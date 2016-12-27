Лучшие дома года 2016: от русских архитекторов

В нашей новой Книге Идей собраны самые популярные дома от русских архитекторов за прошлый год. Мы надеемся, что данная подборка поможет вам не только еще раз взглянуть на полюбившиеся проекты, но и найти то, что вы пропустили в течение этого года.
В подборке присутствуют и работы украинских архитекторов и российских, живущих за рубежом. Мы благодарим их за понимание и акцентируем внимание на то, что русские архитекторы в данном случае это те, что работают в команде homify.RU.
Дом для каждого! Для любой семьи! Всего лишь за 1,1 млн рублей! С хорошей планировкой, красивым дизайном и в современном стиле! Студия HQ-DESIGN предлагает вам ознакомиться с проектом коттеджа площадью 70 кв. метров с максимумом открытого пространства в интерьерах и использованием площади на 100%. Дом построен из газоблока с утеплением и последующей отделкой декоративной штукатуркой.Общая стоимость дома – 1 120 тыс. рублей. Данная цена ориентирована на дом без внутренней отделки. Данный проект создан для постройки в пригороде Саратова, где зимняя температура января нередко падает до -20 градусов, а иногда и до -30. В контексте статьи также использованы фотографии интерьеров ознакомительного характера с той же планировкой, показывая то, что вы сможете сделать на основе такого дома, заказав дизайн-проект.
Современный коттедж в стиле модерн – это не просто набор функциональных зон и дизайнерских решений. В таком доме ваш образ жизни выходит на новый уровень, полностью меняя ваш стиль, вдохновляя вас на новые свершения и поддерживая всю вашу семью. Архитектор Дмитрий Кругляк и дизайнер интерьера Элона Именинова сделали все, чтобы этот эффектный проект был не только прекрасен на фотографиях, но и безупречен в повседневной жизни. Убедиться в этом вы сможете в нашей статье об этом роскошном доме, жить в котором хотел бы каждый из нас!
Arch Innovation Group — это сообщество архитекторов, инженеров и дизайнеров. Успешно дополняя друг друга в команде, компания занимает лидирующие позиции в сфере проектных и строительных услуг. В этой Книге Идей мы увидим одно из уникальных решений, которое имеет свой стиль и индивидуальный характер.
Студия MetaArchitects прекрасным образом совместила комфортабельность современного жилья и удивительный, почти средневековый, стиль шале – альпийского домика на склоне гор. Он отлично вписался в участок с рельефом возле озера и леса, а клиент получил дом своей мечты именно там, где захотел!
Современный и очень элегантный проект коттеджа в Краснодаре реализован в стилей Прерий. Американская практичность сочетается здесь с роскошными натуральными материалами и практически азиатской лаконичностью!
Снаружи проект Марини выглядит гармоничным и аккуратным строением. Визуально дом воспринимается одноэтажным зданием, но на самом деле в качестве полноценной жилой зоны используется еще и часть мансардного этажа. Дом выполнен в приятных теплых оттенках: большая часть визуального образа формируется коричневым цветом крыши и цоколя, а белые парадные оштукатуренные стены занимают не более четверти общего объема здания.
Шикарный дом от архитектора Дмитрия Ханина в поселке Таватуй понравится всем, кто ищет идеальный вариант для строительства на лоне природы. Кроме того, скандинавская эстетика этого проекта порадует и любителей урбанистического подхода к дизайну фасадов загородного дома. Браво!
Этот дом напоминает нам о лучших трендах в современной загородной архитектуре, показывает шикарный микс из модных материалов отделки и еще раз доказывает, что ультра-современный стиль красиво смотрится и в формате обычного коттеджного поселка! Мастерская Grynevich Dmitriy представляет нам проект, который призван показать нам, что футуристичный образ коттеджа может удивительным образом подойти для дизайна загородного дома современной семьи.
Этот проект скандинавского дома покажет нам, какими могут быть современные деревянные дома. Они не обязательно должны быть ультра-современными или, наоборот, излишне традиционными. Средней семье гораздо больше понравится вариант золотой середины, где и комфортабельность, и атмосферность объединены в один проект.
Эта изумительная вилла спроектирована для реализации в Праге архитекторами из студии Slava Filipenka architect. Минимализм, возведенный на пьедестал, в этом проекте кажется идеальным условием для жизни в пригороде. Панорамное остекление завораживает, а отделка фасадов декоративным камнем красиво добавляет нотки шале в этот проект.
Удивительно красивый домик из блоков, построенный под Челябинском, перевернет ваше представление о том, как должен выглядеть ультра-бюджетный коттедж в России. Светлый, очаровательный, очень аккуратный и невероятно атмосферный – так выглядит этот проект, который, тем не менее, был реализован в рамках строгого бюджета.
Загородный дом удивительной красоты площадью 800 кв. метров был построен по проекту архитекторов Анатолия Зерщикова и Натальи Дубовой. В доме два полноценных уровня, а также подвал и мансарда. На территории так же расположены гараж на две машины, помещение для зоны спа и бассейна, садовый домик. Весь комплекс выполнен в едином архитектурном стиле, разработанном авторами проекта. В доме есть специальный лифт. Лепной декор фасада является эксклюзивной частью этого проекта.
Дом был спроектирован и построен буквально за 1 год благодаря активному участию всех заинтересованных сторон. Согласно заданию заказчика дом спроектирован с деревянной каркасной конструктивной схемой. В этом заключалась основная сложность проектирования, т.к. в образе дома много нетипичных для каркасного строительства приемов. Благодаря таланту архитектора получилось создать образ удивительно элегантного деревянного дома для реализации за городом!