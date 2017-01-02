​22 нестандартные идеи для прихожей

Думаете, что гости будут судить о вас по вашему дому, а первое впечатление о нем сложится из вида вашей прихожей? Но разве для них вы создаете его? Потому сфокусируйтесь на том, что хотите увидеть здесь именно вы.
Есть несколько универсальных правил. При перепланировке постарайтесь впустить солнечный свет в этот маленький уголок вашего дома, выбирайте светлую цветовую гамму, не бойтесь белого цвета, зеркал и блестящих предметов. Но при этом – остерегайтесь темной деревянной мебели и нескладной эклектики.
Еще один вариант для дизайна прихожей с лестницей включает эргономичное хранение под лестницей.
Такая идея подойдет для бюджетного дизайна вашей маленькой прихожей и добавит ей очарования ар-деко (если вы выберете ромбы) или уюта скандинавского стиля (если вы предпочтете им квадратные зеркала).
Акцентный подвесной потолок с параметрическим узором идеально подойдет для современной прихожей в городской квартире.
В коридоре красиво будут смотреться маленькие светильники в линию, особенно если они выполнены в стиле модерн, параметрика или ар-деко. Мы советуем отказаться от светильников в стиле прованс, классических, османских, если того не требует ваш дизайн-проект, так как они визуально сужают помещение.
Шикарная идея для дизайна маленькой прихожей – серый или черный керамический паркет, белые стены и серая или бледно-коричневая мебель! Такой формат идеален для прихожей в стилях модерн, минимализм, скандинавский и ар-деко, если добавить немного глянца.
Еще один интересный вариант дизайна прихожей связан с добавлением этнических мотивов – плетеных корзинок, декора, резного дерева, аксессуаров. Используя их, вы можете создать африканский, марокканский, индийский или средиземноморский интерьер.
Refinement
Такая идея подойдет для дизайна прихожей абсолютно любого размера. Если в вашем распоряжении есть стена шириной от 60 см, можете смело ее зазеркалить!
При перепланировке очень хорошим решением является объединение гостиной и прихожей. Тогда в последнюю попадает солнечный свет, а приватность можно обеспечить декоративным стеллажом.
Если в вашей прихожей есть лестница, оформите ступени лестницы с помощью подсветки. Светильники могут быть встроены в стену, в ступени, висеть над ступенями вдоль лестницы или стоять прямо на ступенях.
Еще одна идея касается зонирования пространства с помощью отделки пола. Так, в прихожей вас встречает благородный мрамор, а ведет по коридору в гостиную уже роскошный паркет.
Дверь-слайдер поможет серьезно сэкономить пространство в прихожей, коридоре, ванной комнате или гардеробе. Ее можно сделать зеркальной, стеклянной (прозрачной, матовой или с гравировкой), пластиковой, деревянной.
Полное отсутствие перегородок поможет вам организовать шкаф-купе в миниатюрной прихожей между двумя комнатами (теми, что расположены рядом со входом в квартиру) – гостиной или кухней, например.
Такой вариант – удачное решение для прихожей, в которой практически нет места для декора.
Еще один шикарный и при этом весьма дорогостоящий прием дизайна прихожей – панно из мозаики, которое может быть выполнено в любом стиле от ренессанса до рокер-шика!
Более практичный вариант дизайна прихожей связан с интересным модулем хранения. Здесь одна часть отдана под одежду и обувь, другая – под библиотеку, третья – под фотографии и декор.
Легкую асимметрию в маленькой прихожей можно создать самостоятельно, если покупать нечетное количество предметов.
Шикарный вариант заказного шкафа для прихожей можно идеально приспособить для маленькой прихожей, в которой очень мало естественного света.
Такой декор в конце коридора или в прихожей станет изюминкой вашей квартиры!
Если в вашей прихожей планируется размещение большого количества шкафов, сделайте их разноцветными, одни – белыми или бежевыми, другие – яркими акцентными.
Идеальный вариант для дизайна прихожей в стиле модерн или минимализм – встроенная в пол подсветка вдоль стены по пути следования в гостиную.
Этот шикарный вариант отлично впишется в классический интерьер в стилях рококо, ар-деко и ар-нуво! Потрясающий эффект шкатулки с драгоценностями создает здесь ансамбль из нескольких приемов профессионального дизайна.
Еще одна идея касается организации гардероба в прихожей, в его нише. Вместо встроенного шкафа здесь можно организовать walk-in-closet (шкаф, в которой можно входить; гардеробная) с узкими стеллажами слева и справа и зеркалом.
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