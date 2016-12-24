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10 вещей, которые появляются в доме после 30-ти

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
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Сегодня мы посмотрим на интересные изменения вашего интерьера на рубеже тридцатилетия. Узнать характерные особенности этого возраста и сопутствующего ему интерьера сможет каждый из нас!

Роскошные, дорогие ткани

Blue Velvet, Insides Insides Гостиная в стиле лофт Металл Синий
Insides

Insides
Insides
Insides

Осознание того, что на шторах, обивке дивана и постельном белье экономить нельзя, приходит не сразу. Лишь после пары удачных и, на первый взгляд, весьма расточительных покупок, вы понимаете, что жить не можете без плюша, натурального шелка или еще какого-нибудь дорогостоящего типа ткани. Текстиль высочайшего качества позволяет нам повысить уровень жизни в мгновение ока.

Гостиная с креслами

Кухня-Гостиная homify Гостиные в эклектичном стиле Дерево Серый
homify

Кухня-Гостиная

homify
homify
homify

О том, что гостиная становится полноценной лишь после покупки кофейного столика и пары кресел, знают лишь те, у кого она есть. После 30-ти даже на маленькой площади очень хочется создать эталонный оазис стиля и эстетики.

Любимый цвет

Дизайн спальни 15 кв м в классическом стиле Студия интерьера Дениса Серова Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
Студия интерьера Дениса Серова

Дизайн спальни 15 кв м в классическом стиле

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

Если в 20 вы знали, что не любите зеленый, то в 30 вы точно знаете, что не любите только его темные вариации, а вот нежный лайм вам как раз таки по душе. Кроме того, вы начинаете различать сиреневый и лавандовый и точно знаете, что жить не можете без фуксии.

Любимый цвет появляется тогда, когда человек находит образ жизни, который ему подходит. Сиреневый цвет отличает натур романтичных, связанных с эстетикой или искусством. Голубой цвет нравится современным городским людям, работающим в офисе. В то же время, бежевый цвет и теплые оттенки коричневого любят те, что работают на производстве или как-то связаны с промышленностью.

Очень много вещей

КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ ПО ул.ТУЛЬСКОЙ homify Спальня в стиле модерн Розовый
homify

КВАРТИРА В НОВОСТРОЙКЕ ПО ул.ТУЛЬСКОЙ

homify
homify
homify

После 30-ти количество вещей в стандартной городской квартире начинает явно превышать ваши возможности хранения. К вам на помощь может прийти опытный дизайнер интерьера, создав интегрированные и очень эргономичные места для хранения – встроенные шкафы-купе, гардеробные, будуары и т.п.

Идеальная чистота на кухне

Киевский лофт Шеф-повара, DEnew DEnew Кухня в стиле лофт
DEnew

Киевский лофт Шеф-повара

DEnew
DEnew
DEnew

После 30-ти приходит еще одно понимание – убирать все до идеальной чистоты легче, проще и комфортабельнее, чем постоянно жить в легком беспорядке. В дизайне интерьера это хорошо проявляется на кухне, потому новый гарнитур здесь становится максимально функциональным.

Симпатия к шоколаду и карамели

Спальня Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко Спальня в стиле лофт
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Спальня

Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко
Архитектурная мастерская Бориса Коломейченко

Два оттенка – шоколада и карамели, обычно недооценены людьми до 30-ти. После этого рубежа приходит новое видение столь глубоких цветов, а симпатия к трюфельному оттенку штор, шикарному паркету или даже отделке стен деревянными панелями становится частью образа вашей идеальной квартиры.

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Полный набор подушек

"Немного солнца в стакане воды" квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Спальня в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Немного солнца в стакане воды квартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Для тех, кто особенно любит свою спальню, полный набор подушек становится очень важным элементом дизайна после 30-ти. Выбирая разные ткани обивки, дополняя декор разноформатными аксессуарами (например, подушкой в форме сердца) можно добиться идеального результата.

Страсть к излишествам

Гостиная "Centro" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гостиная в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гостиная Centro

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Любовь к декоративным элементам, блеску и нарочитой роскоши, потрясающим предметам искусства, чувственным тканям и дорогим люстрам приходит к нам тогда, когда мы точно понимаем – жизнь у нас одна и не стоит тратить ее на излишнюю скромность.

Будуарный столик

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м., Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Спальня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира в стиле современной классики, 62 кв.м.

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Будуарный столик – не последняя вещь, которая интересует вас в 30, когда большое количество средство по уходу за кожей становится частью вашей повседневной жизни. Потому и мужчины, и женщины стремятся создать отдельное местечко в спальне и для него.

Любовь к сложной отделке

Интерьер квартиры в стиле Эклектики, Belimov-Gushchin Andrey Belimov-Gushchin Andrey Ванная комната в эклектичном стиле
Belimov-Gushchin Andrey

Интерьер квартиры в стиле Эклектики

Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey
Belimov-Gushchin Andrey

Если до 30-ти вы видите особую функциональность модерна и минимализма, то после сложная многоплановая отделка начинает завораживать вас не меньше, чем кристальная чистота образа. Кроме того, у вас появляется симпатия либо к классическим стилям (барокко, французская классика), либо к неоклассическим (ар-деко, транситионал и т.п.).

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