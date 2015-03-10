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Практичный и долговечный дизайн квартиры в ЖК Воробьевы горы

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homify Гостиная в стиле модерн
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В одной из книг идей мы уже рассказывали о современных и модных тенденциях в дизайне интерьера, однако сегодня мы хотим показать вам интересный проект, созданный в 2005 – 2006 гг.  Итак, перед вами квартира в жилом комплексе «Воробьевы горы».

Гостиная homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная

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homify

Сложно поверить, что этому интерьеру уже десять лет, не так ли? Авторство принадлежит Архитектурному бюро Лены Гординой, целью которого является создание современных и долговечных проектов. Заказчиком была молодая девушка с активной жизненной позицией – студентка престижного экономического вуза и будущий предприниматель. Планировалось, что в квартире будет не только удобно заниматься, но и проводить время с друзьями и отдыхать.

Несмотря на то, что квартира проектировалась для одного человека, было решено, что в случае увеличения семьи, она комфортно может быть использована без капитальных перепланировок. 

Как мы видим, интерьер представляет собой разделяемое на независимые части пространство, которое в то же время может быть использовано и как одно целое.

Архитектурные приемы

Кухня homify Кухня в стиле модерн
homify

Кухня

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homify

Современные решения здесь представлены различными архитектурно-планировочными и инженерными приемами. Квартира решена как традиционная классическая анфилада, но с раздвижными окрашенными в лак перегородками с очень высоким звукопоглощением. Они разделяют ее на несколько функциональных пространств (гостиная, кухня, кабинет и спальня). Удивительно, но, находясь в одном из помещений квартиры, можно наслаждаться стопроцентной тишиной, даже если в другом её конце происходит активность и шумят гости.

Освещение

Гостиная - столовая homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная – столовая

homify
homify
homify

Освещение вдоль анфилады со встроенными инновационными светильниками предусматривает реагирование на датчик движения, а изменение цвета регулируется и настраивается пультом.

Cанузел homify Ванная комната в стиле модерн
homify

Cанузел

homify
homify
homify

В санузле в полу сделана стеклянная инсталляция из световодов бокового свечения, настраиваемая специальным инсталлированным в гардеробной устройством.

Гостиная

Гостиная - столовая homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная – столовая

homify
homify
homify

Однородность материалов  и поверхностей – одна из отличительных актуальных черт современного дизайна.

Несмотря на, казалось бы, значительную площадь для одного человека, все пространство использовано предельно рационально и с учетом всех пожеланий и требований заказчицы, ни один миллиметр не был утерян.

Спальня

Спальня homify Спальня в стиле модерн
homify

Спальня

homify
homify
homify

В спальне над кроватью находится панно с изображением поверхности Луны. Такова была фантазия заказчицы – ей хотелось видеть космическую тему в интерьере. Полоса света в полу – визуальная граница спальни и холла – галереи. Раздвижные перегородки помогают при необходимости закрыть спальное пространство.

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Кухня

Кухня homify Кухня в стиле модерн
homify

Кухня

homify
homify
homify

Световые полосы отделяют визуально жилые зоны от галереи и других помещений. Отсюда открывается вид на гостиную и на её ультрасовременную мебель со светодиодной подсветкой. Исходя из модных тенденций 2000-х, был установлен кухонный остров., который совмещает обеденную зону и зону приготовления пищи. Такой формат остается актуальными и по сей день. 

Холл-галерея

Холл - галерея homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Холл – галерея

homify
homify
homify

Большую роль играет камень. Он размещен в разноглубинных разноразмерных каменных слэбах, которыми декорированы стены между функциональными и технологическими помещениями – прихожей, гостевого санузла, хозяйственной команты, гардеробной, основного санузла и основными жилыми помещениями – гостиной, кухни, кабинета и спальни. Так от зоны спальни можно насквозь увидеть все пространство квартиры, которое легко трансформируется и разделяется на части при помощи раздвижных перегородок. 

Кабинет

Кабинет homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Кабинет

homify
homify
homify

Рабочий кабинет граничит с гардеробной зоной, но разделен также стеной, декорированной каменными слэбами, как и прихожая с гостиной. Здесь можно полностью уединиться, закрыв одну или обе раздвижные перегородки.

Датский дизайн: Vipp Shelter
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