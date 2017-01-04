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Кирпичный русский дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в классическом стиле Бежевый
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Для тех, кто хочет построить дом именно из кирпича, мы представляем интересный проект от студии дизайна Александра Елашина.

В основе композиции лежало желание обеспечить максимально презентабельный вид очень большого дома для пригорода с высоким цоколем и полноценным чердаком. В дизайне фасадов использовались роскошные балясины для крыльца, террас и балконов, а окна подобраны шоколадного цвета, в тон трюфельной кровле.

​Характеристики проекта

homify Дома в стиле модерн Коричневый
homify

homify
homify
homify

Данный проект коттеджа из кирпича был спроектирован для реализации в Калуге, а значит отлично подходит для умеренного климата РФ. Планировка дома позволяет сделать на цокольном этаже зону с бассейном, комнатой отдыха и сауной, на втором – обеспечить общественную зону с большой кухней-столовой и гостиной, а третий этаж отдать под приватные спальни. Дом построен из кирпича и отапливается газом.

​Просто и комфортно

homify Дома в стиле модерн Коричневый
homify

homify
homify
homify

Большие размеры дома вносят существенные коррективы в облик современного коттеджа. Кирпичные конструкции кажутся даже массивнее, чем они есть на самом деле. В данном случае именно такого эффекта в английском стиле и добивался автор проекта, он хотел создать атмосферу благородного поместья, похожего на британский особняк.

​Классическая кухня

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ homify Кухня в классическом стиле Бежевый
homify

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ

homify
homify
homify

Шикарные акценты с нежной атмосферой рококо идеально дополняют современную кухню расширенного формата с отдельной парадной столовой. В дизайне гарнитура был использован кухонный остров с барной стойкой, а плита интегрирована в декоративный модуль, на классический манер имитирующий настоящий дымоход.

​Парадная столовая

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ homify Кухня в классическом стиле Бежевый
homify

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ

homify
homify
homify

В дизайне столовой мы нашли оригинальное панно с подсветкой в стиле водопада и красивую раскладку плитки на полу, которая позволяет зонировать большую кухню-столовую и акцентировать внимание именно на парадной зоне. Бежевая цветовая гамма с дополнением позолоты и оттенка желтого сорбета используется и здесь.

​Дизайн гостиной

ГОСТИНАЯ homify Гостиная в классическом стиле Бежевый
homify

ГОСТИНАЯ

homify
homify
homify

Шикарная гостиная с настоящим кожаным диваном и элементами дизайна в стиле ар-нуво выглядит, как настоящий дворцовый зал. Рядом с диваном – оригинальный буфет из настоящего дерева, а стены оформлены декоративной штукатуркой с позолотой.

​Ванная комната

ВАННАЯ КОМНАТА homify Ванная в классическом стиле Белый
homify

ВАННАЯ КОМНАТА

homify
homify
homify

Настоящим райским оазисом можно назвать эту шикарную ванную комнату, выполненную в стиле Древнего Рима. Колонны здесь красиво обрамляют чашу и потолок наверху с декоративной вставкой настоящих витражей. Панно на стене сделано из стеклянной мозаики в стиле тропического водопада, а по обеим сторонам от чаши – декоративные ниши с подсветкой.

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​Цветовая гамма

ВАННАЯ КОМНАТА homify Ванная в классическом стиле Белый
homify

ВАННАЯ КОМНАТА

homify
homify
homify

Идеальной цветовой гаммой для такого проекта, что соединяет в себе многие классические стили (древнеримский, французский и рококо), стала бежевая палитра с использованием белого и позолоты.

​Лестничный холл

ЛЕСТНИЧНЫЙ ХОЛЛ homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Коричневый
homify

ЛЕСТНИЧНЫЙ ХОЛЛ

homify
homify
homify

Возвращаясь на первый этаж, мы попадаем в зону лестничного холла, где под самой лестницей есть интегрированный аквариум с круглым иллюминатором, а вдоль ступеней прямо в стене расположена точечная подсветка. Картины в золотых рамах красиво дополнены специальными светильниками.

​Бассейн

НУЛЕВОЙ ЭТАЖ. БАССЕЙН С ЗОНОЙ ОТДЫХА. homify Бассейны в эклектичном стиле Синий
homify

НУЛЕВОЙ ЭТАЖ. БАССЕЙН С ЗОНОЙ ОТДЫХА.

homify
homify
homify

На нулевом этаже мы нашли особенную зону отдыха – с большим бассейном, комнатой отдыха и сауной. Спускаясь сюда, будто попадаешь в другой мир, в отдельный от дома оазис с уникальной атмосферой.

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