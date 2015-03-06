Стеллажи в стиле баухауз

Высшая школа строительства и конструирования Баухауз и возникшее на ее базе одноименное художественное объединение, своей главной целью видели создание нового визуального языка, основанного на функционализме – красиво то, что удобно и утилитарно.

Свежие идеи в искусстве и науке рождаются неслучайно, зачастую они являются производными от сложившейся в обществе экономической ситуации. Движение баухауз появилось после Первой мировой войны, во времена хауса и разрухи. Его основатели верили, что конструктивный и рациональный подход к строительству зданий и созданию промышленных товаров, поможет удовлетворить массовые потребности населения, предоставив возможность жить в простых и красивых домах среди удобной и доступной по цене мебели.

Спустя почти век с момента своего рождения, баухауз остается актуальным и востребованным. Мебель в стиле баухауз всегда выглядит современно. Ностальгия, ретро, историзм – все это не про вечно молодой и популярный баухаус. В этой статье мы рассматриваем стильные и необычные стеллажи, в дизайне которых были использованы принципы баухауза.