До и После: Покупаем и ремонтируем деревенский дом

Многие мечтают купить старый деревенский домик, отремонтировать его, а потом использовать как дачу. А можно подарить его родителям, которые уже пресытились суетой и шумом города и мечтают отдохнуть на природе, радуясь приезжающим на выходные и каникулы внукам и выращивая томаты и перцы в тепличке за домом.
Но такой трюк пройдет только с теми домами, которые выстояли в борьбе со временем и хотя и выглядят сейчас непрезентабельно, но все же сохранили крепкие стены. Перекрыть крышу и вставить новые окна и двери, снести пару перегородок, пристроить солнечную веранду, и такой дом будет радовать вас еще долгие годы. Но, повторяем, браться за такое нужно с полным осознанием того, что это действительно старый дом и ему потребуется ваша забота (и средства!) и профессионализм того, кто в этом действительно разбирается.
Владельцы этого старого дома с камышовой крышей, покрытой мхом, не питали иллюзий о том, что смогут легко и быстро сами провести его качественную реконструкцию, потому пригласили студию Architekturatelier Biermann, которая успешно реанимировала дом, сохранив при этом его сказочное очарование. Кажется, что таким он был построен и простоял не один десяток лет в волшебном анабиозе, представ перед владельцами идеальным загородным домиком.
Часть дома оштукатурена, придется чистить кирпичную кладку, чтобы вернуть дому аутентичный голландский шарм.
Так и представляешь себе каменщиков, которые кирпичик за кирпичиком выкладывали стены этого дома. Потом кто-то крыл крышу соломой, как и положено в этой части мира. Но теперь он нуждается в ремонте, чтобы внутри опять захотел кто-то жить.
Старую кровлю пришлось разобрать, не имело никакого смысла класть новую солому, срок службы которой более полувека, на старую стропильную систему. А чтобы дождь не помешал, пришлось укрывать все это пленкой, потому что крыть крышу соломой – дело не быстрое.
В интерьерах планируется сделать достаточно скромную отделку. Под штукатурку и покраску пришлось тщательно выравнивать стены, а под планируемую керамическую плитку на полу – проводить систему «теплого пола».
Дом на самом деле достаточно скромных размеров, да и комнаты там миниатюрные, потому многие из стен пришлось убрать, оставив только опорные части, на которых сидит крыша. Общественное пространство запроектировано, как открытая планировка с удобными нишами для зон.
Новенькие соломенные крыши похожи на аккуратно постриженных ежиков, у которых иголочки сидят так плотно друг к другу, что кажутся почти шерсткой загадочного зверя. Эти крыши используются в самой Голландии уже много веков, но современный мир сделал их природное обаяние трендом, потому домики в голландском стиле есть уже по всему миру.
Белоснежная кухня в стиле минимализм гармонично выглядит на фоне простой отделки и открытых потолочных балок. Хорошо, что рыжее дерево здесь идет акцентом, а не основной отделкой.
Традиционный голландский домик безупречно выглядит на фоне пасторального провинциального пейзажа. Территория вокруг распланирована ему подстать. Представьте здесь современную и садовую мебель и порадуйтесь за тех, кто скоро въедет в этот новый-старый дом.
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