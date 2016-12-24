10 вещей, которые появляются в доме после 30-ти

Сегодня мы посмотрим на интересные изменения вашего интерьера на рубеже тридцатилетия. Узнать характерные особенности этого возраста и сопутствующего ему интерьера сможет каждый из нас!
Осознание того, что на шторах, обивке дивана и постельном белье экономить нельзя, приходит не сразу. Лишь после пары удачных и, на первый взгляд, весьма расточительных покупок, вы понимаете, что жить не можете без плюша, натурального шелка или еще какого-нибудь дорогостоящего типа ткани. Текстиль высочайшего качества позволяет нам повысить уровень жизни в мгновение ока.
О том, что гостиная становится полноценной лишь после покупки кофейного столика и пары кресел, знают лишь те, у кого она есть. После 30-ти даже на маленькой площади очень хочется создать эталонный оазис стиля и эстетики.
Если в 20 вы знали, что не любите зеленый, то в 30 вы точно знаете, что не любите только его темные вариации, а вот нежный лайм вам как раз таки по душе. Кроме того, вы начинаете различать сиреневый и лавандовый и точно знаете, что жить не можете без фуксии.
Любимый цвет появляется тогда, когда человек находит образ жизни, который ему подходит. Сиреневый цвет отличает натур романтичных, связанных с эстетикой или искусством. Голубой цвет нравится современным городским людям, работающим в офисе. В то же время, бежевый цвет и теплые оттенки коричневого любят те, что работают на производстве или как-то связаны с промышленностью.
После 30-ти количество вещей в стандартной городской квартире начинает явно превышать ваши возможности хранения. К вам на помощь может прийти опытный дизайнер интерьера, создав интегрированные и очень эргономичные места для хранения – встроенные шкафы-купе, гардеробные, будуары и т.п.
После 30-ти приходит еще одно понимание – убирать все до идеальной чистоты легче, проще и комфортабельнее, чем постоянно жить в легком беспорядке. В дизайне интерьера это хорошо проявляется на кухне, потому новый гарнитур здесь становится максимально функциональным.
Два оттенка – шоколада и карамели, обычно недооценены людьми до 30-ти. После этого рубежа приходит новое видение столь глубоких цветов, а симпатия к трюфельному оттенку штор, шикарному паркету или даже отделке стен деревянными панелями становится частью образа вашей идеальной квартиры.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Для тех, кто особенно любит свою спальню, полный набор подушек становится очень важным элементом дизайна после 30-ти. Выбирая разные ткани обивки, дополняя декор разноформатными аксессуарами (например, подушкой в форме сердца) можно добиться идеального результата.
Centro
Любовь к декоративным элементам, блеску и нарочитой роскоши, потрясающим предметам искусства, чувственным тканям и дорогим люстрам приходит к нам тогда, когда мы точно понимаем – жизнь у нас одна и не стоит тратить ее на излишнюю скромность.
Будуарный столик – не последняя вещь, которая интересует вас в 30, когда большое количество средство по уходу за кожей становится частью вашей повседневной жизни. Потому и мужчины, и женщины стремятся создать отдельное местечко в спальне и для него.
Если до 30-ти вы видите особую функциональность модерна и минимализма, то после сложная многоплановая отделка начинает завораживать вас не меньше, чем кристальная чистота образа. Кроме того, у вас появляется симпатия либо к классическим стилям (барокко, французская классика), либо к неоклассическим (ар-деко, транситионал и т.п.).
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