Классика в современном доме

Всем тем, кто мечтает, чтобы в его доме воцарилась классическая атмосфера, мы представляем уникальный и невероятно атмосферный проект от студии Дарьи Баранович. В нем вы найдете отблески множества классических стилей (включая английский и французский) и при этом – очень комфортабельный формат жизни в 21-ом веке.
На основе нового коттеджа дизайнеры возвели аристократичный шарм в интерьерах в формат шоу – такого, на которое хочется смотреть ежедневно. Выбрав изысканные цветовые гаммы, лаконичные варианты позолоты и лепнины, элегантный декор, в итоге получили классику, которая имеет право на полноценную жизнь и в наше время.
Чтобы стать еще более утонченной, эта шикарная классическая гостиная использует оливково-пшеничную палитру. Диван-такседо помогает сбалансировать легендарные и очень колоритные силуэты французских кресел «с ушами», которые гордо украшают шато еще с XVIII века.
В дизайне интерьера этой комнаты мы видим сложную отделку, позволяющую сделать значимым и эстетичным каждый уголок дома. На полу мы найдем натуральный паркет, в столовой – изящные мягкие кресла, а практически вся мебель в комнате имеет красивые изогнутые ножки.
На манер традиционных кухонь в английских и французских поместьях, эта имеет габаритный сплошной гарнитур и остров посередине. Ранее такая кухня, например, в Эдинбурге или Лионе, была бы наполнена слугами, поварами и служанками, а сейчас находится в полном распоряжении самой хозяйки дома.
Хозяйственная кладовая – неотъемлемая часть кухни в большом доме. Здесь предусмотрены различные отделы и модули, позволяющие самым комфортабельным образом организовать хранение всего – от посуды до мелочей.
Шикарный кабинет оформлен в американском стиле – белый цвет здесь взят за основу утонченного, современного интерьера с налетом классики. Так, встроенные шкафы на главной стене с телевизором и подсветкой – характерный признак американского интерьера.
Эксклюзивный дизайн интерьера этой спальни предусматривает сложную отделку, качественную брендовую мебель, со вкусом подобранный текстиль и предметы искусства. Голубиная цветовая гамма – очень популярная для спален в классическом стиле – здесь дополнена темно-синим ковром и нежными бежевыми акцентами.
Главная спальня в этом доме имеет более насыщенную цветовую палитру с использованием нескольких теплых оттенков. В отделке стен и потолка здесь использованы лепнина и дерево, что позволяет создать по-настоящему царскую атмосферу. У окна мы найдем традиционный уголок для отдыха или чтения с мягкими креслами, а у кровати – мягкую оттоманку с обивкой цвета ночного неба.
Возвращаясь на первый этаж дома в зону лестничного холла, мы опять обнаруживаем интерьер очень современный, более близкий к американскому варианту английской классики. Здесь, в холле, отделка вызывает настоящую гордость – даже в коридоре каждый квадратный сантиметр оформлен дизайнером с любовью к общему образу дома.
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