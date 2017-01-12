Дизайн квартиры для двоих

Сочетаются ли в интерьере кирпичная кладка и буфет в стиле рококо? Конечно же, если это важные части вашей мечты, а для дизайна интерьера вы выбрали профессионала, который будет учитывать все ваши пожелания. Так, в этой квартире, будто в эффектной мозаике были собраны самые привлекательные детали образа жизни владельцев.

В итоге интерьер получился эклектичный и очень интересный, а благодаря выдержанной цветовой гамме гармонично вместил в себя сразу несколько характеров.