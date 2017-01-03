До и После: Бюджетный ремонт старой квартиры

Путешествуя по миру, мы постепенно избавляемся от иллюзий. С одной стороны, мы перестаем считать Москву центром мира, а с другой понимаем, что даже в любимом многими Париже есть такие места и квартиры, в которых мы не решимся даже зайти. И бедности, и роскоши хватает в каждом уголке планеты, потому единственным остается наш собственный выбор места жительства и строительство именно там оазиса для себя и своей семьи.

Владельцы этой квартиры выбрали Париж. Именно там их работа, друзья, семья, именно этот город они любят всем сердцем и именно здесь они хотят растить своего ребенка. Осознавая, что привести нового человека туда, где они живут, совершенно невозможно, они пригласили специалистов из студии BlackStones для полного ремонта их квартиры в 60 кв.метров.