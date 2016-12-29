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Лучшие DIY проекты года

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bedford Gardens House, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
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Наша новая Книга Идей посвящена самым популярным статьям о том, что можно сделать своими руками. В ней мы напоминаем вам об интересных идеях, которые вы уже видели в этом году.

Оригинальные идеи садового декора

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Неповторимую картину сада формируют деревья и газоны, клумбы и цветники, но своеобразие вашего стиля подчеркнут и детали декоративного дизайна, они добавят уюта и комфорта для отдыха. Конечно, таких предметов не должно быть много, чтобы сад не превратился в музейную экспозицию под открытым небом. Но пара милых статуэток или оригинальная лавочка под навесом сделают ландшафт идеальным.

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14 идей для террасы своими руками

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox Балкон и терраса в классическом стиле
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

В этой Книге Идей вас ждут красивые, современные и стильные террасы с различными комплектами мебели и функциональностью. Если вы выбираете вариант для собственной террасы, стоит оценить свои предпочтения в стилистике и дизайне, нужный вам набор элементов и, конечно же, ваш бюджет. Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе. В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.

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12 современных идей для сада своими руками

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Давайте вместе с сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и другие аспекты ландшафтного дизайна. Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей Книге Идей! 

Как построить барбекю своими руками?

Барбекю "Элит" Barbecue Сад Грильницы
Barbecue

Барбекю Элит

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Еда на огне и возможность в любую погоду с комфортом отдохнуть в саду, что может быть лучше? Именно поэтому у владельцев загородных домов и дач все популярней становятся уличные печи и даже целые комплексы, на которых можно организовать не просто банальные шашлыки, но даже испечь настоящий хлеб.

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15 простых самодельных проектов DIY

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー Сад Грильницы
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей! Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой или наших предыдущих и следующих Книгах Идей!

Что можно построить на даче своими руками

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам-любителям и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые разбудят ваше воображение!

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