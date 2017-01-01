Деревянный дом с душой романтика

Теплый, уютный, свой и такой родной – именно так видела свой дом семья, которая в итоге реализовала свою мечту истинно русским способом. В их владении теперь большой, современный и очень красивый деревянный дом, который явно имеет душу романтика.

Эскизный проект дома был разработан в студии Irina Krivtsova Design, далее конструктивная разработка велась инженерно-строительной компанией «Алеф Билд», которая и производила в дальнейшем строительство дома и отделочные работы, после того, как полный дизайн-проект был подготовлен дизайнерами.