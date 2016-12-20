110 м² современного стиля с невероятными деталями!

Эти эффектные интерьеры являются результатом работы архитекторов из Ghinelli Architettura, которые превратили классическую квартиру шестидесятых в удивительные апартаменты, как в кино. Общая стоимость работ на этом объекте площадью 110 м² составила 80000 евро, включая отделку и наполнение интерьера невероятными деталями, которые помогли создать неповторимую атмосферу.

Рассматривая обстановку каждой комнаты в этом доме, вы сможете обнаружить интересные мелочи, привезенные хозяевами из памятных путешествий. Они подчеркивают индивидуальность стиля и особый характер жилища.