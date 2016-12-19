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Идеи из камня для входа в дом

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Окна и двериДвери
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На входе вашего дома может использоваться текстурированная краска, покрытие из камня, дерева или что-то другое. Вход в дом можно украсить любым материалом. Мы рассмотрим идеи с применением именно камня.

1. Квадратные и прямоугольные формы камня

Casa integrada , Arquiteto Lucas Lincoln Arquiteto Lucas Lincoln Дома в рустикальном стиле Камень Коричневый
Arquiteto Lucas Lincoln

Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln
Arquiteto Lucas Lincoln

Этот дом имеет белую входную дверь, которая окружена каменными плитами небольшого размера. Этот дизайн придает уютный и современный вид.

2. Очень интересная изогнутая стенка и разнообразие размеров камней

homify Окна и двериДвери
homify

homify
homify
homify

Стена у входа в дом имеет изогнутую форму, разные по размеру камни, которые подчеркивают оригинальный вид. Оттенки серого, в том числе и светло-коричневого, создают определенный контраст по отношению к черной двери.

3. Сочетание цветовой палитры

homify Дома в классическом стиле Янтарный / Золотой
homify

homify
homify
homify

Это очень хороший вход, который украшен стеной из камней. Палитра нейтральная, но не скучная. Этот цвет идеально сочетается с дверью и окном.

4. Насыщенный цвет

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos Дома в стиле минимализм Керамика Эффект древесины
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

Камень, расположенный по горизонтали, визуально удлиняет этот коридор. Белая стена создает резкий контраст с темным камнем. Акцент сделан дизайнерами благодаря текстуре и цвету.

5. Прочность камня против легкости ворот

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura Дома в стиле модерн
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

Большой контраст виден в этом примере. Каменная стена изогнута, железные стержни легки, так как представляют собой тонкие элементы. Получается контраст легкости и тяжести.

6. Широкая передняя дверь, усиленная натуральным камнем

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

У деревянной двери доминирующий дизайн, он подчеркнут изогнутыми линиями дизайна с камнем. Он представлен большим размером. Освещение на крыше крыльца дополняет эту красоту.

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7. Просто и со вкусом

Clássica com toque de modernidade, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Дома в классическом стиле
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Вход у дома покрыт камнем, забор окрашен в белый цвет. Камень имеет горизонтальное направление. Нейтральные цвета обеспечивают приятный вид.

8. Этот вход сочетает в себе гранит, дерево и камень

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Дома в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

В этом освещенном входе есть гладкий гранитный пол, дополненный темно-серым камнем, деревянной дверью. Освещение создает игру цвета в зависимости от расположения камня.

9. Входная стена продолжает интерьер в доме

Vivienda en Mugardos, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Входные двери Дерево Коричневый
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Здесь каменная стена продолжается и во внутренней части дома. Так же сделано и с серым полом. Цвет камня почти белый, но с коричневыми вкраплениями, что подходит к дизайну двери.

​Шале, которому 70 лет

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