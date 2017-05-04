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10 французских балконов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в стиле модерн
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Французский балкончик – это балкон шириной от 5 до 30 см, позволяющий лишь выглянуть из комнаты, но не стоять на нем, как на обычном балконе. Здесь негде расположить мебель или даже коврик, но можно поставить растения, лежанку для кота.

Элегантный французский балкон

Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Дома в классическом стиле Железо / Сталь Красный
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

В дизайне французских балконов чаще всего используются кованые ограждения, идеально подходящие под классические и нео-классические здания. Они отлично бы смотрелись и в архитектуре в стиле замка, в стиле романеско с каменной отделкой, в средиземноморском или в стиле прованс. 

Классический французский балкон

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Французские балконы были придуманы французскими архитекторами для квартир городской застройки. Они позволяют экономить на площади участка, которой в Париже было очень мало, потому и земля здесь изначально была дорогой. Но и такая конструкция балкона дает возможность жителям комфортно курить, дышать свежим воздухом, смотреть на улицу с хорошей панорамой.

Традиционный французский балкон

Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Дома в классическом стиле Железо / Сталь Металлический / Серебристый
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

Французские балконы отлично подходят для холодного климата, где большой открытый балкон и не нужен. При этом они прекрасно работают и в теплом климате. Например, в турецких и испанских квартирах, бывает, есть два балкона и еще один (или даже два) французских, которые все равно лучше окон.

Минималистичный французский балкон

Lavinya Apartmanı, yücel partners yücel partners Дома в стиле модерн Дерево Эффект древесины
yücel partners

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ограждения могут быть коваными белыми, бежевыми, с цветами и кадками, ленточками, окна могут быть простые, с расстекловкой или витражами, распашными или слайдерами. Обрамление балкона может быть и кованым, и деревянным, и стеклянным. 

Современный французский балкон

Lemon Park 2, ÖZYALÇIN CONSTRUCTION ÖZYALÇIN CONSTRUCTION Дома в стиле модерн
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION
ÖZYALÇIN CONSTRUCTION

Правда, кованые ограждения не являются одним из правил создания французского балкона, тем более, черные.

Стильный французский балкон

K1 House, Atelye 70 Planners & Architects Atelye 70 Planners & Architects Дома в стиле модерн
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Последний вариант – очень популярен во всех европейских странах, от Норвегии и Германии до Испании и Турции, и очень часто используется в мало- и многоквартирных домах в стилях модерн и минимализм.

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Бюджетный вариант

Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Дома в классическом стиле Железо / Сталь Металлический / Серебристый
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

А в 21 веке французский балкончик снова входит в моду и является отличной возможностью сделать проект коттеджа уникальным. Его удивительное очарование придает кухне аристократичности, спальне – романтичности, столовой – европейского шика и неизменно смотрится лучше, чем простое окно.

Интересный вариант французского балкона

Ferforje Fransız Korkuluk, REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE Дома в классическом стиле Железо / Сталь Черный
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE
REYTAŞ DEMİR ÇELİK FERFORJE

Французский балкон можно использовать в разных стилях в архитектуре, но лучше всего он подходит к этим трем – нео-классика французская, прованс и минимализм. В двух первых вариантах используется ковка, в третьем – стекло.

Турецкий вариант

ALİ ÖZCAN EVİ-İSTANBUL, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Дома в рустикальном стиле Железобетон Бежевый
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Французский балкончик изначально создавался для того, чтобы не использовать обычные балконы вовсе, как пережиток. Конечно же, в целом эксперимент не удался, и в Париже до сих пор маленькие квартиры только с французскими балкончиками считаются бюджетным жильем и сдаются по минимальной цене (например, 600-700 евро в месяц).

Вариант для детских (справа на фото)

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Тем не менее, когда-то давно он сыграл очень важную роль в становлении самого красивого города планеты в плане архитектуры. Во многом именно благодаря изысканным французским балкончикам (и, конечно же, голубиным мансардам, и уличным кафе) Париж такой красивый.

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