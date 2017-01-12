Дизайн квартиры для двоих Эта уютная московская квартира с эклектичным подходом к дизайну позволяет жить в обычном спальном районе с особым комфортом. Архитектор и дизайнер Сергей Ожогин создал данный проект для пары с маленькой собачкой. Благодаря комплексному подходу с перепланировкой и дизайном интерьера все три члена этой семьи теперь могут наслаждаться комфортом и эстетикой своей потрясающей квартиры.
Сочетаются ли в интерьере кирпичная кладка и буфет в стиле рококо? Конечно же, если это важные части вашей мечты, а для дизайна интерьера вы выбрали профессионала, который будет учитывать все ваши пожелания. Так, в этой квартире, будто в эффектной мозаике были собраны самые привлекательные детали образа жизни владельцев.
В итоге интерьер получился эклектичный и очень интересный, а благодаря выдержанной цветовой гамме гармонично вместил в себя сразу несколько характеров.
После перепланировки были объединены коридор, гостиная, кухня и лоджия, которые все вместе составили одно большое пространство общественной зоны. Делая квартиру более просторной и привлекательной, данная идея позволяет организовать полноценный домашний кинотеатр высокого качества, доступный как в гостиной, так и на кухне.
Модная средиземноморская кухня с итальянским гарнитуром и удивительной мозаикой для кухонного фартука выглядит в этом интерьере просто великолепно. Создавая атмосферу виллы в Тоскане, она подчеркивает и стильную современность интерьера с помощью столовой группы в стиле модерн.
В дизайне спальни использованы многие классические приемы – обои, текстильная обивка с капитоне для стен, паркет и шторы в пол, а для систем хранения и кровати выбраны современные варианты. В итоге клиент получил именно то, что хотел – ностальгично-нежную атмосферу спальни вкупе с удобством и функциональностью.
Достаточно просторная ванная комната оформлена двумя типами керамической плитки и мозаикой в цвете сицилийского марсала. Раковина встроена в тумбу, а сливы и изливы – в стены. Впечатляет нестандартная подсветка для потолка и навесные унитаз и биде.
Так, эта очень атмосферная, теплая и невероятно модная московская квартира дает возможность жить в мегаполисе именно той жизнью, что вы хотели – с ароматами роз, тимьяна и итальянской кухни!
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