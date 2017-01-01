Деревянный дом с душой романтика

Теплый, уютный, свой и такой родной – именно так видела свой дом семья, которая в итоге реализовала свою мечту истинно русским способом. В их владении теперь большой, современный и очень красивый деревянный дом, который явно имеет душу романтика.
Эскизный проект дома был разработан в студии Irina Krivtsova Design, далее конструктивная разработка велась инженерно-строительной компанией «Алеф Билд», которая и производила в дальнейшем строительство дома и отделочные работы, после того, как полный дизайн-проект был подготовлен дизайнерами.
Такой дом даже зимой смотрится парадно и красиво, будто морозы ему совсем нипочем. Статный и достаточно большой, чтобы быть самым ярким пятном на этой зимней улице, он явно вызывает гордость хозяев при взгляде на него.
Интересный асимметричный формат деревянного дома – это возможность в 21-ом веке получить очень современную планировку даже при данном методе строительства. В принципе, архитектор и клиенты ничем не ограничены, и внутри такой дом может быть похожим на особняк, деревенский домик, пентхаус или обычный коттедж.
В данном случае клиенты выбрали что-то среднее между скандинавским деревянным и домом в русских традиционных теплых и ярких тонах. В целом этот проект удивляет своей атмосферностью и даже некоторой непредсказуемостью. Для дизайна интерьера был выбран необычный эклектичный стиль, сочетающий в себе настроение деревянного дома, теплые оттенки и даже ретро-атмосферу из 70-х!
В гостиной с высокими потолками мы нашли современный камин с отделкой камнем, модульный диванчик с ретро-раскраской и отделку пола полированным керамогранитом.
Удивительная комната при гостиной в стиле прованс может быть как гостевой спальней, так и комнатой для чаепитий, на французский манер. Вставка на стене из красивых обоев показывает возможности дизайна стен для деревянного дома.
Эклектичная столовая создает европейскую атмосферу благодаря эффектному фотопостеру. Для дизайна интерьера была выбрана приятная бежевая цветовая гамма.
Романтичная лиловая спальня используется зеркальную отделку для стен, белую и темно-коричневую мебель для создания контраста со стандартной светло-коричневой палитрой в интерьере деревянного дома.
Еще одна спальня – голубая, она находится на мансарде и выглядит не менее интересно. Атмосфера ретро-дизайна, витающая в воздухе, создает очень необычный образ этого интерьера. Радиаторы красиво оформлены декоративными деревянными экранами и расположены под окнами.
Дизайн ванной комнаты был создан на основе современной раскладки керамической плитки от пола до потолка. Здесь есть встроенные сливы и изливы, невероятно стильные унитаз и биде, деревянный потолок с подсветкой и качественная система вентиляции.
На участке были выполнены все работы по благоустройству и даже построены гостевой дом (половина его отдана для проживания охранника и имеет отдельный вход) и гараж с технической пристройкой.
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