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До и После: Покупаем и ремонтируем деревенский дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
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Многие мечтают купить старый деревенский домик, отремонтировать его, а потом использовать как дачу. А можно подарить его родителям, которые уже пресытились суетой и шумом города и мечтают отдохнуть на природе, радуясь приезжающим на выходные и каникулы внукам и выращивая томаты и перцы в тепличке за домом.

Но такой трюк пройдет только с теми домами, которые выстояли в борьбе со временем и хотя и выглядят сейчас непрезентабельно, но все же сохранили крепкие стены. Перекрыть крышу и вставить новые окна и двери, снести пару перегородок, пристроить солнечную веранду, и такой дом будет радовать вас еще долгие годы. Но, повторяем, браться за такое нужно с полным осознанием того, что это действительно старый дом и ему потребуется ваша забота (и средства!) и профессионализм того, кто в этом действительно разбирается.

Владельцы этого старого дома с камышовой крышей, покрытой мхом, не питали иллюзий о том, что смогут легко и быстро сами провести его качественную реконструкцию, потому пригласили студию Architekturatelier Biermann, которая успешно реанимировала дом, сохранив при этом его сказочное очарование. Кажется, что таким он был построен и простоял не один десяток лет в волшебном анабиозе, представ перед владельцами идеальным загородным домиком.

​До: Сельская идиллия

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Часть дома оштукатурена, придется чистить кирпичную кладку, чтобы вернуть дому аутентичный голландский шарм.

​До: Пациент все еще жив!

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Так и представляешь себе каменщиков, которые кирпичик за кирпичиком выкладывали стены этого дома. Потом кто-то крыл крышу соломой, как и положено в этой части мира. Но теперь он нуждается в ремонте, чтобы внутри опять захотел кто-то жить.

​До: Процесс запущен

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Старую кровлю пришлось разобрать, не имело никакого смысла класть новую солому, срок службы которой более полувека, на старую стропильную систему. А чтобы дождь не помешал, пришлось укрывать все это пленкой, потому что крыть крышу соломой – дело не быстрое.

​До: А что внутри?

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

В интерьерах планируется сделать достаточно скромную отделку. Под штукатурку и покраску пришлось тщательно выравнивать стены, а под планируемую керамическую плитку на полу – проводить систему «теплого пола».

​До: Новая планировка

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Дом на самом деле достаточно скромных размеров, да и комнаты там миниатюрные, потому многие из стен пришлось убрать, оставив только опорные части, на которых сидит крыша. Общественное пространство запроектировано, как открытая планировка с удобными нишами для зон.

​До: Наружные работы

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Новенькие соломенные крыши похожи на аккуратно постриженных ежиков, у которых иголочки сидят так плотно друг к другу, что кажутся почти шерсткой загадочного зверя. Эти крыши используются в самой Голландии уже много веков, но современный мир сделал их природное обаяние трендом, потому домики в голландском стиле есть уже по всему миру.

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​После: Интерьеры почти готовы

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Белоснежная кухня в стиле минимализм гармонично выглядит на фоне простой отделки и открытых потолочных балок. Хорошо, что рыжее дерево здесь идет акцентом, а не основной отделкой.

​После: Готов к новой жизни!

Umbau und Sanierung einer Reetdachkate, Architekturatelier Biermann Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann
Architekturatelier Biermann

Традиционный голландский домик безупречно выглядит на фоне пасторального провинциального пейзажа. Территория вокруг распланирована ему подстать. Представьте здесь современную и садовую мебель и порадуйтесь за тех, кто скоро въедет в этот новый-старый дом.

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