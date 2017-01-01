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Деревянный дом с душой романтика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Теплый, уютный, свой и такой родной – именно так видела свой дом семья, которая в итоге реализовала свою мечту истинно русским способом. В их владении теперь большой, современный и очень красивый деревянный дом, который явно имеет душу романтика.

Эскизный проект дома был разработан в студии Irina Krivtsova Design, далее конструктивная разработка велась инженерно-строительной компанией «Алеф Билд», которая и производила в дальнейшем строительство дома и отделочные работы, после того, как полный дизайн-проект был подготовлен дизайнерами.

​Идеальный для холодной зимы

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homify

homify
homify
homify

Такой дом даже зимой смотрится парадно и красиво, будто морозы ему совсем нипочем. Статный и достаточно большой, чтобы быть самым ярким пятном на этой зимней улице, он явно вызывает гордость хозяев при взгляде на него.

​Асимметричная форма

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Интересный асимметричный формат деревянного дома – это возможность в 21-ом веке получить очень современную планировку даже при данном методе строительства. В принципе, архитектор и клиенты ничем не ограничены, и внутри такой дом может быть похожим на особняк, деревенский домик, пентхаус или обычный коттедж.

В данном случае клиенты выбрали что-то среднее между скандинавским деревянным и домом в русских традиционных теплых и ярких тонах. В целом этот проект удивляет своей атмосферностью и даже некоторой непредсказуемостью. Для дизайна интерьера был выбран необычный эклектичный стиль, сочетающий в себе настроение деревянного дома, теплые оттенки и даже ретро-атмосферу из 70-х!

​Дизайн интерьера гостиной

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

В гостиной с высокими потолками мы нашли современный камин с отделкой камнем, модульный диванчик с ретро-раскраской и отделку пола полированным керамогранитом.

Гостевая комната

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Удивительная комната при гостиной в стиле прованс может быть как гостевой спальней, так и комнатой для чаепитий, на французский манер. Вставка на стене из красивых обоев показывает возможности дизайна стен для деревянного дома.

​Столовая

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Эклектичная столовая создает европейскую атмосферу благодаря эффектному фотопостеру. Для дизайна интерьера была выбрана приятная бежевая цветовая гамма.

​Лиловая спальня

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Романтичная лиловая спальня используется зеркальную отделку для стен, белую и темно-коричневую мебель для создания контраста со стандартной светло-коричневой палитрой в интерьере деревянного дома.

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​Голубая спальня

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Еще одна спальня – голубая, она находится на мансарде и выглядит не менее интересно. Атмосфера ретро-дизайна, витающая в воздухе, создает очень необычный образ этого интерьера. Радиаторы красиво оформлены декоративными деревянными экранами и расположены под окнами.

​Мятная свежесть в ванной

homify дом,деревянный дом,дизайн дома,клееный брус,дизайн интерьера
homify

homify
homify
homify

Дизайн ванной комнаты был создан на основе современной раскладки керамической плитки от пола до потолка. Здесь есть встроенные сливы и изливы, невероятно стильные унитаз и биде, деревянный потолок с подсветкой и качественная система вентиляции.

На участке были выполнены все работы по благоустройству и даже построены гостевой дом (половина его отдана для проживания охранника и имеет отдельный вход) и гараж с технической пристройкой.

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