи модного дизайна на кухне способны вдохновить даже того, кто считает, что этот интерьер должен быть исключительно функциональным. Трендовые, стильные и инновационные идеи декора для кухни помогут вам определиться со стилистикой оформления интерьера, выбрав любимый образ. Кухни бывают традиционные (большие, с классическим декором), мульти-функциональные (нацеленные на результат), гламурные и эклектичные (где на первом месте стоит дизайн) и урбанистичные, способные сделать многое на крохотной площади. Ссылка на статью.

​Идеи дизайна кухни

APARTMENT/3, ONE STUDIO ONE STUDIO Кухня в классическом стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/3

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Очень популярным был и сам раздел идей дизайна для кухонь различного формата, размера и в разных стилях. Просмотреть самые популярные или самые новые именно сейчас кухни на homify вы можете здесь.

Планировка, цветовая гамма, дизайнерские элементы и профессиональные декораторские приемы – мы собрали для вас самые лакомые трендовые идеи дизайна интерьера кухни, которые помогут вам быстро вникнуть в современную моду.

Кухня открытого плана в лофте

kitchen_loft, Дмитрий Каючкин Дмитрий Каючкин Кухня в стиле лофт
Дмитрий Каючкин

kitchen_loft

Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин
Дмитрий Каючкин

И напоследок мы озвучим один потрясающий тренд в дизайне кухонь в формате открытой планировки кухни-гостиной. Обрамляющие основной гарнитур высокие модули идеально подходят для того, чтобы очень аккуратно, но эффектно разместить кухню в гостиной. Настало время перемен!

Барная стойка на кухне

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Кухня в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Современные кухни уже давно перестали быть скучным дуэтом гарнитура и стола. Теперь существует множество возможностей разнообразить индивидуальный дизайн этого помещения. Один из удачных вариантов – разместить барную стойку на кухне.

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Компактная и практичная кухня: все детали проекта на фото
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