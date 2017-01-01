Фееричная трешка в ЖК Балтийская Жемчужина

Дизайн интерьера современной квартиры в первую очередь основан на нужной функциональности. Так, семья владельцев этой обратилась в студию Demarka для создания максимально удобного во всех смыслах интерьера. Он должен быть прост в эксплуатации, использовать только практичные материалы, быть эргономичным и при этом максимально функциональным, с вместительными зонами для хранения.
Так родилась идея перепланировки, позволяющая объединить кухню и гостиную в самом комфортабельном формате. Специалисты выбрали стиль модерн как основной для реализации данной задумки.
Еще один вариант дизайна почти той же самой зоны в данном проекте выполнен в более классической манере – с ламинатом на полу и обоями в стиле ар-нуво. Здесь же мы найдем удобную барную стойку прямо напротив TV. Обратите внимание на сложную подсветку. Светильники есть над барной стойкой, в навесном потолке, на стене и для мебели, не забыт и традиционный вариант в формате люстры.
После перепланировки проход в кухню был создан со стороны гостиной, а та часть, что ранее была входом, стала идеальным местом для расположения габаритной мебели в виде высоких модулей гарнитура для встроенной техники, для которой раньше просто не нашлось бы места в этой комнате.
Гарнитур выбран минималистичный, с модными орехового цвета фасадами без ручек. Верхние модули расположены прямо под потолком, что визуально выглядит очень современно. Здесь же мы найдем красивую подсветку кухонного фартука золотой неоновой нитью.
Интересный вариант декоративного зонирования был реализован здесь для покрытия пола. Из коридора проложена бежевая дорожка качественной плитки из натурального камня, доходящая до угла кухни. А зона гостиной и столовой имеет покрытие карамельного оттенка.
С помощью гипсокартонных перегородок и ниш эта спальня приобрела особенные футуристичные очертания, а в зоне изголовья появились еще и неоновые нити для золотой подсветки. Шкаф-купе удобно разместился у входа в комнату, а выбранная бежевая палитра идеальна для современной спальни.
Шикарный дизайн ванной комнаты основан на керамограните, имитирующем разные породы натурального камня. Подсветка на потолке и огни светильников эффектно отражаются в полированных поверхностях стен, а минималистичная мебель лишь усиливает эффект сюрреалистичности пространства с темно-кофейными стенами.
Есть в данном дизайн-проекте квартиры и детская комната, оформленная для маленьких мальчика и девочки. Навесной потолок выполнен в стиле неба с облаками, шкаф разделен на две половины – розовую и синюю, а за письменным столом мы видим разноцветные стулья.
В целом, дизайн этой квартиры правильно отражает приоритеты любой современной семьи. На кухне и в гостиной мы наблюдаем стремление к трендовому дизайну, в спальне эффектная подсветка создает идеальное настроение для вечернего отдыха, а в детской ощущается желание во всем угодить любимым детям.
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