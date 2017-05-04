10 французских балконов

Французский балкончик – это балкон шириной от 5 до 30 см, позволяющий лишь выглянуть из комнаты, но не стоять на нем, как на обычном балконе. Здесь негде расположить мебель или даже коврик, но можно поставить растения, лежанку для кота.
В дизайне французских балконов чаще всего используются кованые ограждения, идеально подходящие под классические и нео-классические здания. Они отлично бы смотрелись и в архитектуре в стиле замка, в стиле романеско с каменной отделкой, в средиземноморском или в стиле прованс.
Французские балконы были придуманы французскими архитекторами для квартир городской застройки. Они позволяют экономить на площади участка, которой в Париже было очень мало, потому и земля здесь изначально была дорогой. Но и такая конструкция балкона дает возможность жителям комфортно курить, дышать свежим воздухом, смотреть на улицу с хорошей панорамой.
Французские балконы отлично подходят для холодного климата, где большой открытый балкон и не нужен. При этом они прекрасно работают и в теплом климате. Например, в турецких и испанских квартирах, бывает, есть два балкона и еще один (или даже два) французских, которые все равно лучше окон.
Ограждения могут быть коваными белыми, бежевыми, с цветами и кадками, ленточками, окна могут быть простые, с расстекловкой или витражами, распашными или слайдерами. Обрамление балкона может быть и кованым, и деревянным, и стеклянным.
Правда, кованые ограждения не являются одним из правил создания французского балкона, тем более, черные.
Последний вариант – очень популярен во всех европейских странах, от Норвегии и Германии до Испании и Турции, и очень часто используется в мало- и многоквартирных домах в стилях модерн и минимализм.
А в 21 веке французский балкончик снова входит в моду и является отличной возможностью сделать проект коттеджа уникальным. Его удивительное очарование придает кухне аристократичности, спальне – романтичности, столовой – европейского шика и неизменно смотрится лучше, чем простое окно.
Французский балкон можно использовать в разных стилях в архитектуре, но лучше всего он подходит к этим трем – нео-классика французская, прованс и минимализм. В двух первых вариантах используется ковка, в третьем – стекло.
Французский балкончик изначально создавался для того, чтобы не использовать обычные балконы вовсе, как пережиток. Конечно же, в целом эксперимент не удался, и в Париже до сих пор маленькие квартиры только с французскими балкончиками считаются бюджетным жильем и сдаются по минимальной цене (например, 600-700 евро в месяц).
Тем не менее, когда-то давно он сыграл очень важную роль в становлении самого красивого города планеты в плане архитектуры. Во многом именно благодаря изысканным французским балкончикам (и, конечно же, голубиным мансардам, и уличным кафе) Париж такой красивый.
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