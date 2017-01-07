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До и После: Из старой квартиры в апартаменты мечты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
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Вам тоже кажется, что ремонт похож на магию? Вы тоже можете бесконечно смотреть, как стараниями профессионалов разных специальностей из полуразрушенного состояния восстают квадратные метры невероятной красоты, в которых с радостью будет жить современный человек, немного избалованный благами цивилизации. Удивительно наблюдать, как постепенно дом за домом, квартира за квартирой города, в которых мы выбрали жить, становятся все красивее и современнее, а мы влюбляемся в них все больше.

Благодаря вмешательству студии G.R design эта португальская квартира получила новую жизнь. К ее прошлому отнеслись с особым трепетом, поэтому роскошный деревянный пол и красивые двери отреставрировали и сделали изюминкой нового интерьера.

Перепланировка лишила квартиру множества перегородок, из-за которых квартира казалась тесной в некоторых уголках. Теперь же она полна простора и солнечного света, что заливает ее из новых окон.

​До: Стандартная планировка

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Обычная планировка с узким коридором, все старое и ощущается невероятно грязным. Даже жаль тех людей, которые были вынуждены жить в таких условиях.

​До: Посмотреть и забыть

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Мы намеренно показываем вам самые неприглядные снимки интерьера до ремонта. Это позволяет по достоинству оценить работу, проделанную профессионалами.

​После: Современная кухня

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Матовый шоколадный и белый глянец на фасадах, простая расстановка модулей, новая отделка для стен и пола. Этого достойна данная португальская квартира.

​До: Прошлое без прикрас

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Листаем-листаем дальше!

​После: Супер-ванная

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

А вот здесь хочется задержать взгляд, внимательно рассматривая эффектную асимметрию и размышляя, есть ли какой-либо рисунок на этой красивой сатиновой плитке.

​До: Вернее, в процессе

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Конечно же, никто не жил на этих руинах. На этом снимке запечатлен процесс сноса лишних стен и перегородок, в ходе которого вывезены груды строительного мусора.

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​После: Почти готово

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

К сожалению, мы можем оценить лишь выбранную отделку, фотографий интерьера у нас нет. Но зато вы можете расставить в этих комнатах мебель по своему усмотрению.

​До: Остекление с решеткой

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Эта комната была проходная, а ее освещенность позволяла превратить ее в эффектный зимний сад. Возможно, так и было когда-то давно.

​До: Остекление с решеткой

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Эта комната была проходная, а ее освещенность позволяла превратить ее в эффектный зимний сад. Возможно, так и было когда-то давно.

​До: Старый паркет

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Деревянный пол с зелеными разводами… Хочется списать это на погрешности объектива.

​После: Отреставрированный пол

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Медовое сияние отреставрированного деревянного пола заливает почти все пространство квартиры.

​До: Былое величие

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Эти двери столь прекрасны, что их тоже захотелось сохранить. А результаты их реставрации вы уже видели в других интерьерах.

​После: Аристократичные элементы отделки

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

Столь просторная квартира находится в одном из домов в центре Лиссабона. Когда-то в ней жила весьма состоятельная португальская семья. Дизайнеры интерьера напомнили этой квартире о ее лучших временах, используя изысканные варианты декора в отделке.

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