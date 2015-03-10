Практичный и долговечный дизайн квартиры в ЖК Воробьевы горы

Сложно поверить, что этому интерьеру уже десять лет, не так ли? Авторство принадлежит Архитектурному бюро Лены Гординой, целью которого является создание современных и долговечных проектов. Заказчиком была молодая девушка с активной жизненной позицией – студентка престижного экономического вуза и будущий предприниматель. Планировалось, что в квартире будет не только удобно заниматься, но и проводить время с друзьями и отдыхать.

Несмотря на то, что квартира проектировалась для одного человека, было решено, что в случае увеличения семьи, она комфортно может быть использована без капитальных перепланировок.

Как мы видим, интерьер представляет собой разделяемое на независимые части пространство, которое в то же время может быть использовано и как одно целое.