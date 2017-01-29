До и После: Ремонт маленькой «гостинки»

Если вы уже выбрали город для жизни, то будете рады любой возможности получить здесь квадратные метры в собственность. Даже если они представлены квартирой студийной планировки площадью всего лишь 26 кв. метров. Кто-то возмутится, что этого недостаточно для полноценной жизни, но вы только посмотрите на эту квартирку. Может статься, что вы измените собственное мнение о нужной вам площади, чтобы быть счастливыми.

Столь эффектный редизайн нам представляет студия Insides из Марселя, что подарила владельцам миниатюрный кусочек приватного рая.