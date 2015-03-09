Необрутальный шик – пространство из серебра

Необрутальный шик – название, присвоенное проекту автором. Оно содержит в себе смысловое противоречие, которое, однако, стало индивидуальной особенностью всего проекта. Дело в том, что брутализм (или необрутализм – это одно и то же), как одно из направлений модернизма, являлся безоговорочно антибуржуазным стилем. Его расцвет пришелся на 50е-70е годы в экономически нестабильной Англии, а его лозунгами были рациональность, дешевизна, бескомпромиссная чистота формы.
Гостиная и кухня объединены в одно просторное помещение. Зонирование двух разнофункциональных пространств проходит по линии границы между широкоформатной кафельной плиткой и половой доской жилой зоны. Дополнительное визуальное членение создается с помощью светового дизайна. Подвесной потолок позволяет создавать горизонтальные ниши, выделяющие зоны диванной и столовой. Подвешенные на консоли светильники над барной стойкой усиливают этот эффект.
Брутализм традиционно настаивает на принципе
честности материалов: декоративные покрытия совпадают или мало чем отличаются от материала конструкций. Когда интерьер создается одновременно с архитектурой всего здания, такой подход оказывается сложным. Поверхность бетона в рассматриваемом проекте имитируется с помощью специальных техник штукатурки и приобретает необычный металлический блеск.
Кухонная мебель выдержана в по-модернистски простых формах и черно-бело-серой гамме, так же как и мозаичная плитка кухонной стенки.
Декоративные колонны отделяют гостиную от проходной зоны коридора и прихожей. В них также встроены дополнительные светильники.
В спальне нас встречает царство текстиля и нежных приглушенных тонов. У окна автор расположила туалетный столик, переходящий затем в телевизионную ролку.