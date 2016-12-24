10 вещей, которые появляются в доме после 30-ти

Если в 20 вы знали, что не любите зеленый, то в 30 вы точно знаете, что не любите только его темные вариации, а вот нежный лайм вам как раз таки по душе. Кроме того, вы начинаете различать сиреневый и лавандовый и точно знаете, что жить не можете без фуксии.

Любимый цвет появляется тогда, когда человек находит образ жизни, который ему подходит. Сиреневый цвет отличает натур романтичных, связанных с эстетикой или искусством. Голубой цвет нравится современным городским людям, работающим в офисе. В то же время, бежевый цвет и теплые оттенки коричневого любят те, что работают на производстве или как-то связаны с промышленностью.