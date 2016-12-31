​Лучшие дома года 2016

В этой подборке мы собрали для вас самые популярные современные проекты коттеджей от профессионалов homify. Архитекторы и дизайнеры вложили много сил в то, чтобы за этот год продвинуть частную архитектуру по всему миру на новый уровень, и они явно преуспели в данном деле.
Этот шикарный коттедж является прекрасным представителем стиля модерн с элементами кантри. Именно такой дом для многих из нас является идеальным! Студия ARCHON+ PROJEKTY DOMÓW спроектировала его для современной семьи с двумя детьми, каждый из которых теперь имеет свою комнату с гардеробной и балконом!
Авторы данного проекта – архитекторы из студии BONGERS ARCHITECTEN, они выбрали особенный формат в планировке этого дома. Само здание построено из SIP-панелей, имеет отопление в виде «теплого пола» и теплового насоса. Главные затраты – это само строительство, кровля, коммуникации и остекление, тогда как в дизайне лишь пара интересных декоративных акцентов создают в интерьерах стильную обстановку.
Этот интересный проект коттеджа обязательно стоит посмотреть тем, кто предпочитает практичные и удобные решения. Студия BIURO PROJEKTOWE MTM STYL сделала все, чтобы угодить вам, и с блеском спроектировала дом традиционной европейской мечты. Давайте же посмотрим, как устроен такой дом и что в нем отличается от стандартного бюджетного проекта! Оказывается, не так уж и много!
Новый коттедж в современном стиле – мечта многих из нас, особенно если вы включаете в нее свою собственную семью, планы, детей и даже будущее пополнение! Думать о будущем – всегда захватывающе и очень волнительно, а просмотр идей для загородного дома помогает представить во всех подробностях и определиться с желаемым проектом коттеджа. Современные дома в традиционном стиле – наши любимцы, представляем вам один из них от архитектурной студии Pracownia Projektowa ARCHIPELAG.
Проект был создан дизайн-студией ARCHIPELAG, которая полностью поддерживает желание городских жителей организовать свою семейную жизнь ближе к природе – с идеальным газоном и в атмосфере благополучия милого пригорода. Стартовый коттедж как таковой обозначает небольшой дом, построенный по бюджетным технологиям. Здесь данные условия для постройки были соблюдены, но благодаря современному подходу архитекторов и дизайнеров к своей работе мы видим мульти-функциональные пространства и эффектные интерьеры.
Этот проект удивит даже настоящего ценителя, ведь является абсолютно новым домом для семейной пары с детьми, построенным по голландским традициям в зодчестве. Архитекторы из фирмы KABAZ сделали почти невозможное – они обыграли местную классику и традиции таким образом, что даже привыкшие к такой архитектуре и ассоциирующие ее с предыдущими поколениями смотрят с обожанием.
Одноэтажный, стильный, простой в стройке, с шикарной террасой, огромными окнами и идеальным для ультра-современного пригорода дизайном фасада, представленным светло-серым декоративным кирпичом, штукатуркой и декоративными панелями с имитацией палисандра в сером цвете. Проект HomeKONCEPT 32 от одноименной студии HomeKONCEPT порадует вас современным внешним видом и лаконичными решениями в дизайне. Особенно нас впечатлили декоративные решения в виде отделки боковой стены гаража под дерево ценных пород и козырек для крыльца, выполненный из бетона.
Гостиная, похожая на рай на земле, шикарная гардеробная, светлая и глянцевая ванная комната, будто из кинофильма о Джеймсе Бонде… Этот проект знает, как удивить и вдохновить тех, кто мечтает о жизни в собственном доме! Несмотря на столь изысканные детали, этот проект остается достаточно бюджетным. По площади он едва превосходит самые стандартные коттеджи, а все идеи могут быть реализованы в самой скромной манере.
Этот прекрасный немецкий дом подарит вам представление о новом уровне жизни. Конечно же, 4,5 млн рублей – достаточно весомая сумма, но именно в данном формате она может быть использована на 100%. В этой Книге Идей мы рассмотрим данный проект по разным критериям. Построен он из блоков, имеет отопление в виде газового котла и общую площадь в 136 кв. метров + гараж 36 кв. метров. Студия HomeKoncept и на этот раз порадовала нас утонченными, непревзойденными интерьерами, интересными сочетаниями оттенков и современной планировкой.
Современный дом в стиле модерн со множеством ультра-комфортабельных сюрпризов представляется вам сегодня как идеальная возможность переехать в пригород. Маленький, но достаточно удобный для жизни даже большой семьи, он сможет стать вашим спасительным оплотом в борьбе со слишком быстрым ритмом городской жизни, пробками и грязным воздухом. Авторы проекта – архитекторы из студии PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG, они создали этот проект специально для стандартной семьи, любящей комфорт.
Новый проект дома от студии HomeKoncept понравится тем, кто давно мечтал о чем-то лаконичном и предельно дешевом. Цена в 4,5 млн рублей «под ключ» включает в себя все материалы, работу строителей, накладные и транспортные расходы. На официальном сайте студии вы сможете найти конкретные сметы в 100 позиций и на материалы, и на все работы.