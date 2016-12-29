Лучшие DIY проекты года

Наша новая Книга Идей посвящена самым популярным статьям о том, что можно сделать своими руками. В ней мы напоминаем вам об интересных идеях, которые вы уже видели в этом году.
Неповторимую картину сада формируют деревья и газоны, клумбы и цветники, но своеобразие вашего стиля подчеркнут и детали декоративного дизайна, они добавят уюта и комфорта для отдыха. Конечно, таких предметов не должно быть много, чтобы сад не превратился в музейную экспозицию под открытым небом. Но пара милых статуэток или оригинальная лавочка под навесом сделают ландшафт идеальным.
В этой Книге Идей вас ждут красивые, современные и стильные террасы с различными комплектами мебели и функциональностью. Если вы выбираете вариант для собственной террасы, стоит оценить свои предпочтения в стилистике и дизайне, нужный вам набор элементов и, конечно же, ваш бюджет. Самые простые террасы – это игровые для детей с настилом, столовые и террасы для принятия солнечных ванн. Более дорогие – с мангалами, летними кухнями и патио с мягкой мебелью. Самые дорогие террасы имеют интегрированные водоемы, бассейн, камин или очаг, брендовое барбекю и полный набор зон – столовую и патио вместе. В этой Книге Идей вас ждут 14 шикарных дизайнерских идей для вашей собственной террасы, которые помогут вам определиться с тем, чего вы хотите от собственного проекта.
Давайте вместе с сообществом homify создадим ваш сад мечты! Тот, который вы сможете сделать своими руками – удобный, семейный и красивый! В этой статье мы затронем тему деревянных построек, летней кухни, дорожек и другие аспекты ландшафтного дизайна. Обустройство сада всегда начинается с вдохновения, и мы надеемся, что вы найдете его в нашей Книге Идей!
Еда на огне и возможность в любую погоду с комфортом отдохнуть в саду, что может быть лучше? Именно поэтому у владельцев загородных домов и дач все популярней становятся уличные печи и даже целые комплексы, на которых можно организовать не просто банальные шашлыки, но даже испечь настоящий хлеб.
Эти проекты пригодятся вам на даче, в саду и в доме, в котором порой так хочется сделать что-то своими руками! Экономии ли ради или просто для развлечения, поделки из дерева и многое другое ждут вас в этой Книге Идей! Не пропустите осеннюю лихорадку по DIY-проектам, когда так хочется смастерить что-нибудь интересное! Давайте вместе найдем идеальные решения для вашего досуга в этой или наших предыдущих и следующих Книгах Идей!
Дизайн участка своими руками – дело действительно благородное! В помощь мастерам-любителям и профессионалам мы предлагаем коллекцию идей – 14 проектов, которые разбудят ваше воображение!
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