До и После: Из старой квартиры в апартаменты мечты!

Вам тоже кажется, что ремонт похож на магию? Вы тоже можете бесконечно смотреть, как стараниями профессионалов разных специальностей из полуразрушенного состояния восстают квадратные метры невероятной красоты, в которых с радостью будет жить современный человек, немного избалованный благами цивилизации. Удивительно наблюдать, как постепенно дом за домом, квартира за квартирой города, в которых мы выбрали жить, становятся все красивее и современнее, а мы влюбляемся в них все больше.

Благодаря вмешательству студии G.R design эта португальская квартира получила новую жизнь. К ее прошлому отнеслись с особым трепетом, поэтому роскошный деревянный пол и красивые двери отреставрировали и сделали изюминкой нового интерьера.

Перепланировка лишила квартиру множества перегородок, из-за которых квартира казалась тесной в некоторых уголках. Теперь же она полна простора и солнечного света, что заливает ее из новых окон.