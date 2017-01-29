До и После: Ремонт маленькой «гостинки»

Если вы уже выбрали город для жизни, то будете рады любой возможности получить здесь квадратные метры в собственность. Даже если они представлены квартирой студийной планировки площадью всего лишь 26 кв. метров. Кто-то возмутится, что этого недостаточно для полноценной жизни, но вы только посмотрите на эту квартирку. Может статься, что вы измените собственное мнение о нужной вам площади, чтобы быть счастливыми.
Столь эффектный редизайн нам представляет студия Insides из Марселя, что подарила владельцам миниатюрный кусочек приватного рая.
Стыдно признаться, но и в нашей стране есть подобные «чудеса». Бывшие общежития и «гостинки» отчаянно сражаются, чтобы дать своим владельцам необходимый для современного человека уровень комфорта. Здесь уже есть кухня и даже душевая кабина, а вот туалет по-прежнему общий с соседями по этажу.
26 квадратов представлены одной комнатой Г-образной формы. В дальней части от окна расположена кровать и пара гардеробов.
Оставив для кухни всего лишь место под двухдверную тумбу (раковина плюс узкая стеклокерамика для готовки) со шкафчиком над ней, в закрытом боксе удалось организовать ванную комнату с душем и (о, чудо!) с собственным унитазом!
Обеденный стол придется использовать как рабочую поверхность, но думаем, это небольшая плата за то, чтобы жить в центре Марселя в собственной квартирке.
Не стоит оценивать эту студию как апартаменты с тремя спальнями. Да, места мало. Да, все не так удобно, как хотелось бы. Да, лыжи с санями точно не влезут. Но чисто, современно и без излишнего нагромождения ненужных предметов.
Здесь все спроектировано так, чтобы не чувствовалось, что места катастрофически мало. Подвесной унитаз и такая же тумба позволяют не спотыкаться и не биться пальцами ног об выпирающие элементы, а душевая зона – это всего лишь шторка, шланг с лейкой и сливное отверстие линейной формы вдоль стены. Аскетично и стильно!
Кровать осталась на прежнем месте, но серо-кофейная цветовая гамма сделала и это маленькое пространство весьма эстетичным. Из гипсокартона за кроватью сформирована полочка для мелочей, что дало возможность спрятать все провода от светильников и сформировать акцентное изголовье.
Спальное место отделено от гостиной перегородкой, вдоль которой со стороны кровати расположен вместительный шкаф, а со стороны гостиной – ниша с полочками. Статус интерьера повышает икона современного дизайна – RAR-качалка Чарльза Эймса.
Невероятно удобные пластиковые кресла от Ikea очень органично вписались в общий дизайн и заменили традиционный диван для гостиной.
В этой студии есть два окна и стеклянная дверь, ведущая на балкон. Ремонту подвергся и он. Металлическое ограждение с навесом от солнца и дождя, круглый столик с парой стульев позволяют любоваться видом на Марсель – любимый город владельцев этой потрясающей студии.
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