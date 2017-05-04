10 французских балконов

Французские балконы отлично подходят для холодного климата, где большой открытый балкон и не нужен. При этом они прекрасно работают и в теплом климате. Например, в турецких и испанских квартирах, бывает, есть два балкона и еще один (или даже два) французских, которые все равно лучше окон.