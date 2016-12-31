​Лучшие дома года 2016

Новый коттедж в современном стиле – мечта многих из нас, особенно если вы включаете в нее свою собственную семью, планы, детей и даже будущее пополнение! Думать о будущем – всегда захватывающе и очень волнительно, а просмотр идей для загородного дома помогает представить во всех подробностях и определиться с желаемым проектом коттеджа. Современные дома в традиционном стиле – наши любимцы, представляем вам один из них от архитектурной студии Pracownia Projektowa ARCHIPELAG.

Ссылка на Книгу Идей о проекте