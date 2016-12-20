110 м² современного стиля с невероятными деталями!

Эти эффектные интерьеры являются результатом работы архитекторов из Ghinelli Architettura, которые превратили классическую квартиру шестидесятых в удивительные апартаменты, как в кино. Общая стоимость работ на этом объекте площадью 110 м² составила 80000 евро, включая отделку и наполнение интерьера невероятными деталями, которые помогли создать неповторимую атмосферу.
Рассматривая обстановку каждой комнаты в этом доме, вы сможете обнаружить интересные мелочи, привезенные хозяевами из памятных путешествий. Они подчеркивают индивидуальность стиля и особый характер жилища.
Кухня по праву является одной из самых важных комнат в доме. Здесь не только готовят еду, но и проводят драгоценные моменты общения с семьей. Обратите внимание, что в данном случае она максимально просторная и открытая, единственные перегородки – стеклянные. Такой прием позволит вам, находясь на ней, поддерживать зрительный и вербальный контакт со всеми вокруг.
Важное место в создании неповторимой обстановки на кухне отведено используемым там материалам. Металл и дерево, бронза и мрамор – удивительные сочетания поражают воображение! Грамотная организация света подчеркивает дизайн и усиливает его современный характер.
В столовой видим традиционные предметы: круглый стол с мраморной столешницей, винтажный комод, как у бабушки. Небольшой бар наверняка оценят ваши гости, как и красивые вазы, которые, скорее всего, привезены из далеких стран.
В спальне нас встречает такая же элегантность, как и в остальных комнатах. Приятные цвета, мягкие ткани и нежные детали – все создано для максимально комфортного отдыха и умиротворения. Дизайн спальни разработан таким образом, чтобы оставаться актуальным спустя годы. Большая кровать, стеклянный столик возле нее и небольшой комод – вот и вся мебель в спальне, но ее достаточно для удовлетворения потребностей хозяев.
В ванной комнате сделана ставка на удобство и функциональность. Это заметно по двойной раковине и большому зеркалу на стене. Тем не менее, эстетика здесь также имеет огромное значение: красивая сантехника, мебель и стекло соединяются в едином ансамбле и создают невероятную композицию.
Обратите внимание на душевую кабину в ванной комнате. Плитка из оникса позволяет фильтровать свет, поэтому видим настоящее буйство ярких цветов и оттенков. Такая обстановка обязательно подарит хозяевам порцию позитива и отличного настроения на весь день!