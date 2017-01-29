Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и После: Ремонт маленькой «гостинки»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Transformation d'un studio, Insides Insides Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Если вы уже выбрали город для жизни, то будете рады любой возможности получить здесь квадратные метры в собственность. Даже если они представлены квартирой студийной планировки площадью всего лишь 26 кв. метров. Кто-то возмутится, что этого недостаточно для полноценной жизни, но вы только посмотрите на эту квартирку. Может статься, что вы измените собственное мнение о нужной вам площади, чтобы быть счастливыми.

Столь эффектный редизайн нам представляет студия Insides из Марселя, что подарила владельцам миниатюрный кусочек приватного рая.

​До: Странная планировка

Transformation d'un studio, Insides Insides
Insides

Insides
Insides
Insides

Стыдно признаться, но и в нашей стране есть подобные «чудеса». Бывшие общежития и «гостинки» отчаянно сражаются, чтобы дать своим владельцам необходимый для современного человека уровень комфорта. Здесь уже есть кухня и даже душевая кабина, а вот туалет по-прежнему общий с соседями по этажу.

​До: Спальная зона

Transformation d'un studio, Insides Insides
Insides

Insides
Insides
Insides

26 квадратов представлены одной комнатой Г-образной формы. В дальней части от окна расположена кровать и пара гардеробов.

После: Рациональное решение

Transformation d'un studio, Insides Insides Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Insides

Insides
Insides
Insides

Оставив для кухни всего лишь место под двухдверную тумбу (раковина плюс узкая стеклокерамика для готовки) со шкафчиком над ней, в закрытом боксе удалось организовать ванную комнату с душем и (о, чудо!) с собственным унитазом!

​После: Обеденная зона

Transformation d'un studio, Insides Insides Кухня в стиле модерн
Insides

Insides
Insides
Insides

Обеденный стол придется использовать как рабочую поверхность, но думаем, это небольшая плата за то, чтобы жить в центре Марселя в собственной квартирке.

​После: Осознанная необходимость

Transformation d'un studio, Insides Insides Кухня в стиле модерн
Insides

Insides
Insides
Insides

Не стоит оценивать эту студию как апартаменты с тремя спальнями. Да, места мало. Да, все не так удобно, как хотелось бы. Да, лыжи с санями точно не влезут. Но чисто, современно и без излишнего нагромождения ненужных предметов.

​После: Стильная ванная комната

Transformation d'un studio, Insides Insides Ванная комната в стиле модерн
Insides

Insides
Insides
Insides

Здесь все спроектировано так, чтобы не чувствовалось, что места катастрофически мало. Подвесной унитаз и такая же тумба позволяют не спотыкаться и не биться пальцами ног об выпирающие элементы, а душевая зона – это всего лишь шторка, шланг с лейкой и сливное отверстие линейной формы вдоль стены. Аскетично и стильно!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​После: Зона для сна

Transformation d'un studio, Insides Insides Спальня в стиле модерн
Insides

Insides
Insides
Insides

Кровать осталась на прежнем месте, но серо-кофейная цветовая гамма сделала и это маленькое пространство весьма эстетичным. Из гипсокартона за кроватью сформирована полочка для мелочей, что дало возможность спрятать все провода от светильников и сформировать акцентное изголовье.

​После: Гостиная

Transformation d'un studio, Insides Insides ГостинаяПолки
Insides

Insides
Insides
Insides

Спальное место отделено от гостиной перегородкой, вдоль которой со стороны кровати расположен вместительный шкаф, а со стороны гостиной – ниша с полочками. Статус интерьера повышает икона современного дизайна – RAR-качалка Чарльза Эймса.

​После: Друзьям понравится

Transformation d'un studio, Insides Insides Гостиная в стиле модерн
Insides

Insides
Insides
Insides

Невероятно удобные пластиковые кресла от Ikea очень органично вписались в общий дизайн и заменили традиционный диван для гостиной.

​После: Милый балкончик

Transformation d'un studio, Insides Insides Терраса в средиземноморском стиле
Insides

Insides
Insides
Insides

В этой студии есть два окна и стеклянная дверь, ведущая на балкон. Ремонту подвергся и он. Металлическое ограждение с навесом от солнца и дождя, круглый столик с парой стульев позволяют любоваться видом на Марсель – любимый город владельцев этой потрясающей студии.

Далее на homify:

— Разные проекты домов на homify;

— Достойный дом для семейной жизни;

— Стильные спальни для двоих.

Швейцарский дом, полный современного люкса
А как вы оформили свою малогабаритку?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо