Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Необрутальный шик – пространство из серебра

art&amp;arch art&arch
Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

 Необрутальный шик – название, присвоенное проекту автором. Оно содержит в себе смысловое противоречие, которое, однако, стало индивидуальной особенностью всего проекта. Дело в том, что брутализм (или необрутализм – это одно и то же), как одно из направлений модернизма, являлся безоговорочно антибуржуазным стилем. Его расцвет пришелся на 50е-70е годы в экономически нестабильной Англии, а его лозунгами были рациональность, дешевизна, бескомпромиссная чистота формы. 

Обеденная зона

Необрутальный шик De Style Гостиная в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

Гостиная и кухня объединены в одно просторное помещение. Зонирование двух разнофункциональных пространств проходит по линии границы между широкоформатной кафельной плиткой и половой доской жилой зоны. Дополнительное визуальное членение создается с помощью светового дизайна. Подвесной потолок позволяет создавать горизонтальные ниши, выделяющие зоны диванной и столовой. Подвешенные на консоли светильники над барной стойкой усиливают этот эффект.

Диванная зона

Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

Брутализм традиционно настаивает на принципе честности материалов: декоративные покрытия совпадают или мало чем отличаются от материала конструкций. Когда интерьер создается одновременно с архитектурой всего здания, такой подход оказывается сложным. Поверхность бетона в рассматриваемом проекте имитируется с помощью специальных техник штукатурки и приобретает необычный металлический блеск. 

Кухня

Необрутальный шик, De Style De Style Кухня в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

Кухонная мебель выдержана в по-модернистски простых формах и черно-бело-серой гамме, так же как и мозаичная плитка кухонной стенки.

Гостиная

Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

Декоративные колонны отделяют гостиную от проходной зоны коридора и прихожей. В них также встроены дополнительные светильники.

Спальня

Необрутальный шик, De Style De Style Спальня в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

В спальне нас встречает царство текстиля и нежных приглушенных тонов. У окна автор расположила туалетный столик, переходящий затем в телевизионную ролку.

Спальня

Необрутальный шик, De Style De Style Спальня в стиле минимализм
De Style

Необрутальный шик

De Style
De Style
De Style

Фактура обоев, белая мебель, тяжелая парча занавесок, декоративное панно над кроватью, обилие подушек и покрывал органично сочетаются друг с другом и создают атмосферу, побуждающую к релаксации.

Топ 5 - дизайн интерьера небольших квартир
Хотели бы вы попробовать пожить в царстве настоящей визуальной аскезы и аутентичного стилевого брутализма?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо