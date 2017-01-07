До и После: Из старой квартиры в апартаменты мечты!

Вам тоже кажется, что ремонт похож на магию? Вы тоже можете бесконечно смотреть, как стараниями профессионалов разных специальностей из полуразрушенного состояния восстают квадратные метры невероятной красоты, в которых с радостью будет жить современный человек, немного избалованный благами цивилизации. Удивительно наблюдать, как постепенно дом за домом, квартира за квартирой города, в которых мы выбрали жить, становятся все красивее и современнее, а мы влюбляемся в них все больше.
Благодаря вмешательству студии G.R design эта португальская квартира получила новую жизнь. К ее прошлому отнеслись с особым трепетом, поэтому роскошный деревянный пол и красивые двери отреставрировали и сделали изюминкой нового интерьера.
Перепланировка лишила квартиру множества перегородок, из-за которых квартира казалась тесной в некоторых уголках. Теперь же она полна простора и солнечного света, что заливает ее из новых окон.
Обычная планировка с узким коридором, все старое и ощущается невероятно грязным. Даже жаль тех людей, которые были вынуждены жить в таких условиях.
Мы намеренно показываем вам самые неприглядные снимки интерьера до ремонта. Это позволяет по достоинству оценить работу, проделанную профессионалами.
Матовый шоколадный и белый глянец на фасадах, простая расстановка модулей, новая отделка для стен и пола. Этого достойна данная португальская квартира.
Листаем-листаем дальше!
А вот здесь хочется задержать взгляд, внимательно рассматривая эффектную асимметрию и размышляя, есть ли какой-либо рисунок на этой красивой сатиновой плитке.
Конечно же, никто не жил на этих руинах. На этом снимке запечатлен процесс сноса лишних стен и перегородок, в ходе которого вывезены груды строительного мусора.
К сожалению, мы можем оценить лишь выбранную отделку, фотографий интерьера у нас нет. Но зато вы можете расставить в этих комнатах мебель по своему усмотрению.
Эта комната была проходная, а ее освещенность позволяла превратить ее в эффектный зимний сад. Возможно, так и было когда-то давно.
Эта комната была проходная, а ее освещенность позволяла превратить ее в эффектный зимний сад. Возможно, так и было когда-то давно.
Деревянный пол с зелеными разводами… Хочется списать это на погрешности объектива.
Медовое сияние отреставрированного деревянного пола заливает почти все пространство квартиры.
Эти двери столь прекрасны, что их тоже захотелось сохранить. А результаты их реставрации вы уже видели в других интерьерах.
Столь просторная квартира находится в одном из домов в центре Лиссабона. Когда-то в ней жила весьма состоятельная португальская семья. Дизайнеры интерьера напомнили этой квартире о ее лучших временах, используя изысканные варианты декора в отделке.
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