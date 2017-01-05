Классика в современном доме

Всем тем, кто мечтает, чтобы в его доме воцарилась классическая атмосфера, мы представляем уникальный и невероятно атмосферный проект от студии Дарьи Баранович. В нем вы найдете отблески множества классических стилей (включая английский и французский) и при этом – очень комфортабельный формат жизни в 21-ом веке.

На основе нового коттеджа дизайнеры возвели аристократичный шарм в интерьерах в формат шоу – такого, на которое хочется смотреть ежедневно. Выбрав изысканные цветовые гаммы, лаконичные варианты позолоты и лепнины, элегантный декор, в итоге получили классику, которая имеет право на полноценную жизнь и в наше время.