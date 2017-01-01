Фееричная трешка в ЖК Балтийская Жемчужина

После перепланировки проход в кухню был создан со стороны гостиной, а та часть, что ранее была входом, стала идеальным местом для расположения габаритной мебели в виде высоких модулей гарнитура для встроенной техники, для которой раньше просто не нашлось бы места в этой комнате.

Гарнитур выбран минималистичный, с модными орехового цвета фасадами без ручек. Верхние модули расположены прямо под потолком, что визуально выглядит очень современно. Здесь же мы найдем красивую подсветку кухонного фартука золотой неоновой нитью.

Интересный вариант декоративного зонирования был реализован здесь для покрытия пола. Из коридора проложена бежевая дорожка качественной плитки из натурального камня, доходящая до угла кухни. А зона гостиной и столовой имеет покрытие карамельного оттенка.