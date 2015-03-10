Практичный и долговечный дизайн квартиры в ЖК Воробьевы горы

В одной из книг идей мы уже рассказывали о современных и модных тенденциях в дизайне интерьера, однако сегодня мы хотим показать вам интересный проект, созданный в 2005 – 2006 гг. Итак, перед вами квартира в жилом комплексе «Воробьевы горы».
Сложно поверить, что этому интерьеру уже десять лет, не так ли? Авторство принадлежит Архитектурному бюро Лены Гординой, целью которого является создание современных и долговечных проектов. Заказчиком была молодая девушка с активной жизненной позицией – студентка престижного экономического вуза и будущий предприниматель. Планировалось, что в квартире будет не только удобно заниматься, но и проводить время с друзьями и отдыхать.
Несмотря на то, что квартира проектировалась для одного человека, было решено, что в случае увеличения семьи, она комфортно может быть использована без капитальных перепланировок.
Как мы видим, интерьер представляет собой разделяемое на независимые части пространство, которое в то же время может быть использовано и как одно целое.
Современные решения здесь представлены различными архитектурно-планировочными и инженерными приемами. Квартира решена как традиционная классическая анфилада, но с раздвижными окрашенными в лак перегородками с очень высоким звукопоглощением. Они разделяют ее на несколько функциональных пространств (гостиная, кухня, кабинет и спальня). Удивительно, но, находясь в одном из помещений квартиры, можно наслаждаться стопроцентной тишиной, даже если в другом её конце происходит активность и шумят гости.
Освещение вдоль анфилады со встроенными инновационными светильниками предусматривает реагирование на датчик движения, а изменение цвета регулируется и настраивается пультом.
В санузле в полу сделана стеклянная инсталляция из световодов бокового свечения, настраиваемая специальным инсталлированным в гардеробной устройством.
Однородность материалов и поверхностей – одна из отличительных актуальных черт современного дизайна.
Несмотря на, казалось бы, значительную площадь для одного человека, все пространство использовано предельно рационально и с учетом всех пожеланий и требований заказчицы, ни один миллиметр не был утерян.
В спальне над кроватью находится панно с изображением поверхности Луны. Такова была фантазия заказчицы – ей хотелось видеть космическую тему в интерьере. Полоса света в полу – визуальная граница спальни и холла – галереи. Раздвижные перегородки помогают при необходимости закрыть спальное пространство.
Световые полосы отделяют визуально жилые зоны от галереи и других помещений. Отсюда открывается вид на гостиную и на её ультрасовременную мебель со светодиодной подсветкой. Исходя из модных тенденций 2000-х, был установлен кухонный остров., который совмещает обеденную зону и зону приготовления пищи. Такой формат остается актуальными и по сей день.
Большую роль играет камень. Он размещен в разноглубинных разноразмерных каменных слэбах, которыми декорированы стены между функциональными и технологическими помещениями – прихожей, гостевого санузла, хозяйственной команты, гардеробной, основного санузла и основными жилыми помещениями – гостиной, кухни, кабинета и спальни. Так от зоны спальни можно насквозь увидеть все пространство квартиры, которое легко трансформируется и разделяется на части при помощи раздвижных перегородок.