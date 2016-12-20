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110 м² современного стиля с невероятными деталями!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Кухни в эклектичном стиле
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Эти эффектные интерьеры являются результатом работы архитекторов из Ghinelli Architettura, которые превратили классическую квартиру шестидесятых в удивительные апартаменты, как в кино. Общая стоимость работ на этом объекте площадью 110 м² составила 80000 евро, включая отделку и наполнение интерьера невероятными деталями, которые помогли создать неповторимую атмосферу. 

Рассматривая обстановку каждой комнаты в этом доме, вы сможете обнаружить интересные мелочи, привезенные хозяевами из памятных путешествий. Они подчеркивают индивидуальность стиля и особый характер жилища.

Кухня – как в кино

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Гостиные в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Кухня по праву является одной из самых важных комнат в доме. Здесь не только готовят еду, но и проводят драгоценные моменты общения с семьей. Обратите внимание, что в данном случае она максимально просторная и открытая, единственные перегородки – стеклянные. Такой прием позволит вам, находясь на ней, поддерживать зрительный и вербальный контакт со всеми вокруг.  

Дорогостоящие материалы

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Кухни в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Важное место в создании неповторимой обстановки на кухне отведено используемым там материалам. Металл и дерево, бронза и мрамор – удивительные сочетания поражают воображение! Грамотная организация света подчеркивает дизайн и усиливает его современный характер. 

Столовая

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Гостиные в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

В столовой видим традиционные предметы: круглый стол с мраморной столешницей, винтажный комод, как у бабушки. Небольшой бар наверняка оценят ваши гости, как и красивые вазы, которые, скорее всего, привезены из далеких стран. 

Спальня

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Спальня в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

В спальне нас встречает такая же элегантность, как и в остальных комнатах. Приятные цвета, мягкие ткани и нежные детали – все создано для максимально комфортного отдыха и умиротворения. Дизайн спальни разработан таким образом, чтобы оставаться актуальным спустя годы. Большая кровать, стеклянный столик возле нее и небольшой комод – вот и вся мебель в спальне, но ее достаточно для удовлетворения потребностей хозяев.

Ванная комната

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Ванная комната в эклектичном стиле
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

В ванной комнате сделана ставка на удобство и функциональность. Это заметно по двойной раковине и большому зеркалу на стене. Тем не менее, эстетика здесь также имеет огромное значение: красивая сантехника, мебель и стекло соединяются в едином ансамбле и создают невероятную композицию.

Разноцветный душ

Appartamento su Vena Mazzarini, GHINELLI ARCHITETTURA GHINELLI ARCHITETTURA Ванная комната в эклектичном стиле Камень Многоцветный
GHINELLI ARCHITETTURA

GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA
GHINELLI ARCHITETTURA

Обратите внимание на душевую кабину в ванной комнате. Плитка из оникса позволяет фильтровать свет, поэтому видим настоящее буйство ярких цветов и оттенков. Такая обстановка обязательно подарит хозяевам порцию позитива и отличного настроения на весь день!

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