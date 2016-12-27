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Лучшие дома года 2016: от русских архитекторов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
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В нашей новой Книге Идей собраны самые популярные дома от русских архитекторов за прошлый год. Мы надеемся, что данная подборка поможет вам не только еще раз взглянуть на полюбившиеся проекты, но и найти то, что вы пропустили в течение этого года.

В подборке присутствуют и работы украинских архитекторов и российских, живущих за рубежом. Мы благодарим их за понимание и акцентируем внимание на то, что русские архитекторы в данном случае это те, что работают в команде homify.RU.

Дом мечты в 70 метров за 1,1 млн. рублей!

Вид 2 hq-design коттедж,частный дом,дизайн фасадов,экстерьер,дом из контейнеров,современный стиль,планировка
hq-design

Вид 2

hq-design
hq-design
hq-design

Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой.Общая стоимость дома – 1 120 тыс. рублей. Данная цена ориентирована на дом без внутренней отделки. Данный проект создан для постройки в пригороде Саратова, где зимняя температура января нередко падает до -20 градусов, а иногда и до -30. В контексте статьи также использованы фотографии интерьеров ознакомительного характера с той же планировкой, показывая то, что вы сможете сделать на основе такого дома, заказав дизайн-проект.

Современный дом у озера

Современный дом у озера, Дмитрий Кругляк Дмитрий Кругляк Дома в стиле модерн
Дмитрий Кругляк

Современный дом у озера

Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк
Дмитрий Кругляк

Современный коттедж в стиле модерн – это не просто набор функциональных зон и дизайнерских решений. В таком доме ваш образ жизни выходит на новый уровень, полностью меняя ваш стиль, вдохновляя вас на новые свершения и поддерживая всю вашу семью. Архитектор Дмитрий Кругляк и дизайнер интерьера Элона Именинова сделали все, чтобы этот эффектный проект был не только прекрасен на фотографиях, но и безупречен в повседневной жизни. Убедиться в этом вы сможете в нашей статье об этом роскошном доме, жить в котором хотел бы каждый из нас!

Квадратный мандарин: дом-мечта!

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Arch Innovation Group — это сообщество архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг. В этой Книге Идей мы увидим одно из уникальных решений, которое имеет свой стиль и индивидуальный характер.

Деревянный домик у озера

homify Дома в скандинавском стиле Дерево
homify

homify
homify
homify

Студия MetaArchitects прекрасным образом совместила комфортабельность современного жилья и удивительный, почти средневековый, стиль шале – альпийского домика на склоне гор. Он отлично вписался в участок с рельефом возле озера и леса, а клиент получил дом своей мечты именно там, где захотел!

Дом в стиле Прерий

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта, АРХИФАБРИКА АРХИФАБРИКА Дома в стиле модерн
АРХИФАБРИКА

Жилой дом в стиле Фрэнка Ллойда Райта

АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА
АРХИФАБРИКА

Современный и очень элегантный проект коттеджа в Краснодаре реализован в стилей Прерий. Американская практичность сочетается здесь с роскошными натуральными материалами и практически азиатской лаконичностью!

Маленький дом для счастливой семьи

Марини_256 кв.м., Vesco Construction Vesco Construction Дома в скандинавском стиле
Vesco Construction

Марини_256 кв.м.

Vesco Construction
Vesco Construction
Vesco Construction

Снаружи проект Марини выглядит гармоничным и аккуратным строением. Визуально дом воспринимается одноэтажным зданием, но на самом деле в качестве полноценной жилой зоны используется еще и часть мансардного этажа. Дом выполнен в приятных теплых оттенках: большая часть визуального образа формируется коричневым цветом крыши и цоколя, а белые парадные оштукатуренные стены занимают не более четверти общего объема здания.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Скандинавский escape

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в стиле минимализм Дерево Бежевый
Dmitriy Khanin

WoodHouse

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Шикарный дом от архитектора Дмитрия Ханина в поселке Таватуй понравится всем, кто ищет идеальный вариант для строительства на лоне природы. Кроме того, скандинавская эстетика этого проекта порадует и любителей урбанистического подхода к дизайну фасадов загородного дома. Браво!

Фантастический коттедж под Киевом

GR-4 HOUSE, Grynevich Architects Grynevich Architects Дома в стиле минимализм Металл Черный
Grynevich Architects

GR-4 HOUSE

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Этот дом напоминает нам о лучших трендах в современной загородной архитектуре, показывает шикарный микс из модных материалов отделки и еще раз доказывает, что ультра-современный стиль красиво смотрится и в формате обычного коттеджного поселка! Мастерская Grynevich Dmitriy представляет нам проект, который призван показать нам, что футуристичный образ коттеджа может удивительным образом подойти для дизайна загородного дома современной семьи.

Скандинавский особняк за 13 млн рублей

Д-199-355, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн финские дома +из клееного бруса проекты,дома +из клееного бруса проекты фото,клееный брус дома под ключ фото,дома +из клееного бруса нижний новгород,дома +из клееного бруса +в спб,проект дома клееного бруса постоянного проживания
GOOD WOOD

Д-199-355

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

Этот проект скандинавского дома покажет нам, какими могут быть современные деревянные дома. Они не обязательно должны быть ультра-современными или, наоборот, излишне традиционными. Средней семье гораздо больше понравится вариант золотой середины, где и комфортабельность, и атмосферность объединены в один проект.

Вилла в Праге

Вилла в Праге - 16 homify Дома в стиле минимализм архитекторпрага,,архитекторчехия,,услугиархитектора,,дизайндома,,дизайнинтерьера,,дизайнквартиры,,дизайнстудия,,дизайнпроект,,slavafilipenka,,визуализация
homify

Вилла в Праге – 16

homify
homify
homify

Эта изумительная вилла спроектирована для реализации в Праге архитекторами из студии Slava Filipenka architect. Минимализм, возведенный на пьедестал, в этом проекте кажется идеальным условием для жизни в пригороде. Панорамное остекление завораживает, а отделка фасадов декоративным камнем красиво добавляет нотки шале в этот проект.

Сказочный дом русской северной мечты

Разумное использование пространства, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Разумное использование пространства

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Удивительно красивый домик из блоков, построенный под Челябинском, перевернет ваше представление о том, как должен выглядеть ультра-бюджетный коттедж в России. Светлый, очаровательный, очень аккуратный и невероятно атмосферный – так выглядит этот проект, который, тем не менее, был реализован в рамках строгого бюджета.

Особняк с эксклюзивной лепниной

Загородный особняк 800м2 Наталья Дубовая Charman-design Дома в классическом стиле
Наталья Дубовая Charman-design

Загородный особняк 800м2

Наталья Дубовая Charman-design
Наталья Дубовая Charman-design
Наталья Дубовая Charman-design

Загородный дом удивительной красоты площадью 800 кв. метров был построен по проекту архитекторов Анатолия Зерщикова и Натальи Дубовой. В доме два полноценных уровня, а также подвал и мансарда. На территории так же расположены гараж на две машины, помещение для зоны спа и бассейна, садовый домик. Весь комплекс выполнен в едином архитектурном стиле, разработанном авторами проекта. В доме есть специальный лифт. Лепной декор фасада является эксклюзивной частью этого проекта.

Дом, в котором хочется жить

Дом на Николиной горе, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Дома в стиле минимализм
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Дом на Николиной горе

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Дом был спроектирован и построен буквально за 1 год благодаря активному участию всех заинтересованных сторон. Согласно заданию заказчика дом спроектирован с деревянной каркасной конструктивной схемой. В этом заключалась основная сложность проектирования, т.к. в образе дома много нетипичных для каркасного строительства приемов. Благодаря таланту архитектора получилось создать образ удивительно элегантного деревянного дома для реализации за городом!

До и После: Стройка коттеджа в Самаре
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