Дизайн одной стильной московской квартиры

Современный стиль модерн позволяет создать в пространстве одной квартиры настолько удобный образ жизни, что она, если и не кажется больше по размеру, то уж точно смотрится эффектнее. Скромность модерна не стоит принимать за скупость. Четкие линии, чистые оттенки, компактное зонирование – все это детали одного большого плана, который называется «Стиль жизни 21-ого века».

Дизайнеры из студии Irina Krivtsova Design знают все плюсы модерна и реализуют дизайн-проекты для многих московских квартир. Одну из них мы сегодня покажем вам в формате виртуального тура. Но, прежде всего, нам всем стоит вспомнить, что современный стиль – это то, к чему стремится любой настоящий урбанист, даже если не всегда подозревает об этом.

Общая площадь квартиры – 79 кв. метров, а расположена она в Химках, Московская область. Клиент – мужчина, который в будущем собирается создать семью, а сегодня хочет видеть свою квартиру максимально комфортабельной и стильной.