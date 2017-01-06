Люксовый шарм в загородном доме

В этом современном коттедже, наполненном шармом лондонского бутик-отеля, живет русская семья, которая искренне ценит современный дизайн и его возможности, позволяющие жить на новом уровне комфорта.
Архитектор Сергей Ожогин спроектировал его со страстью к роскоши, эксклюзивным деталям, нестандартному подходу в стиле 21-ого века и европейскому шику. Так, этот дом получил невероятную атмосферность и стал местом для жизни, которое не просто служит заданной функциональности, но и вдохновляет всех вокруг.
В дизайне фасадов этого современного дома были использованы привлекательные оттенки трюфеля и кремового, которые вместе с грифельным цоколем и деревянными окнами позволили создать образ неприступного замка, абсолютно самодостаточного. В проекте дома есть мансарда, балконы на втором этаже и башня, составленная из двух эркеров один над другим и имеющая собственную кровлю.
Войдя в дом, вы попадете в особый мир, полный дорогих тканей, блеска хрусталя, эффектной геометрии зеркал и стекла, люксового паркета из древесины твердых пород и прочих изысканных деталей.
Для дизайна интерьера общественной зоны были выбраны темные коричневые оттенки, с акцентами из золота и меди в обивке мягкой мебели и другом текстиле.
Глянцевая черная кухня, размещенная в правой части комнаты, выглядит в этой гостиной почти футуристичным дополнением. Здесь есть кухонный остров, состоящий из барной стойки и рабочей поверхности, а также несколько интегрированных в стену высоких модулей для хранения и кулинарии.
Шикарное сочетание цветов, благородных материалов и оттенков позволяет сделать эту кухню-гостиную похожей, в первую очередь, на президентские апартаменты в бутик-отеле. Проверенный временем и миллионами по всему миру, данный стиль по праву может считаться одним из самых лучших решений для дизайна интерьера в загородном доме или квартире. Полный глубины и насыщенных акцентов, он позволяет чувствовать себя комфортабельно и ощущать защищенность на уровне абсолютной безопасности.
При подъеме наверх, нас завораживает модный брендовый светильник, составленный из множества сверкающих шаров, выставка картин в холле и библиотека от пола до потолка далее по коридору.
Одна из спален на мансарде выполнена в шоколадных тонах, строгих линиях и любви к роскошным оттенкам.
Эта ванная комната находится как раз при шоколадной спальне и выполнена в той же цветовой гамме, с дополнением нежного кремового оттенка.
При главной спальне, просторной и сверх-эстетичной, есть гардеробная, собственная ванная комната с джакузи, а также мягкий уголок для отдыха в зоне будуара.
Главная ванная комната выполнена в стиле минимализм с африканскими оттенками. Она повторяет интерьеры дорогостоящих резортов в саваннах, колоритных и максимально комфортабельных.
Гостевая спальня оформлена в восточном стиле с использованием этнических орнаментов и текстиля. Здесь стоит диван в османском стиле, кровать расположена на подиуме и обрамлена декоративными шторами цвета карамели. Как и все остальные интерьеры в этом проекте, она насыщена особенной атмосферой, которая идеальным образом сочетается как с архитектурой дома, так и с главными пожеланиями заказчика.
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