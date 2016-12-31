Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Лучшие дома года 2016

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

В этой подборке мы собрали для вас самые популярные современные проекты коттеджей от профессионалов homify. Архитекторы и дизайнеры вложили много сил в то, чтобы за этот год продвинуть частную архитектуру по всему миру на новый уровень, и они явно преуспели в данном деле.

Польский формат

homify
homify

homify
homify
homify

Этот шикарный коттедж является прекрасным представителем стиля модерн с элементами кантри. Именно такой дом для многих из нас является идеальным! Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для современной семьи с двумя детьми, каждый из которых теперь имеет свою комнату с гардеробной и балконом!

Ссылка на Книгу Идей о проекте 

Современная дача мечты

Moderne recreatiewoning, Bongers Architecten Bongers Architecten Сад в стиле модерн
Bongers Architecten

Bongers Architecten
Bongers Architecten
Bongers Architecten

Авторы данного проекта – архитекторы из студии BONGERS ARCHITECTEN, они выбрали особенный формат в планировке этого дома. Само здание построено из SIP-панелей, имеет отопление в виде «теплого пола» и теплового насоса. Главные затраты – это само строительство, кровля, коммуникации и остекление, тогда как в дизайне лишь пара интересных декоративных акцентов создают в интерьерах стильную обстановку.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Русская мечта в современном стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто предпочитает практичные и удобные решения. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты. Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, не так уж и много!

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Простой проект коттеджа для пригорода

PROJEKT DOMU ASTRID (MAŁA) G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Новый коттедж в современном стиле – мечта многих из нас, особенно если вы включаете в нее свою собственную семью, планы, детей и даже будущее пополнение! Думать о будущем – всегда захватывающе и очень волнительно, а просмотр идей для загородного дома помогает представить во всех подробностях и определиться с желаемым проектом коттеджа. Современные дома в традиционном стиле – наши любимцы, представляем вам один из них от архитектурной студии Pracownia Projektowa ARCHIPELAG.

Ссылка на Книгу Идей о проекте 

Стартовый коттедж

Projekt domu Simon G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода. Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и эффектные интерьеры.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Очаровательный семейный дом

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Этот проект удивит даже настоящего ценителя, ведь является абсолютно новым домом для семейной пары с детьми, построенным по голландским традициям в зодчестве. Архитекторы из фирмы KABAZ сделали почти невозможное – они обыграли местную классику и традиции таким образом, что даже привыкшие к такой архитектуре и ассоциирующие ее с предыдущими поколениями смотрят с обожанием.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Идеальный 150-метровый дом за 4,3 млн

homify
homify

homify
homify
homify

Одноэтажный, стильный, простой в стройке, с шикарной террасой, огромными окнами и идеальным для ультра-современного пригорода дизайном фасада, представленным светло-серым декоративным кирпичом, штукатуркой и декоративными панелями с имитацией палисандра в сером цвете. Проект HomeKONCEPT 32 от одноименной студии HomeKONCEPT порадует вас современным внешним видом и лаконичными решениями в дизайне. Особенно нас впечатлили декоративные решения в виде отделки боковой стены гаража под дерево ценных пород и козырек для крыльца, выполненный из бетона.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Стильный проект небольшого дома

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Гостиная, похожая на рай на земле, шикарная гардеробная, светлая и глянцевая ванная комната, будто из кинофильма о Джеймсе Бонде… Этот проект знает, как удивить и вдохновить тех, кто мечтает о жизни в собственном доме! Несмотря на столь изысканные детали, этот проект остается достаточно бюджетным. По площади он едва превосходит самые стандартные коттеджи, а все идеи могут быть реализованы в самой скромной манере.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Бунгало по немецким стандартам

Projekt domu HomeKONCEPT 27, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Этот прекрасный немецкий дом подарит вам представление о новом уровне жизни. Конечно же, 4,5 млн рублей – достаточно весомая сумма, но именно в данном формате она может быть использована на 100%. В этой Книге Идей мы рассмотрим данный проект по разным критериям. Построен он из блоков, имеет отопление в виде газового котла и общую площадь в 136 кв. метров + гараж 36 кв. метров. Студия HomeKoncept и на этот раз порадовала нас утонченными, непревзойденными интерьерами, интересными сочетаниями оттенков и современной планировкой.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Проект дома европейской мечты

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Современный дом в стиле модерн со множеством ультра-комфортабельных сюрпризов представляется вам сегодня как идеальная возможность переехать в пригород. Маленький, но достаточно удобный для жизни даже большой семьи, он сможет стать вашим спасительным оплотом в борьбе со слишком быстрым ритмом городской жизни, пробками и грязным воздухом. Авторы проекта – архитекторы из студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, они создали этот проект специально для стандартной семьи, любящей комфорт.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

Дом-сказка всего за 4,5 млн «под ключ»

homify
homify

homify
homify
homify

Новый проект дома от студии HomeKoncept понравится тем, кто давно мечтал о чем-то лаконичном и предельно дешевом. Цена в 4,5 млн рублей «под ключ» включает в себя все материалы, работу строителей, накладные и транспортные расходы. На официальном сайте студии вы сможете найти конкретные сметы в 100 позиций и на материалы, и на все работы.

Ссылка на Книгу Идей о проекте

5 советов, как построить дом, устойчивый к землетрясению
Выбираем дом года в стиле модерн! Какой ваш?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо