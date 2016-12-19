Идеи из камня для входа в дом

На входе вашего дома может использоваться текстурированная краска, покрытие из камня, дерева или что-то другое. Вход в дом можно украсить любым материалом. Мы рассмотрим идеи с применением именно камня.
Этот дом имеет белую входную дверь, которая окружена каменными плитами небольшого размера. Этот дизайн придает уютный и современный вид.
Стена у входа в дом имеет изогнутую форму, разные по размеру камни, которые подчеркивают оригинальный вид. Оттенки серого, в том числе и светло-коричневого, создают определенный контраст по отношению к черной двери.
Это очень хороший вход, который украшен стеной из камней. Палитра нейтральная, но не скучная. Этот цвет идеально сочетается с дверью и окном.
Камень, расположенный по горизонтали, визуально удлиняет этот коридор. Белая стена создает резкий контраст с темным камнем. Акцент сделан дизайнерами благодаря текстуре и цвету.
Большой контраст виден в этом примере. Каменная стена изогнута, железные стержни легки, так как представляют собой тонкие элементы. Получается контраст легкости и тяжести.
У деревянной двери доминирующий дизайн, он подчеркнут изогнутыми линиями дизайна с камнем. Он представлен большим размером. Освещение на крыше крыльца дополняет эту красоту.
Вход у дома покрыт камнем, забор окрашен в белый цвет. Камень имеет горизонтальное направление. Нейтральные цвета обеспечивают приятный вид.
В этом освещенном входе есть гладкий гранитный пол, дополненный темно-серым камнем, деревянной дверью. Освещение создает игру цвета в зависимости от расположения камня.
Здесь каменная стена продолжается и во внутренней части дома. Так же сделано и с серым полом. Цвет камня почти белый, но с коричневыми вкраплениями, что подходит к дизайну двери.