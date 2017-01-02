Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​22 нестандартные идеи для прихожей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Думаете, что гости будут судить о вас по вашему дому, а первое впечатление о нем сложится из вида вашей прихожей? Но разве для них вы создаете его? Потому сфокусируйтесь на том, что хотите увидеть здесь именно вы.

Есть несколько универсальных правил. При перепланировке постарайтесь впустить солнечный свет в этот маленький уголок вашего дома, выбирайте светлую цветовую гамму, не бойтесь белого цвета, зеркал и блестящих предметов. Но при этом – остерегайтесь темной деревянной мебели и нескладной эклектики.

​Модули для хранения под лестницей

Wnętrza domu jednorodzinnego , ER DESIGN ER DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ER DESIGN

ER DESIGN
ER DESIGN
ER DESIGN

Еще один вариант для дизайна прихожей с лестницей включает эргономичное хранение под лестницей.

​Комбинация из маленьких зеркал

homify Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Такая идея подойдет для бюджетного дизайна вашей маленькой прихожей и добавит ей очарования ар-деко (если вы выберете ромбы) или уюта скандинавского стиля (если вы предпочтете им квадратные зеркала).

​Сложный подвесной потолок

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Акцентный подвесной потолок с параметрическим узором идеально подойдет для современной прихожей в городской квартире.

​Светильники в линию

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

В коридоре красиво будут смотреться маленькие светильники в линию, особенно если они выполнены в стиле модерн, параметрика или ар-деко. Мы советуем отказаться от светильников в стиле прованс, классических, османских, если того не требует ваш дизайн-проект, так как они визуально сужают помещение.

​Черно-белый контраст

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

Шикарная идея для дизайна маленькой прихожей – серый или черный керамический паркет, белые стены и серая или бледно-коричневая мебель! Такой формат идеален для прихожей в стилях модерн, минимализм, скандинавский и ар-деко, если добавить немного глянца.

​Этнические мотивы

Entrance Troinex, LAdesign LAdesign Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Еще один интересный вариант дизайна прихожей связан с добавлением этнических мотивов – плетеных корзинок, декора, резного дерева, аксессуаров. Используя их, вы можете создать африканский, марокканский, индийский или средиземноморский интерьер.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Зеркало во всю стену

Холл "Refinement" Студия дизайна Дарьи Одарюк Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Холл Refinement

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Такая идея подойдет для дизайна прихожей абсолютно любого размера. Если в вашем распоряжении есть стена шириной от 60 см, можете смело ее зазеркалить!

​Стеллаж перед гостиной

CASA L+L, Studio Associato Casiraghi Studio Associato Casiraghi Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Белый
Studio Associato Casiraghi

Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi
Studio Associato Casiraghi

При перепланировке очень хорошим решением является объединение гостиной и прихожей. Тогда в последнюю попадает солнечный свет, а приватность можно обеспечить декоративным стеллажом.

​Подсвечники по пути лестницы

House 10, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Если в вашей прихожей есть лестница, оформите ступени лестницы с помощью подсветки. Светильники могут быть встроены в стену, в ступени, висеть над ступенями вдоль лестницы или стоять прямо на ступенях.

​Комбинированная отделка пола

«Аромат изыска» homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

«Аромат изыска»

homify
homify
homify

Еще одна идея касается зонирования пространства с помощью отделки пола. Так, в прихожей вас встречает благородный мрамор, а ведет по коридору в гостиную уже роскошный паркет.

​Дверь-слайдер в гардероб, ванную

Прихожая СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Серый
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Прихожая

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Дверь-слайдер поможет серьезно сэкономить пространство в прихожей, коридоре, ванной комнате или гардеробе. Ее можно сделать зеркальной, стеклянной (прозрачной, матовой или с гравировкой), пластиковой, деревянной.

​Отсутствие перегородок

Portfolio, Loft Factory Loft Factory Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

Полное отсутствие перегородок поможет вам организовать шкаф-купе в миниатюрной прихожей между двумя комнатами (теми, что расположены рядом со входом в квартиру) – гостиной или кухней, например.

​Яркий пуфик и акцентная ниша

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Такой вариант – удачное решение для прихожей, в которой практически нет места для декора.

​Панно из мозаики

Mieszkanie prywatne 4 pokoje - Nowe Orłowo - Invest Komfort - Gdynia Orłowo, Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz
Anna Maria Sokołowska Architektura Wnętrz

Еще один шикарный и при этом весьма дорогостоящий прием дизайна прихожей – панно из мозаики, которое может быть выполнено в любом стиле от ренессанса до рокер-шика!

​Стеллаж во всю стену

Mieszkanie "D", pracownia jaganna pracownia jaganna Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
pracownia jaganna

pracownia jaganna
pracownia jaganna
pracownia jaganna

Более практичный вариант дизайна прихожей связан с интересным модулем хранения. Здесь одна часть отдана под одежду и обувь, другая – под библиотеку, третья – под фотографии и декор.

​Асимметричная модульная мебель

Mieszkanie - Warszawa Włochy, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Легкую асимметрию в маленькой прихожей можно создать самостоятельно, если покупать нечетное количество предметов.

​Гламурная ниша с пуговицами-капитоне

Mieszkanie z dmuchawcem z nutką glamour, studio bonito studio bonito Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
studio bonito

studio bonito
studio bonito
studio bonito

Шикарный вариант заказного шкафа для прихожей можно идеально приспособить для маленькой прихожей, в которой очень мало естественного света.

​Неоновая надпись

Realizacja 8, MGN Pracownia Architektoniczna MGN Pracownia Architektoniczna Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
MGN Pracownia Architektoniczna

MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna
MGN Pracownia Architektoniczna

Такой декор в конце коридора или в прихожей станет изюминкой вашей квартиры!

​Разноцветные стеллажи

Холл (1) Олег Елфимычев Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Фиолетовый / Лиловый
Олег Елфимычев

Холл (1)

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Если в вашей прихожей планируется размещение большого количества шкафов, сделайте их разноцветными, одни – белыми или бежевыми, другие – яркими акцентными.

​Подсветка в полу

Седьмое небо, Modernspace Modernspace
Modernspace

Седьмое небо

Modernspace
Modernspace
Modernspace

Идеальный вариант для дизайна прихожей в стиле модерн или минимализм – встроенная в пол подсветка вдоль стены по пути следования в гостиную.

​Ниши в стенах с подсветкой

Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич Окна и двериДвери
Кирилл Губаревич

Квартира

Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич

Этот шикарный вариант отлично впишется в классический интерьер в стилях рококо, ар-деко и ар-нуво! Потрясающий эффект шкатулки с драгоценностями создает здесь ансамбль из нескольких приемов профессионального дизайна.

​Настоящий гардероб в нише

Гардероб homify Гардеробная в эклектичном стиле
homify

Гардероб

homify
homify
homify

Еще одна идея касается организации гардероба в прихожей, в его нише. Вместо встроенного шкафа здесь можно организовать walk-in-closet (шкаф, в которой можно входить; гардеробная) с узкими стеллажами слева и справа и зеркалом.

Для тех, кто обожает homify:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

Удачное преображение маленькой ванной комнаты
А вам какая идея понравилась?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо