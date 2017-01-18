Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

До и после: Поразительный ремонт 5 ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Многие затягивают с ремонтом ванной комнаты. Несомненно, замена неработающих смесителей и ликвидация протечек идет у большинства достаточно неплохо. Но вот когда дело касается более существенного ремонта, многие предпочитают откладывать это до последнего. И тогда, увы, кроме тотальной зачистки не спасет уже ничего. Но с чистого листа можно создать нечто совершенно невероятное, превратив те же 5 квадратов в оазис кристальной чистоты и абсолютного порядка.

Именно к этому стремятся все, кто делает ремонт в ванной комнате. Но так как каждый из нас смотрит мы на все это действо все же под немного разным углом, рассмотреть чужие варианты перед собственным ремонтом будет весьма полезно.

​До: Ретро в рыжих оттенках

RISTRUTTURAZIONE: dagli anni '70 a un décor di impronta francese , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Похоже, во время этого ремонта главным было замостить все от пола до потолка. При этом и для пола, и для стен выбрана одинаковая плитка с геометрическим орнаментом. Учитывая небольшую площадь помещения и насыщенность оттенков, идея изначально была провальной.

​После: Брутальный аскетизм

RISTRUTTURAZIONE: dagli anni '70 a un décor di impronta francese , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

После предыдущего интерьера даже скромный вариант с серо-бетонными шлифованными стенами кажется глотком свежего воздуха. Модные формы унитаза и раковины, блеск хромированных смесителей и окрашенный в белый деревянный потолок завершают картинку.

​До: Психоделические орнаменты

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Не будем излишне строгими с теми, кто придумал вариант отделки в этой ванной комнате. Возможно, другой плитки просто не было.

​После: Эко-шик

REFORMA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, Novodeco Novodeco Ванная комната в стиле модерн
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Часто после ужасающей пестроты в интерьере появляется изысканная простота. Здесь это достигается с помощью элементов эко-дизайна. Умиротворяющая картинка на основе горизонтальных деревянных реек, в которые одета ванная чаша и оформлена стена над ней, удачно сочетается с темным деревом навесной тумбы для раковины.

​До: Ретро-классика

RISTRUTTURAZIONE: dagli anni '70 a un décor di impronta francese , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

Похоже, плитка с орнаментом нравилась очень многим лет 20-30 назад. Такая отделка портила утро не одному поколению и в этом доме.

​После: Серо-каменная палитра

RISTRUTTURAZIONE: dagli anni '70 a un décor di impronta francese , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

После предшествовавшего безобразия владельцы и дизайнеры нашли спасение в нейтральной гамме на основе серых оттенков. Необходимые акценты будут привнесены яркими флакончиками шампуней и прочих средств по уходу за телом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: Шоколадное царство

home staging casa al mare, Marianna Leinardi Marianna Leinardi Ванная в средиземноморском стиле
Marianna Leinardi

Marianna Leinardi
Marianna Leinardi
Marianna Leinardi

Даже в доме с такими неровными стенами и полом прежние владельцы настояли на плитке. Невероятное количество ярких элементов, абсолютно не сочетающихся между собой, еще больше портит впечатление.

​После: Трансформация без бюджета

home staging casa al mare, Marianna Leinardi Marianna Leinardi Ванная в средиземноморском стиле
Marianna Leinardi

Marianna Leinardi
Marianna Leinardi
Marianna Leinardi

Это преображение интересно тем, что денег на него вообще не потребовалось. Может быть и вашей ванной комнате нужна просто тотальная уборка.

​До: Желтая раковина на белом фоне

homify
homify

homify
homify
homify

Главный недостаток этой ванной комнаты в том, что она слишком старая. А оцинкованная раковина, изнутри покрашенная в желтый, даже умиляет.

​После: Веселая мозаика

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В память о той желтой раковине в душевой зоне новой ванной комнаты сделали яркую мозаику. Вся остальная территория – молочно-белая. Для маленьких ванных комнат такой вариант отделки самый предпочтительный.

Далее на homify:

— Дачные дома от профессионалов homify!;

— Проекты домов в американском стиле;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Экологически чистый дом площадью 370м2 построен в рекордно быстрые сроки

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо