Люксовый шарм в загородном доме

В этом современном коттедже, наполненном шармом лондонского бутик-отеля, живет русская семья, которая искренне ценит современный дизайн и его возможности, позволяющие жить на новом уровне комфорта.

Архитектор Сергей Ожогин спроектировал его со страстью к роскоши, эксклюзивным деталям, нестандартному подходу в стиле 21-ого века и европейскому шику. Так, этот дом получил невероятную атмосферность и стал местом для жизни, которое не просто служит заданной функциональности, но и вдохновляет всех вокруг.