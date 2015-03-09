Необрутальный шик – пространство из серебра

Необрутальный шик – название, присвоенное проекту автором. Оно содержит в себе смысловое противоречие, которое, однако, стало индивидуальной особенностью всего проекта. Дело в том, что брутализм (или необрутализм – это одно и то же), как одно из направлений модернизма, являлся безоговорочно антибуржуазным стилем. Его расцвет пришелся на 50е-70е годы в экономически нестабильной Англии, а его лозунгами были рациональность, дешевизна, бескомпромиссная чистота формы.