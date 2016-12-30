Самые уютные дома года 2016

На этот раз мы представляем вам самые популярные дома прошлого года, деревянные и каркасные, выполненные в стилях кантри, шале, рустик, ар-нуво и других потрясающих стилях. С уважением ко всем архитекторам и дизайнерам интерьера, в этой подборке мы постарались показать всю красоту их работ.
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Эксперты из студии Good Wood знают, как должен выглядеть идеальный деревянный дом 21-ого века. Они делают свои проекты настолько современными и комфортабельными, что уже нельзя поспорить о том, какой дом практичнее – блочный, кирпичный или деревянный. Здесь, вне всяких сомнений, деревянный дом с большим отрывом выигрывает первое место и становится идеальным местом для жизни семьи. Автор проекта архитектор – Надежда Ширяева, она удивительным образом соединила две эпохи – традиционную, с легким налетом американского колониального стиля и современную, где во главу угла ставятся комфортабельность и технологичность.
Авторы данного проекта – исключительные профессионалы своего дела из студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO, они реализовали уже более 50 проектов современных деревянных домов по типовым эскизам. Интересно, что такой вариант строительства положительно сказывается и на стоимости готового дома.
В этой книге идей мы расскажем, как российская студия архитектуры и дизайна Станислава Орехова смогла создать проект дома-мечты, который действительно является отражением характера и вкуса своих хозяев.
Этот дом в лесу смотрится невероятно уютно. Его гладкий деревянный фасад на фоне буйной природы выглядит смело и красиво. Выразительный цвет гармонично контрастирует с зеленью окружающей растительности. Кажется, что здесь он появился уже очень давно. В этом вместительном двухэтажном доме ощущается свежий лесной воздух, а благородный интерьер дарит приятные эмоции роскошной жизни за городом.
Этот очаровательный голландский дом с традиционным шиком никого не оставит равнодушным! В нем есть все, что мы ждем от собственного дома мечты – современность и комфорт вместе с уютом и особенной атмосферой. Данный проект выполнен студией DENOLDERVLEUGELS ARCHITECTS & ASSOCIATES в городке Эйндховен, Нидерланды, он смотрелся бы идеально и в условиях умеренного климата.
Студия Good Wood знает, чего хотят люди, мечтающие о деревянном доме. Самый популярный проект студии – домик в стиле шале. Этот привлекательный, экологичный, быстрый в постройке проект можно заказать у этой студии за 4 млн рублей в формате «под отделку» либо использовать для собственного вдохновения! В комплект дома «под отделку» включены транспортные расходы, монтаж, зарплата рабочих, основные коммуникации, фундамент. Такой дом будет практически на 95% готовым и вам не придется строить его годами для того, чтобы начать гордиться результатом. Стоимость в 4 млн рублей за дом является действительной для Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, где нельзя построить дом в стиле шале дешевле.
Авторы проекта Arch Innovation Group известны как сообщество архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг. Дом, построенный в американском стиле прерий с оттенками традиционализма — отличный вариант для тех, кто ищет стабильности. Желание пребывать в спокойной среде не обходит стороной ни одного обывателя, только так можно объяснить всплеск популярности строительства идеально интегрированных в природную среду загородных домов.
Роскошь, которая основанная на традициях, и классика, что никогда не сойдет со своего пьедестала – это стиль ар-нуво, изысканный и традиционный. Архитектурное строительное бюро Карлсон и К. спроектировали усадьбу, которая следует всем правилам данного стиля и, в своем уникальном роде, даже превосходит его. Современные технологии и королевский размах в этом проекте позволяют раскрыть ар-нуво с лучшей его. На этой усадьбе вы найдете множество эксклюзивных деталей, плавные линии декора, которые льются, будто карамель, и являются самым узнаваемым признаком этого стиля.
Это потрясающее шале покажет вам возможности строительства коттеджа в столь характерном стиле на простом участке в коттеджном поселке или на природе! Студия Stars адаптировала стиль под русские реалии и сделала дом идеальным для жизни в средней полосе и Подмосковье.
Волшебный проект дома в стиле шале на этот раз поразит вас особенной респектабельностью. Размеры дома, его массивность, потрясающая терраса с собственной кровлей и мангалом с каменным дымоходом действительно впечатляют! Архитекторы из студии «Мечты сбываются» исполняют обещание, данное в своем названии! Их дома комфортабельные, красивые, добротные и очень стильные! Данный проект позволяет нам оценить возможности комплекса построек на одном маленьком участке. Вы увидите 3D-план участка с высоты птичьего полета и сможете по заслугам оценить его рациональность.
Этот современный проект дома выглядит очень современно и смотрится как идеальная мечта в стиле кантри. Если вы давно хотите перебраться на природу и жить в небольшом, но комфортабельном доме, обязательно посмотрите на этот проект украинской студии ARCH INNOVATION GROUP. Общая площадь дома в 151 кв. метр позволяет реализовать очень удобную планировку с просторными спальнями (23 и 19 кв. метров) и шикарной гостиной (48 кв. метров). В таком доме приятно жить и растить детей!
Всем тем, кто любит бывать на природе и отдыхать на солнышке под пение птиц, посвящается! Стильный и очень красивый деревянный коттедж в зеленом районе – прекрасный образец из портфолио студии JURICEV IMMOBILIEN & HOMESTAGING. Он эффектно показывает, как традиции могут поддерживать современность.
Специально для тех, кого интересует строительство дома на природе, а не в пригороде, мы публикуем очень интересный проект сруба от студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO. В нем вы найдете монументальную традиционность, будто защищающую всю вашу семью от невзгод и просто плохой погоды, и современный, максимально практичный подход в архитектуре и дизайне. Кроме того, это шале еще и выглядит невероятно красиво. Светлый, большой и основательный, он имеет фундамент, оформленный декоративным камнем, и многочисленные балконы в альпийском стиле.
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