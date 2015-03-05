Новый офис Google в Маунтин-Вью

За свою относительно недолгую историю компания Google сменила немало офисов – от фермерской хижины в Дании до многоэтажки в Нью-Йорке. Домом для новой штаб-квартиры поискового гиганта был выбран Маунтин-вью – небольшой городок в округе Санта-Клара штата Калифорния. Архитекторами этого масштабного проекта были назначены молодые, но уже успевшие вписать свои имена в историю современного зодчества Бьярке Ингельс и Томаз Хезервик. Судя по визуализации проекта, это будет не просто новое здание, а вполне самодостаточный, построенный с нуля город.
Амбиционзный проект самой инновационной компании мира обещает подарить немало сюрпризов. Google на протяжении полутора десятилетий создает не имеющие аналога цифровые продукты. В последние годы интересы компании все чаще выходят за рамки интернет пространства. Одно из важнейших направлений работы Google – проникновение
умных технологий во все сферы жизни. Как корпорация добра планирует реализовать концепцию
умного города в своей собственной штаб-квартире, читайте в этой статье.
В ярком и динамичном пространстве города Google природа и архитектура представляют собой единое целое. Здесь сады, парки и высокие офисные здания не противоречат, а дополняют друг друга. Любой желающий сможет выйти на пробежку или устроить пикник прямо рядом со штаб – квартирой одной из самых знаменитых компаний мира.
Чтобы не ввести вас заблуждение, поясним, что американский офис Google и раньше располагался в городке Маунтин-вью. Пятнадцать лет назад бессменные владельцы компании выбрали это место из-за необыкновенно красивого ландшафта, близости к важнейшим университетам и возможности работать в самом сердце Силиконовой долины. Google не переехал, а просто затеял перепланировку, цель которой – значительно расширить площадь занимаемую штаб-квартирой.
Google активно инвестирует в инновационные проекты, направленные на улучшение окружающей среды и пропагандирует экологический стиль жизни. При строительстве нового офиса компания отказалась от использования бетона, заменив его на легкие и подвижные структуры, которые можно перестраивать под текущие проекты. Основой проекта станут большие полупрозрачные навесы, накрывающие каждую площадку.
За пределами офиса также можно встретить прозрачные навесы. Как считают архитекторы, с помощью этой конструкции им удастся размыть границы между природой и архитектурой. Небольшие холмы, велосипедные дорожки и многочисленные кафе формируют ландшафт этого парка, в котором красота естественной природы и инновационные технологии не вступают в конфронтацию друг с другом, а превращаются во взаимодополняющие составляющие единой системы.
Один из ключевых приоритетов компании Google – привнести новую жизнь в уникальную природную среду Маунтин-вью.
Экономия энергии и фокус на развитие инициатив по использованию природной источников энергии также на повестке дня Google.
Штаб-квартира Google – это не только рай для сотрудников компании, в новых парках вокруг офиса корпорации смогут прогуляться все желающие. Особенно повезло жителям Маунтин-вью и окрестностей, ведь теперь они в любой момент смогут насладиться живописной природой и полюбоваться на многочисленные экзотические растения.
Когда-то Силиконовая долина приняла и поддержала проекты небольшой, но очень амбициозной команды Google, и теперь, когда компания выросла до размеров одной из крупнейших корпораций мира, пришло время поблагодарить гостеприимное технологическое сообщество. В планах Google – расширение инфраструктуры, включающее строительство новых ресторанов и магазинов, что даст возможность заработать местным производителям и предпринимателям, а также создаст дополнительные рабочие места.
Давайте ненадолго отвлечемся от самого проекта и обратим внимание на его создателей. Дизайн штаб-квартиры Google – результат сотрудничества двух знаменитых архитекторов – основателям студии Heatherwick Томаса Хезервика и датчанина Бьярке Ингельса, владельца не менее известной студии BIG.
Среди прочих проектов BIG занимается тщательным изучением и анализом новых тенденций в обществе. В проектах Ингельса всегда четко просматривается ориентированность на эволюцию и развитие. Архитектура отвечает требованиям современного общества и в тоже время меняет его в лучшую сторону. Что касается Томаса Хезервика, то ему нет равных по количеству реализованных сложных, масштабных и в тоже время невероятно красивых проектов.
Результатом сотрудничества двух молодых гениев должен стать новый офис Google, который по масштабности должен переплюнуть проект компании Apple, также строящей на данный момент в Купертино новую штаб-квартиру в форме космического корабля.
Google известен своими нестандартными методиками по повышению производительности труда сотрудников. В офисе этой компании каждый работник по желанию может отправиться на тихий час или попроситься на пару дней постажироваться у повара на местной кухне, чтобы получить новый, выходящий за рамки его служебных обязанностей опыт.
Судя по всем, подход к архитектуре и дизайну интерьера у Google можно считать не менее инновационным. Приятно, что одна из самых успешных компаний мира заботится о своих сотрудниках, предоставляя им возможность работать в самом необычном офисе мира.