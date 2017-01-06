До и После: Покупаем и ремонтируем деревенский дом

Многие мечтают купить старый деревенский домик, отремонтировать его, а потом использовать как дачу. А можно подарить его родителям, которые уже пресытились суетой и шумом города и мечтают отдохнуть на природе, радуясь приезжающим на выходные и каникулы внукам и выращивая томаты и перцы в тепличке за домом.

Но такой трюк пройдет только с теми домами, которые выстояли в борьбе со временем и хотя и выглядят сейчас непрезентабельно, но все же сохранили крепкие стены. Перекрыть крышу и вставить новые окна и двери, снести пару перегородок, пристроить солнечную веранду, и такой дом будет радовать вас еще долгие годы. Но, повторяем, браться за такое нужно с полным осознанием того, что это действительно старый дом и ему потребуется ваша забота (и средства!) и профессионализм того, кто в этом действительно разбирается.

Владельцы этого старого дома с камышовой крышей, покрытой мхом, не питали иллюзий о том, что смогут легко и быстро сами провести его качественную реконструкцию, потому пригласили студию Architekturatelier Biermann, которая успешно реанимировала дом, сохранив при этом его сказочное очарование. Кажется, что таким он был построен и простоял не один десяток лет в волшебном анабиозе, представ перед владельцами идеальным загородным домиком.