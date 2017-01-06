Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Люксовый шарм в загородном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Столовая комнатаАксессуары и декор Кожа Бежевый
Loading admin actions …

В этом современном коттедже, наполненном шармом лондонского бутик-отеля, живет русская семья, которая искренне ценит современный дизайн и его возможности, позволяющие жить на новом уровне комфорта.

Архитектор Сергей Ожогин спроектировал его со страстью к роскоши, эксклюзивным деталям, нестандартному подходу в стиле 21-ого века и европейскому шику. Так, этот дом получил невероятную атмосферность и стал местом для жизни, которое не просто служит заданной функциональности, но и вдохновляет всех вокруг.

​Шоколадно-кремовая эстетика

Дом в лесу homify Керамика Бежевый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

В дизайне фасадов этого современного дома были использованы привлекательные оттенки трюфеля и кремового, которые вместе с грифельным цоколем и деревянными окнами позволили создать образ неприступного замка, абсолютно самодостаточного. В проекте дома есть мансарда, балконы на втором этаже и башня, составленная из двух эркеров один над другим и имеющая собственную кровлю.

​Дизайн интерьера

Дом в лесу homify Столовая комнатаАксессуары и декор Кожа Бежевый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Войдя в дом, вы попадете в особый мир, полный дорогих тканей, блеска хрусталя, эффектной геометрии зеркал и стекла, люксового паркета из древесины твердых пород и прочих изысканных деталей.

Для дизайна интерьера общественной зоны были выбраны темные коричневые оттенки, с акцентами из золота и меди в обивке мягкой мебели и другом текстиле.

​Кухня-гостиная

Дом в лесу homify КухняКухонная мебель Дерево Бежевый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Глянцевая черная кухня, размещенная в правой части комнаты, выглядит в этой гостиной почти футуристичным дополнением. Здесь есть кухонный остров, состоящий из барной стойки и рабочей поверхности, а также несколько интегрированных в стену высоких модулей для хранения и кулинарии.

​Атмосфера бутик-отеля

Дом в лесу homify КухняКухонная мебель Пластик Черный
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Шикарное сочетание цветов, благородных материалов и оттенков позволяет сделать эту кухню-гостиную похожей, в первую очередь, на президентские апартаменты в бутик-отеле. Проверенный временем и миллионами по всему миру, данный стиль по праву может считаться одним из самых лучших решений для дизайна интерьера в загородном доме или квартире. Полный глубины и насыщенных акцентов, он позволяет чувствовать себя комфортабельно и ощущать защищенность на уровне абсолютной безопасности.

​Лестничный холл

Дом в лесу homify Балкон, веранда и террасаМебель Дерево Коричневый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

При подъеме наверх, нас завораживает модный брендовый светильник, составленный из множества сверкающих шаров, выставка картин в холле и библиотека от пола до потолка далее по коридору.

​Шоколадная спальня

Дом в лесу homify Спальная комната Кровати и изголовья Дерево Коричневый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Одна из спален на мансарде выполнена в шоколадных тонах, строгих линиях и любви к роскошным оттенкам.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Ванная комната

Дом в лесу homify Ванная комнатаВанны и душевые Керамика Бежевый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Эта ванная комната находится как раз при шоколадной спальне и выполнена в той же цветовой гамме, с дополнением нежного кремового оттенка.

​Главная спальня

Дом в лесу homify Спальная комната Диваны и шезлонги Дерево Белый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

При главной спальне, просторной и сверх-эстетичной, есть гардеробная, собственная ванная комната с джакузи, а также мягкий уголок для отдыха в зоне будуара.

​Ванная комната с джакузи

Дом в лесу homify Ванная комнатаАксессуары Пластик Белый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Главная ванная комната выполнена в стиле минимализм с африканскими оттенками. Она повторяет интерьеры дорогостоящих резортов в саваннах, колоритных и максимально комфортабельных.

​Восточная спальня

Дом в лесу homify ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Бежевый
homify

Дом в лесу

homify
homify
homify

Гостевая спальня оформлена в восточном стиле с использованием этнических орнаментов и текстиля. Здесь стоит диван в османском стиле, кровать расположена на подиуме и обрамлена декоративными шторами цвета карамели. Как и все остальные интерьеры в этом проекте, она насыщена особенной атмосферой, которая идеальным образом сочетается как с архитектурой дома, так и с главными пожеланиями заказчика.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Маленький домик за 2,5 млн рублей
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо