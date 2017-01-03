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До и После: Бюджетный ремонт старой квартиры

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Charenton, blackStones blackStones
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Путешествуя по миру, мы постепенно избавляемся от иллюзий. С одной стороны, мы перестаем считать Москву центром мира, а с другой понимаем, что даже в любимом многими Париже есть такие места и квартиры, в которых мы не решимся даже зайти. И бедности, и роскоши хватает в каждом уголке планеты, потому единственным остается наш собственный выбор места жительства и строительство именно там оазиса для себя и своей семьи.

Владельцы этой квартиры выбрали Париж. Именно там их работа, друзья, семья, именно этот город они любят всем сердцем и именно здесь они хотят растить своего ребенка. Осознавая, что привести нового человека туда, где они живут, совершенно невозможно, они пригласили специалистов из студии BlackStones для полного ремонта их квартиры в 60 кв.метров.

​До: Захламленная гостиная

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Глядя на этот снимок и уже зная, что стало с этой квартирой после ремонта, хочется абстрагироваться от недостатков, видя лишь потенциал пространства глазами дизайнера интерьера.

​До: Разве здесь можно жить?

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Обычная квартира с длинным коридором, двумя спальнями, гостиной, кухней и ванной комнатой была просто в ужасном состоянии. Но 60 квадратов общей площади в одном из районов Парижа явно стоят вложений.

​После: Скандинавский дизайн

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Из-за небольшого бюджета на ремонт для интерьеров и отделки был выбран скандинавский минимализм, позволяющий малыми средствами добиться весьма эстетичной картинки. Вся квартира оформлена в едином стиле с похожей цветовой гаммой, где комнаты плавно перетекают друг в друга, потому простора ощущается гораздо больше.

​После: Эффектная гостиная

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Обратите внимание, что бюджетная отделка представлена оштукатуренными стенами и светлым ламинатом. Но выбранные оттенки для краски на стенах, для штор и множества подушек подают интерьер как весьма современный и модный.

​До: Ребенку здесь не место

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Именно эта комната стала детской. Окна в пол являются единственным преимуществом этого миниатюрного пространства.

​После: Потрясающая детская

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Тренд на серый цвет воплощен здесь просто безукоризненно. И для малыша, и для мамы будет лучше, если в этом приватном царстве будет минимум визуальных раздражителей.

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​После: Предусмотрено все

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Здесь есть не только детская кроватка и роскошный диванчик, но и пеленальный столик со специальным матрасом, чтобы младенец не смог, перевернувшись, упасть вниз.

​После: Изысканная спальня

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Серо-каменная палитра присутствует и здесь. Умиротворяющая гармония интерьера соответствует паре, сделавшей осознанный выбор в сторону семейной жизни и создавшей наилучшие условия для ожидаемого малыша.

​До: Фрагмент старой кухни

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Кажется, что жить в таких условиях просто невозможно. Но и эта ужасающая кухня не пустовала.

​После: Невероятное преображение

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Красивее кухня мы еще не видели! Оттенки и орнамент подобраны просто безупречно!

​После: Правильные акценты

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Капелька люкса в виде золотых элементов превратило эту кухню в интерьер с обложки.

​До: Старая ванная комната

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Вполне ожидаемое состояние ванной комнаты даже не пугает.

​После: Бюджетный люкс

Charenton, blackStones blackStones
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Мы ведь уже догадываемся, что и ванную комнату в этой квартире дизайнеры сделали соответствующей всем остальным интерьерам.

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