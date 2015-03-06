Стеллажи в стиле баухауз

Высшая школа строительства и конструирования Баухауз и возникшее на ее базе одноименное художественное объединение, своей главной целью видели создание нового визуального языка, основанного на функционализме – красиво то, что удобно и утилитарно.
Свежие идеи в искусстве и науке рождаются неслучайно, зачастую они являются производными от сложившейся в обществе экономической ситуации. Движение баухауз появилось после Первой мировой войны, во времена хауса и разрухи. Его основатели верили, что конструктивный и рациональный подход к строительству зданий и созданию промышленных товаров, поможет удовлетворить массовые потребности населения, предоставив возможность жить в простых и красивых домах среди удобной и доступной по цене мебели.
Спустя почти век с момента своего рождения, баухауз остается актуальным и востребованным. Мебель в стиле баухауз всегда выглядит современно. Ностальгия, ретро, историзм – все это не про вечно молодой и популярный баухаус. В этой статье мы рассматриваем стильные и необычные стеллажи, в дизайне которых были использованы принципы баухауза.
Простым баухауз дизайн выглядит только на первый взгляд. В основе создания мебели в этом стиле лежит детальный расчет как эстетических, так и технических параметров объекта. Асимметричность фасада этого шкафа создает приятный визуальный эффект, разная ширина и высота полок позволяет легко разместить в нем предметы разного размера.
Разумеется, представленные в статье стеллажи – это не баухауз в чистом виде, но в них без труда читаются основные принципы стиля. Современные дизайнеры переосмысливают свойственную баухаузу лаконичность и отсутствие вычурности, стремясь отразить в создаваемых объектах тенденции нового времени – динамичность, скорость и стремление к инновациям.
Эргономичность, грациозность и связь прошлого с настоящим – именно так хотелось бы охарактеризовать этот необычный стеллаж, в дизайне которого невозможно не разглядеть характерные черты баухауза. Вопреки стереотипам, баухауз умеет быть гибким и при правильном подходе может весьма органично вписаться в классический интерьер.
На этом изображении мы имеем честь наблюдать пожалуй самый женственный стеллаж в мире. Книжные полки в форме женской туфельки – настоящая находка для истинных модниц. Благодаря функциональности, граничащей с аскетизмом, рациональности использования материалов и монохромной цветовой гаммы, баухауз традиционно считался скорее мужским стилем, но в современном прочтении получил элегантные дамские очертания.
Четкая геометрия линий – важнейшая особенность баухауза. Отказ от излишнего украшательства и орнаментики еще не означает, что дизайн мебели выглядит скучно. Игра с формой создала забавный оптический эффект, благодаря которому стеллаж выигрышно отличается от стандартных книжных полок.
Стеллаж-башня займет очень немного места и наверняка станет одним из центральных элементов интерьера. Поместить в нем можно не только книги и диски, но и личные вещи, которые вам хотелось бы скрыть от маленьких детей. Дизайн этого стеллажа прост и одновременно очень оригинален.
Стеллаж ’Backpack’ (в пер. с англ. рюкзак) вполне соответствует своему названию и напоминает большой и вместительный туристический рюкзак. Деревянные полки держатся на прочном и стабильном ремне, который позволяет регулировать их количество и высоту. Backpack прочен и может удерживать достаточно большое количество предметов. Более того, он одинаково органично смотрится как в квартире, так и в офисе.