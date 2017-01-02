​22 нестандартные идеи для прихожей

Думаете, что гости будут судить о вас по вашему дому, а первое впечатление о нем сложится из вида вашей прихожей? Но разве для них вы создаете его? Потому сфокусируйтесь на том, что хотите увидеть здесь именно вы.

Есть несколько универсальных правил. При перепланировке постарайтесь впустить солнечный свет в этот маленький уголок вашего дома, выбирайте светлую цветовую гамму, не бойтесь белого цвета, зеркал и блестящих предметов. Но при этом – остерегайтесь темной деревянной мебели и нескладной эклектики.