До и после: Поразительный ремонт 5 ванных комнат

Многие затягивают с ремонтом ванной комнаты. Несомненно, замена неработающих смесителей и ликвидация протечек идет у большинства достаточно неплохо. Но вот когда дело касается более существенного ремонта, многие предпочитают откладывать это до последнего. И тогда, увы, кроме тотальной зачистки не спасет уже ничего. Но с чистого листа можно создать нечто совершенно невероятное, превратив те же 5 квадратов в оазис кристальной чистоты и абсолютного порядка.
Именно к этому стремятся все, кто делает ремонт в ванной комнате. Но так как каждый из нас смотрит мы на все это действо все же под немного разным углом, рассмотреть чужие варианты перед собственным ремонтом будет весьма полезно.
Похоже, во время этого ремонта главным было замостить все от пола до потолка. При этом и для пола, и для стен выбрана одинаковая плитка с геометрическим орнаментом. Учитывая небольшую площадь помещения и насыщенность оттенков, идея изначально была провальной.
После предыдущего интерьера даже скромный вариант с серо-бетонными шлифованными стенами кажется глотком свежего воздуха. Модные формы унитаза и раковины, блеск хромированных смесителей и окрашенный в белый деревянный потолок завершают картинку.
Не будем излишне строгими с теми, кто придумал вариант отделки в этой ванной комнате. Возможно, другой плитки просто не было.
Часто после ужасающей пестроты в интерьере появляется изысканная простота. Здесь это достигается с помощью элементов эко-дизайна. Умиротворяющая картинка на основе горизонтальных деревянных реек, в которые одета ванная чаша и оформлена стена над ней, удачно сочетается с темным деревом навесной тумбы для раковины.
Похоже, плитка с орнаментом нравилась очень многим лет 20-30 назад. Такая отделка портила утро не одному поколению и в этом доме.
После предшествовавшего безобразия владельцы и дизайнеры нашли спасение в нейтральной гамме на основе серых оттенков. Необходимые акценты будут привнесены яркими флакончиками шампуней и прочих средств по уходу за телом.
Даже в доме с такими неровными стенами и полом прежние владельцы настояли на плитке. Невероятное количество ярких элементов, абсолютно не сочетающихся между собой, еще больше портит впечатление.
Это преображение интересно тем, что денег на него вообще не потребовалось. Может быть и вашей ванной комнате нужна просто тотальная уборка.
Главный недостаток этой ванной комнаты в том, что она слишком старая. А оцинкованная раковина, изнутри покрашенная в желтый, даже умиляет.
В память о той желтой раковине в душевой зоне новой ванной комнаты сделали яркую мозаику. Вся остальная территория – молочно-белая. Для маленьких ванных комнат такой вариант отделки самый предпочтительный.
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