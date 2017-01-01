Дизайн одной стильной московской квартиры

Современный стиль модерн позволяет создать в пространстве одной квартиры настолько удобный образ жизни, что она, если и не кажется больше по размеру, то уж точно смотрится эффектнее. Скромность модерна не стоит принимать за скупость. Четкие линии, чистые оттенки, компактное зонирование – все это детали одного большого плана, который называется «Стиль жизни 21-ого века».
Дизайнеры из студии Irina Krivtsova Design знают все плюсы модерна и реализуют дизайн-проекты для многих московских квартир. Одну из них мы сегодня покажем вам в формате виртуального тура. Но, прежде всего, нам всем стоит вспомнить, что современный стиль – это то, к чему стремится любой настоящий урбанист, даже если не всегда подозревает об этом.
Общая площадь квартиры – 79 кв. метров, а расположена она в Химках, Московская область. Клиент – мужчина, который в будущем собирается создать семью, а сегодня хочет видеть свою квартиру максимально комфортабельной и стильной.
Цветовая гамма этой гостиной с зоной столовой безупречна. Оттенок горького шоколада здесь являются доминирующим, создавая атмосферу, идеальную как для отдыха, так и для встреч с друзьями.
Обратите внимание на модные акценты в виде фото-постера, параметрического светильника в столовой или ниши удивительного марокканского синего оттенка. Строгие линии мебели в столовой позволяют визуально скомпенсировать плавные изгибы кожаного дивана, а вместе обе зоны создают правильную комбинацию для жизни и отдыха.
Кухня с гарнитуром в стиле модерн и отделкой пола керамической плиткой разместилась в небольшой нише возле столовой. Для встроенной техники здесь выбраны высокие матово-белые модули, а основной гарнитур комбинирует белые и черные фасады.
Добавляют этой кухне блеска стеклянный фартук, стальная посуда и сантехника, а также стальной экран на уровне пола, который позволяет сделать уборку в интерьере максимально удобной в повседневном формате
Модная спальня с мятными стенами и декоративным ананасом на тумбочке повторяет лучшие традиции американского дизайна. Лаконичность городской квартиры возведена здесь в ранг совершенства, а интерьер оказывается максимально расслабляющим, не уступая другим комнатам в эффектной урбанистичности.
Модная раскладка двух типов плиток на стенах с красивыми блестящими угловыми вставками – эксклюзивный метод от дизайнера, собранный как мозаика под этот индивидуальный проект.
Эта маленькая комната оформлена с истинно нью-йоркским шиком. Здесь стоит софа с мягкими спинками нежно-синего оттенка, на полу мы найдем шоколадного цвета паркет, а окна в пол позволяют при желании открыть потрясающий вид на город с высоты. Сейчас данная комната выполняет функции кабинета, но в будущем станет детской.
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