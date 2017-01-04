Кирпичный русский дом

Для тех, кто хочет построить дом именно из кирпича, мы представляем интересный проект от студии дизайна Александра Елашина.

В основе композиции лежало желание обеспечить максимально презентабельный вид очень большого дома для пригорода с высоким цоколем и полноценным чердаком. В дизайне фасадов использовались роскошные балясины для крыльца, террас и балконов, а окна подобраны шоколадного цвета, в тон трюфельной кровле.