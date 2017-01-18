До и после: Поразительный ремонт 5 ванных комнат

Многие затягивают с ремонтом ванной комнаты. Несомненно, замена неработающих смесителей и ликвидация протечек идет у большинства достаточно неплохо. Но вот когда дело касается более существенного ремонта, многие предпочитают откладывать это до последнего. И тогда, увы, кроме тотальной зачистки не спасет уже ничего. Но с чистого листа можно создать нечто совершенно невероятное, превратив те же 5 квадратов в оазис кристальной чистоты и абсолютного порядка.

Именно к этому стремятся все, кто делает ремонт в ванной комнате. Но так как каждый из нас смотрит мы на все это действо все же под немного разным углом, рассмотреть чужие варианты перед собственным ремонтом будет весьма полезно.