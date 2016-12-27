Лучшие дома года 2016: от русских архитекторов

В нашей новой Книге Идей собраны самые популярные дома от русских архитекторов за прошлый год. Мы надеемся, что данная подборка поможет вам не только еще раз взглянуть на полюбившиеся проекты, но и найти то, что вы пропустили в течение этого года.

В подборке присутствуют и работы украинских архитекторов и российских, живущих за рубежом. Мы благодарим их за понимание и акцентируем внимание на то, что русские архитекторы в данном случае это те, что работают в команде homify.RU.