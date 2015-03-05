Новый офис Google в Маунтин-Вью

За свою относительно недолгую историю компания Google сменила немало офисов – от фермерской хижины в Дании до многоэтажки в Нью-Йорке. Домом для новой штаб-квартиры поискового гиганта был выбран Маунтин-вью – небольшой городок в округе Санта-Клара штата Калифорния. Архитекторами этого масштабного проекта были назначены молодые, но уже успевшие вписать свои имена в историю современного зодчества Бьярке Ингельс и Томаз Хезервик. Судя по визуализации проекта, это будет не просто новое здание, а вполне самодостаточный, построенный с нуля город.

Амбиционзный проект самой инновационной компании мира обещает подарить немало сюрпризов. Google на протяжении полутора десятилетий создает не имеющие аналога цифровые продукты. В последние годы интересы компании все чаще выходят за рамки интернет пространства. Одно из важнейших направлений работы Google – проникновение умных технологий во все сферы жизни. Как корпорация добра планирует реализовать концепцию умного города в своей собственной штаб-квартире, читайте в этой статье.